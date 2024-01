ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన ఈ ఏడాదిలో .. వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం (డబ్లూఈఎఫ్) 2024 గ్లోబల్ రిస్క్ నివేదిక తప్పుడు సమాచారానికి అత్యంత అవకాశం వున్న దేశంగా భారతదేశాన్ని నెంబర్ 1 ర్యాంక్‌గా ప్రకటించడం వివాదాస్పదమైంది. 1490 మంది నిపుణుల విశ్లేషణ ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ నివేదికపై భారత్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. తమ దేశాన్ని మోసపూరిత ప్రచారానికి హాట్ స్పాట్‌గా చిత్రీకరించడంపైనా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

డబ్లూఈఎఫ్ నివేదిక .. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఎన్నికలలో తప్పుడు సమాచారం, ఫేక్ న్యూస్ నుంచి పెరుగుతున్న ముప్పును హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ నిబంధనలు వరుసగా తప్పుడు సమాచారాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా వ్యాప్తి చేయడం, తప్పుదారి పట్టించే కంటెంట్ వ్యాప్తిని సూచిస్తాయి. భారతదేశంలో సైబర్ భద్రత, కాలుష్యం, నిరుద్యోగం, తీవ్రవాద దాడులు, అంటు వ్యాధులు, అక్రమ ఆర్ధిక కార్యకలాపాలు, సంపద అసమానత, కార్మికుల కొరత వంటి 34 ఇతర సవాళ్ల కంటే తప్పుడు సమాచారం ప్రమాదకరమైనదిగా నివేదిక పరిగణించింది.

డబ్ల్యూఈఎఫ్ 2024 గ్లోబల్ రిస్క్‌ల నివేదిక ఇలా పేర్కొంది. ‘‘రాబోయే రెండేళ్లలో అత్యంత తీవ్రమైన ప్రపంచ ప్రమాదం ఉద్భవించింది. విదేశీ, విదేశీ నటీనటులు, సామాజిక, రాజకీయ విభజనలను మరింత విస్తృతం చేయడానికి తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రభావితం చేస్తారు. బంగ్లాదేశ్, ఇండియా, ఇండోనేషియా, మెక్సికో, పాకిస్తాన్, యునైటెడ్ కింగ్ డమ్, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌ సహా అనేక ఆర్ధిక వ్యవస్ధల్లో దాదాపు 3 బిలియన్ల మంది ప్రజలు ఎన్నికలకు వెళ్లే అవకాశం వున్నందున రాబోయే రెండేళ్లలో తప్పుడు సమాచారం, తప్పుడు సమాచార విస్తృత వినియోగం, దానిని వ్యాప్తి చేసే సాధనాలు కొత్తగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వాల చట్టబద్ధతను దెబ్బతీస్తాయని నివేదిక హైలైట్ చేసింది.

‘‘ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియలలో తప్పుడు సమాచారం వుండటం వల్ల కొత్తగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వాల నిజమైన చట్టబద్ధతను తీవ్రంగా అస్థిరపరచవచ్చు. రాజకీయ అశాంతి, హింసి, ఉగ్రవాదం, ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియల దీర్ఘకాలిక కోతకు గురవుతుంది ’’ అని నివేదిక పేర్కొంది. ఇటీవలి సాంకేతిక పురోగతులు సమాచార మానిప్యులేషన్ కొత్త శకానికి నాంది పలికాయి. ఇక్కడ తప్పుడు సమాచార వాల్యూమ్, రీచ్, ప్రభావం అపూర్వమైన వృద్ధిని సాధించింది. వివిధ ఫ్లాట్‌ఫాంలలో ప్రత్యేకించి సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు సమాచార ప్రచారాల విస్తరణ, ఈ ప్రవాహాలను ట్రాక్ చేయడం, ఆపాందించడం , నియంత్రించడం సవాలుగా మారింది.

ముఖ్యంగా మైనారిటీ కమ్యూనిటీల పట్ల వ్యక్తీగతీకరించిన , లక్ష్యంగా చేసుకున్న తప్పుడు సమాచారం పెరగడం, ఈ ప్రచారాల ప్రభావాన్ని అరికట్టడంలో ఇబ్బందని పెంచుతుందని నివేదిక హైలైట్ చేసింది. డబ్ల్యూఈఎఫ్ ప్రకారం.. వాట్సాప్, వీచాట్ వంటి ఫ్లాట్‌ఫాంలు వాటి ఎన్‌క్రిప్షన్, తక్కువ పారదర్శక కమ్యూనికేషన్ ఛానెల్‌లకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. సవాలుకు మరింత దోహదం చేస్తాయి.

తప్పుడు సమాచారాన్ని రూపొందించడంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) పరిణామం ప్రకృతి దృశ్యాన్ని మరింత క్లిష్టతరం చేస్తుందని నివేదిక పేర్కొంది. ఏఐ రూపొందించిన లేదా మనిషి సృష్టించిన కంటెంట్‌ల మధ్య తేడాను గుర్తించడం కేవలం డిజిటల్ అక్షరాస్యత కలిగిన వ్యక్తులకే కాకుండా గుర్తించే యంత్రాంగాల కోసం కూడా ఒక బలీయమైన పనిగా మారుతుందని డబ్ల్యూఈఎఫ్ అభిప్రాయపడింది.

