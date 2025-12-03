యోగి ప్రభుత్వ సౌరశక్తి విధానంతో ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఇంధన విప్లవం మొదలైంది. రాష్ట్ర సౌరశక్తి సామర్థ్యం 1003.64 మెగావాట్లకు చేరడంతో లక్షలాది వినియోగదారులకు కరెంట్ బిల్లులో ఉపశమనం, వేలాది యువతకు ఉపాధి, ఇంధన స్వావలంబన దిశగా పెద్ద అడుగు పడింది.

Free Current : ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రజలపై ఇప్పుడు విద్యుత్ బిల్లుల భారం తగ్గనుంది. హరిత ఇంధనంలో ఒక కొత్త అధ్యాయం మొదలయ్యింది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సౌరశక్తి విధానం రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ఇంధన స్వావలంబన రెండూ కలిసి సాగేలా ఒక కొత్త దిశను చూపింది. సూర్యకిరణాల నుంచి వచ్చే శక్తి ఈ రోజు ఇళ్ల నుంచి పెద్ద పరిశ్రమల వరకు ఒక కొత్త ఇంధన విప్లవానికి దారి చూపుతోంది.

యూపీలో 1000 మెగావాట్లు దాటిన సౌరశక్తి సామర్థ్యం

రాష్ట్ర మొత్తం సౌరశక్తి సామర్థ్యం 1003.64 మెగావాట్లకు చేరుకుంది. ఈ ఘనత వల్ల

  • కరెంట్ బిల్లులో 40 నుంచి 60 శాతం వరకు భారీ ఆదా
  • లక్షలాది వినియోగదారులకు ఆర్థిక ఉపశమనం
  • సాంప్రదాయ విద్యుత్‌పై ఆధారపడటం తగ్గింది

ఈ అన్ని అంశాలు రాష్ట్ర ఇంధన పరిస్థితిని మరింత బలోపేతం చేశాయి. 2047 నాటికి అన్ని ప్రధాన నగరాలను సోలార్ సిటీలుగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

 గ్రామాల్లో సౌరశక్తితో మారిన చిత్రం

సౌరశక్తి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా కొత్త ప్రాణం పోసింది. ఇంతకుముందు విద్యుత్ కోతలు చిన్న వ్యాపారాలను ప్రభావితం చేసేవి, కానీ ఇప్పుడు

  • లోడ్ షెడ్డింగ్‌లో తగ్గుదల
  • మిల్లులు, వెల్డింగ్, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ఆదాయంలో 10 నుంచి 15 శాతం వరకు పెరుగుదల, ఈ మార్పు గ్రామాల అభివృద్ధి వేగాన్ని పెంచుతోంది.

50 వేల మంది యువతకు ఉపాధి

యోగి ప్రభుత్వ ఈ సౌర విధానం కొత్త ఉపాధి అవకాశాలను కూడా సృష్టించింది. టెక్నీషియన్, ఇన్‌స్టాలర్, సర్వీస్ స్టాఫ్ వంటి రంగాల్లో 50 వేల మంది యువకులు నేరుగా ఉద్యోగాలు పొందారు. స్థానికంగా పని దొరకడంతో వలసలు తగ్గడం, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలం చేకూరింది.

ఇంధన స్వావలంబన దిశగా ఉత్తరప్రదేశ్

రాబోయే సంవత్సరాల్లో సౌరశక్తి యూపీ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా మారబోతోందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. సోలార్ ప్లాంట్ల విస్తరణ పెరిగేకొద్దీ, విద్యుత్ వినియోగ భారం తగ్గి పరిశ్రమలకు లాభం చేకూరుతుంది. ఈ మోడల్ స్వచ్ఛమైన ఇంధనం, స్థిరమైన అభివృద్ధి దిశగా ఒక బలమైన అడుగుగా నిలుస్తోంది.

సూర్యరశ్మితో మారిన అభివృద్ధి నిర్వచనం

ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సౌరశక్తిని ప్రజా సంక్షేమం, ఆర్థిక పురోగతి విధానాలతో ముడిపెట్టారు. ఇప్పుడు సౌరశక్తి ప్రయోజనం కేవలం సాంకేతికంగానే కాకుండా, సామాజికంగా, ఆర్థికంగా కూడా క్షేత్రస్థాయిలో కనిపించడం మొదలైంది. దీనివల్ల రాబోయే కాలంలో ఉత్తరప్రదేశ్ స్వచ్ఛ ఇంధన రంగంలో అగ్రగామి రాష్ట్రంగా మారగలదు.