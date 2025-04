Read Full Article

Waqf Bill: కేంద్ర మంత్రి కిరెన్ రిజిజు (Kiren Rijiju) బుధవారం లోక్‌సభలో వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు (Waqf Amendment Bill) ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కాంగ్రెస్‌పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 2014లో బీజేపీ అధికారంలోకి రాకపోయి ఉంటే, గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పార్లమెంట్, ఎయిర్‌పోర్ట్ భూములను వక్ఫ్‌కు ఇచ్చేసేదని అన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వక్ఫ్ ద్వారా పార్లమెంటును స్వాధీనం చేసుకోవడాన్ని అడ్డుకున్నారు అని అన్నారు.

రిజిజు మాట్లాడుతూ, "ఢిల్లీలో 1970 నుండి ఒక కేసు నడుస్తోంది. సీజీవో కాంప్లెక్స్, పార్లమెంట్ భవన్, అనేక ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఇది వక్ఫ్ ఆస్తి అని ఢిల్లీ వక్ఫ్ బోర్డు క్లెయిమ్ చేసింది. ఈ కేసు కోర్టులో నడుస్తోంది. ఆ సమయంలో యూపీఏ ప్రభుత్వం మొత్తం భూమిని డీనోటిఫై చేసి వక్ఫ్ బోర్డుకు ఇచ్చింది. 123 ఆస్తులు, ఈ రోజు మనం ఈ సవరణ తీసుకురాకపోతే, మనం కూర్చున్న ఈ పార్లమెంట్ భవనంపై కూడా దావా వేసేవారు. ఎయిర్‌పోర్ట్, వసంత్ విహార్, నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం రాకపోయి ఉంటే, యూపీఏ ప్రభుత్వం కొనసాగి ఉంటే, ఏయే భవనాలను డీనోటిఫై చేసేవారో. 123 ఆస్తులను డీనోటిఫై చేశారు."



#WATCH | After introducing the Waqf Amendment Bill in Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says "A case ongoing since 1970 in Delhi involved several properties, including the CGO Complex and the Parliament building. The Delhi Waqf Board had claimed these as Waqf… pic.twitter.com/qVXtDo2gK7

— ANI (@ANI) April 2, 2025