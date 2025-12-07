ఆగ్రా డివిజన్లో పీఎం సూర్య ఘర్ ఉచిత విద్యుత్ పథకం పెద్ద విజయం సాధించింది. 82 వేల మందికి పైగా దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఈ పథకం వినియోగదారులకు చౌక విద్యుత్ను, యువతకు 'సూర్య మిత్ర' శిక్షణ ద్వారా ఉపాధిని, రాష్ట్రంలో హరిత శక్తిని ప్రోత్సహిస్తోంది.
Uttar Pradesh : యోగి ప్రభుత్వ హరిత శక్తిని పెంచే విధానంతో ఉత్తరప్రదేశ్ విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో వేగంగా స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తోంది. ఈ విధానంతో పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన పీఎం సూర్య ఘర్ ఉచిత విద్యుత్ పథకం ఆగ్రా డివిజన్లో గొప్ప విజయం సాధించింది. ఇక్కడ 82 వేల మందికి పైగా సౌరశక్తితో తమ ఇళ్లు, సంస్థలను వెలిగించుకోవడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. దీంతో బ్రజ్ ప్రాంతం గ్రీన్ ఎనర్జీ దిశగా వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది.
ఆగ్రా డివిజన్లో 82 వేలకు పైగా దరఖాస్తులు
యూపీ నెడా ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ (అదనపు బాధ్యత) ఖగేంద్ర సింగ్ మాట్లాడుతూ… ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహక విధానాలు, పీఎం సూర్య ఘర్ యోజన వల్ల సౌరశక్తి వినియోగం నిరంతరం పెరుగుతోందన్నారు. కేవలం ఆగ్రా డివిజన్లోనే 82,759 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరిలో ఒక్క ఆగ్రా జిల్లా నుంచే 30,502 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.
ఈ పథకం వినియోగదారులకు చౌక విద్యుత్ను అందించడంతో పాటు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ, పర్యావరణం, ఉపాధి వంటి అన్నింటికీ ప్రయోజనం చేకూరుస్తోందని ఆయన అన్నారు. ఈ పథకం ద్వారా ఆగ్రా డివిజన్లో ఇప్పటివరకు 3,200 మందికి పైగా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి లభించింది.
'సూర్య మిత్ర' శిక్షణతో యువతకు కొత్త దారి
ఈ పథకంలో 'సూర్య మిత్ర' శిక్షణా కార్యక్రమం ఒక ముఖ్యమైన భాగం. యూపీ నెడా యువతకు సోలార్ ప్యానెళ్ల ఏర్పాటు, నిర్వహణపై ఉచిత శిక్షణ ఇస్తుంది. ఈ శిక్షణతో యువత సోలార్ రంగంలో కెరీర్ నిర్మించుకోవడానికి, ఉపాధి పొందడానికి అవకాశం లభిస్తోంది. వేలాది మంది విక్రేతలు, కంపెనీలు, శిక్షణ పొందిన టెక్నీషియన్లు కొత్త ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తున్నారు.
సోలార్ ఇన్స్టాలేషన్, మెయింటెనెన్స్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ పంకజ్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ… నెడా నుంచి శిక్షణ తీసుకున్న తర్వాత తనకు వెంటనే సోలార్ కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చిందన్నారు. గతంలో నిరుద్యోగిగా ఉన్నా, ఇప్పుడు స్థిరమైన కెరీర్ను నిర్మించుకుంటున్నానని చెప్పారు. ఆయన ప్రకారం, ఈ పథకం యువత స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి సహాయపడుతోంది.
వినియోగదారులకు ఉచిత విద్యుత్ ప్రయోజనం, ఆదా
పీఎం సూర్య ఘర్ యోజన ప్రయోజనం పొందుతున్న వినియోగదారులు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఆగ్రాలోని విజయ్ నగర్ నివాసి రోమా మాట్లాడుతూ, గతంలో కరెంట్ బిల్లులు చాలా ఇబ్బంది పెట్టేవని చెప్పారు. కానీ రూఫ్టాప్ సోలార్ ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆమె ఇల్లు సౌరశక్తితో వెలుగుతోంది, విద్యుత్ బిల్లులో పెద్ద మొత్తంలో ఆదా అవుతోంది. ఇది ప్రభుత్వం అందించిన పెద్ద ఊరట అని ఆమె అన్నారు.