1.4 బిలియన్లకు పైగా జనాభా వున్న భారతదేశం.. ఏప్రిల్, మే మధ్య జరగనున్న లోక్‌సభ ఎన్నికల కోసం సన్నద్ధమవుతున్నందున , డబ్ల్యూఈఎఫ్ నివేదిక తారుమారు చేసే తప్పుడు ప్రచారాల పరిణామాలు చాలా లోతుగా వున్నాయని ఇది ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలకు గణనీయమైన ముప్పును కలిగిస్తుందని తెలిపింది. ఎన్నికల చట్టబద్ధతను ప్రశ్నించినట్లయితే, పౌర ఘర్షణ సాధ్యమే. అంతర్గత విభేదాలు, తీవ్రవాదం వరకు ఇది విస్తరించవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది.

వివాదాస్పద డబ్ల్యూఈఎఫ్ ర్యాంకింగ్ : భారత్ నుంచి కౌంటర్

డబ్ల్యూఈఎఫ్ ర్యాంకింగ్ .. తప్పుడు సమాచారం, తప్పుడు సమాచారం ప్రమాదానికి సంబంధించిన జాబితాలో భారతదేశాన్ని అగ్రస్థానంలో వుంచడంతో భారతీయులు భగ్గుమన్నారు. పౌరులు ఉపయోగించే పద్ధతి, అలాంటి లేబుల్ ఖచ్చితత్వం గురించి సందేహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తగిన సందర్భం లేకుండా భారతదేశాన్ని వేరు చేయడం, దేశ సమాచార పర్యావరణ వ్యవస్థపై ప్రతికూల అవగాహనకు దోహదపడుతుందని విమర్శకులు వాదించారు.

డబ్ల్యూఈఎఫ్ భారతదేశాన్ని కించపరిచే ఏ అవకాశాన్ని వదిలిపెట్టదని ఓ నెటిజన్ ట్వీట్ చేశాడు. సోషల్ మీడియాలో ఈ రకమైన భాగస్వామ్యం మన సార్వభౌమాధికారులకు , మన దేశ అస్ధిత్వానికి ప్రమాదకరమని సదరు యూజర్ పేర్కొన్నాడు. డబ్ల్యూఈఎఫ్ అంటే ఏంటో మాకు తెలుసునని , ఇది తప్పుడు సమాచారం, తప్పుదోవ పట్టించేదని ఓ యూజర్ ఘాటుగా పేర్కొన్నాడు. డబ్ల్యూఈఎఫ్ తప్పుడు సమాచారం నిర్ణయిస్తుంది, కానీ అందులో జోక్ వుందని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నానని మరో యూజర్ అన్నారు. మరో యూజర్.. డబ్ల్యూఈఎఫ్‌ వద్దే తప్పుడు సమాచారం వుందని వ్యాఖ్యానించాడు.

భారతదేశ తప్పుడు మ్యాప్‌ను కలిగి వున్న వైరల్ గ్రాఫిక్ అగ్నికి ఆజ్యం పోసింది :

వివాదాన్ని మరింత పెంచుతూ.. Where False Information is Posing the Biggest Threat' అనే శీర్షికతో ఒక వైరల్ గ్రాఫిక్, భారత్ మ్యాప్‌ను తప్పుగా వర్ణించడం అగ్నికి మరింత ఆజ్యం పోసింది. సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్‌ఫాంలలో సర్క్యలేట్ అవుతున్న స్టాటిస్టా గ్రాఫిక్.. భారత్‌ను వక్రీకరించేలా మ్యాప్‌ను చూపుతోంది. ఇది భారతీయులలో ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. ఉద్దేశపూర్వకంగా లేదా అనుకోకుండా తప్పుగా సూచించడం డబ్ల్యూఈఎఫ్ అంచనాపై విమర్శలను మరింత తీవ్రతరం చేసింది.

విదేశీ ఏజెన్సీలు ఎప్పుడూ భారత్ మ్యాప్‌ను తప్పుగానే చూపుతున్నాయని ఓ యూజర్ మండిపడ్డారు. భారత్‌కు పెరుగుతున్న ఆదరణను చూసి బయటి వ్యక్తులు మండిపడుతున్నారని, ఇండియాను సందర్శించుకుండా అడ్డుకుంటున్నారు. వారే ఉద్దేశపూర్వకంగా భారత మ్యాప్ గురించి తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నారు, భారతదేశం గురించి అంతర్జాతీయంగా ఆందోళన చెందాలి అని ఓ యూజర్ పోస్ట్ పెట్టాడు. తప్పుడు మ్యాప్‌ను పోస్ట్ చేయడం ద్వారా తప్పుడు సమాచారం గురించి మాట్లాడుతున్నారని మరో యూజర్ ఫైర్ అయ్యాడు. నాల్గవ యూజర్.. ఎప్పటిలాగే భారత్ మ్యాప్ తప్పుగా చూపబడిందని కామెంట్ చేశాడు.

