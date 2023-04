What is in the 22 rooms of the Taj Mahal: తాజ్ మ‌హ‌ల్ లోని నేల‌మాళిగ‌లో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు తెర‌వ‌కుండా ఉన్న గ‌దుల నేప‌థ్యంలో ఇప్ప‌టికే తాజ్ మ‌హ‌ల్ గురించి అనేక వాద‌న‌లు ముందుకు వ‌స్తూనే ఉన్నాయి. ఇప్ప‌టికే తాజ్ మ‌హ‌ల్ గురించి, అక్క‌డి తెర‌వ‌ని గ‌దుల గురించి ప్ర‌స్తావిస్తూ.. తాజ్ మ‌హ‌ల్ చారిత్ర‌క సమాధి అయిన‌ప్ప‌టికీ నిజానికి అది ఒక‌ పాత శివాలయం అని కొంతమంది చరిత్రకారులు, హిందూ సమూహాలు వాద‌న‌లు చేశాయి. ఈ గ‌దుల గురించి కోర్టుల్లోనూ ప‌లు పిటిష‌న్లు న‌మోద‌య్యాయి. అయితే, తాజ్ మ‌హ‌ల్ లోని 22 గదుల్లో ఏముంది? లోపలికి వెళ్లిన పురావస్తు శాస్త్రవేత్త కేకే మహ్మద్ మాట్లాడుతూ.. ఈ గదుల్లోకి వచ్చిన అతికొద్ది మందిలో తాను కూడా ఒకడినని పురావస్తు శాస్త్రవేత్త కేకే మహ్మద్ పేర్కొన్నారు. వీరితో పాటు కొంత మంది ముస్లింలు ఉండగా, మిగిలిన వారు ఎక్కువగా హిందువులు ఉన్నార‌ని చెప్పారు.

గత ఏడాది ఆగ్రాలోని తాజ్ మ‌హ‌ల్ కు సంబంధించి తీవ్ర దుమారమే రేగింది. తాజ్ మహల్ బేస్ మెంట్ లో ఉన్న 22 గదుల్లో ఏముందని అలహాబాద్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. దీనిపై హైకోర్టు పిటిషనర్ ను మందలిస్తూ పిటిషన్ ను కొట్టివేసినప్పటికీ ఆ తర్వాత కూడా ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. 22 గదుల నిజానిజాలు ఏమిటో, అందులో ఏముందో తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ప్రజల మదిలో మెదులుతోంది. తాజ్ మహల్ లోని ఈ గదులను సందర్శించిన పురావస్తు శాస్త్రవేత్త కేకే మహమ్మద్ దీని గురించి ప‌లు కీల‌క వ్యాఖ్య‌లు చేసిన‌ట్టు లైవ్ హిందుస్తాన్ నివేదించింది. సంబంధిత క‌థ‌నం ప్ర‌కారం..

ఈ గదుల్లోకి వచ్చిన అతికొద్ది మందిలో తాను కూడా ఒకడినని పురావస్తు శాస్త్రవేత్త కేకే మహ్మద్ పేర్కొన్నారు. వీరితో పాటు కొంత మంది ముస్లింలు ఉండగా, మిగిలిన వారు ఎక్కువగా హిందువులు ఉన్నార‌ని చెప్పారు. పలు హిందూ సంస్థలు తాజ్ మహల్ ను తేజో మహాలయ ఆలయంగా, 11వ శతాబ్దం నాటివిగా పేర్కొంటున్నాయని మహమ్మద్ తెలిపారు. "పురాతన కాలంలో ఆర్చ్ ఉన్న ఆలయాన్ని సూచించమని తాను నేను వారిని కోరుతున్నాను. మేము ఎప్పుడూ తోరణాలు ఉపయోగించలేదు. ముస్లింలు ఆర్చ్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు. అదే సమయంలో గోపురం నేటి దేవాలయాల్లో ఉంది కానీ, పూర్వపు దేవాలయాల్లో లేదు. తాజ్ మహల్ కు డబుల్ డోమ్ ఉంది. మొఘలులకు ముందు ఇది భారతదేశానికి రాలేదని" అన్నారు.

అలాగే, తాజ్ మహల్ నేలమాళిగలోని విగ్రహాల గురించి కెకె మహమ్మద్ మాట్లాడుతూ, ఇవన్నీ తీవ్రమైన సమూహాలు చేస్తున్నాయని చెప్పారు. 22 గదులు ఉన్నా వాటిలో చాలా వరకు ఏమీ లేవు. మధ్య భాగంలో ఒక సమాధి ఉంది, ఇది క్రింద కూడా ఉంది. ఆ సమాధి షాజహాన్, ముంతాజ్ మహల్ లకు చెందినది. పైగా ఆ గదుల్లో ఏమీ లేదు. ఈ కేసులో ఏఎస్ఐ కూడా సమాధానం ఇచ్చారని తెలిపారు. "నేను తప్ప ఇద్దరు ముగ్గురు ముస్లిం అధికారులు ఉన్నారు, మిగిలిన వారంతా లోపలికి వెళ్లిన హిందూ అధికారులు. ఈ 22 గదుల్లో నాలుగు గదులు పెద్దవి కాగా, మిగిలిన 18 గదులు చిన్న గదులు, అన్నింటికీ ఒకే మార్గం లేదని" చెప్పారు.

గత ఏడాది ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (ఏఎస్ఐ) కూడా గదులకు సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలను విడుదల చేసింది. ఈ చిత్రాలు ఏఎస్ఐ వెబ్ సైట్ లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ గదులను పునరుద్ధరించారు, ఈ సమయంలో దాని చిత్రాలను తీశారు. తరువాత దానిని విడుదల చేశారు. అదే సమయంలో అలహాబాద్ హైకోర్టు లక్నో బెంచ్ 22 గదులను తెరవాలన్న పిటిషన్ ను కొట్టివేసింది, ఇది పిల్ వ్యవస్థను అపహాస్యం చేయడమేనని పేర్కొంది. ముందుగా పరిశోధన చేయాలని పిటిషనర్ ను కోరారు. రేపు వచ్చి గౌరవనీయ న్యాయమూర్తుల చాంబర్ కు వెళ్లమంటారా? దయచేసి పిల్ వ్యవస్థను అపహాస్యం చేయవద్దు. ఈ విషయంపై డ్రాయింగ్ రూమ్ లో మాతో వాదించడానికి నేను మిమ్మల్ని స్వాగతిస్తున్నానని'' పేర్కొన్నారు.