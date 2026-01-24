యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో భారీ ముందడుగు వేసింది. డిజిటల్ పోర్టల్ నివేష్ మిత్ర, సరళీకరించిన నియమాలు, పారదర్శక పాలనతో రాష్ట్రం పెట్టుబడిదారులకు మొదటి ఎంపికగా మారుతోంది.
Lucknow : ఒకప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్లో వ్యాపారం మొదలుపెట్టాలంటే క్లిష్టమైన నియమాలు, ఫైళ్ల గుట్టలు, ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగడం గుర్తొచ్చేవి. పెట్టుబడిదారులు అవకాశాలు చూసినా, సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియలు వారిని వెనక్కి నెట్టేవి. ఇవాళ అదే ఉత్తరప్రదేశ్ 'ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్'కు ఉదాహరణగా నిలుస్తూ దేశంలోని అగ్రగామి రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా ఉంది. ఈ మార్పు అకస్మాత్తుగా రాలేదు.. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ప్రణాళికాబద్ధమైన, నిరంతర, పటిష్టమైన సంస్కరణల ఫలితం. అభివృద్ధి ప్రకటనలతో కాదు, వ్యవస్థాగత సంస్కరణలతోనే వస్తుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
12వ స్థానం నుంచి అగ్ర రాష్ట్రాల వరకు దూకుడు
ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ర్యాంకింగ్ ఈ మార్పుకు బలమైన నిదర్శనం. 2017-18లో బిజినెస్ రిఫార్మ్ యాక్షన్ ప్లాన్ (BRAP)లో ఉత్తరప్రదేశ్ 12వ స్థానంలో ఉండేది. నిరంతర సంస్కరణల వల్ల 2019లో రాష్ట్రం దేశంలోనే రెండో స్థానానికి చేరుకుంది.
2021 గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇండెక్స్లో వాణిజ్యం, పరిశ్రమల విభాగంలో ఉత్తరప్రదేశ్ అగ్రస్థానాన్ని పొందింది. ఆ తర్వాత 2022, 2024లో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో రాష్ట్రానికి 'టాప్ అచీవర్' హోదా లభించింది. లాజిస్టిక్స్ ర్యాంకింగ్లో కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ 2022, 2023, 2024లలో 'అచీవర్స్' కేటగిరీలో నిలిచింది.
వ్యాపార సంస్కరణలతో మారిన ముఖచిత్రం
BRAP 2024 కింద ఉత్తరప్రదేశ్ను పరిశ్రమల స్థాపన, కార్మిక ప్రక్రియల సరళీకరణ, భూ పరిపాలన వంటి మూడు ప్రధాన రంగాలలో 'టాప్ అచీవర్'గా ప్రకటించారు. 2024 తర్వాత BRAP, BRAP-ప్లస్ కింద 24 రంగాలలో 426 పెద్ద సంస్కరణలు అమలు చేశారు. పరిశ్రమల రిజిస్ట్రేషన్, భూ సంస్కరణలు, కార్మిక రిజిస్ట్రేషన్, పర్యావరణ అనుమతులు, సింగిల్ విండో సిస్టమ్, నిర్మాణ అనుమతులు వంటి ప్రక్రియలను సులభతరం చేసి, సమయబద్ధం చేశారు.
నివేష్ మిత్ర: ఒకే పోర్టల్, అన్ని పరిష్కారాలు
ఈ సంస్కరణలకు కేంద్ర బిందువుగా 'నివేష్ మిత్ర' నిలిచింది. ఇది దేశంలోని అతిపెద్ద డిజిటల్ సింగిల్ విండో పోర్టల్స్లో ఒకటి. ఈ పోర్టల్ ద్వారా 45 శాఖలకు చెందిన 525కు పైగా సేవలు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది నేషనల్ సింగిల్ విండో సిస్టమ్తో కూడా అనుసంధానమై ఉంది. దీనివల్ల రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రక్రియలు ఒకేసారి జరుగుతున్నాయి. నివేష్ మిత్రలో 97% కంటే ఎక్కువ దరఖాస్తుల పరిష్కార రేటు ఉంది. ఇప్పటివరకు 20 లక్షలకు పైగా డిజిటల్ అనుమతులు ఇచ్చారు.
డిజిటల్ పాలనతో పారదర్శకత, నమ్మకం
ఇకపై లైసెన్సులు, అనుమతుల కోసం ఎలాంటి భౌతిక దరఖాస్తులు స్వీకరించకూడదని యోగి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అన్ని దరఖాస్తులు కేవలం నివేష్ మిత్ర పోర్టల్ ద్వారానే చేయాలి. దీనివల్ల పారదర్శకత పెరిగి, మానవ ప్రమేయం, అవినీతికి ఆస్కారం తగ్గింది. యూజర్ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం, 96% మంది వినియోగదారులు నివేష్ మిత్రతో సంతృప్తిగా ఉన్నారు. ఇది డిజిటల్ పాలనపై ప్రజల నమ్మకాన్ని చూపిస్తుంది.
నివేష్ మిత్ర 3.0తో భవిష్యత్తుకు సన్నద్ధం
ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను మరింత మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వం 'నివేష్ మిత్ర 3.0'ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఈ కొత్త వెర్షన్ AI ఆధారిత స్మార్ట్ డాష్బోర్డ్, రియల్-టైమ్ డేటా అనాలిసిస్, వేగవంతమైన ఫిర్యాదుల పరిష్కారం, వాట్సాప్, ఈమెయిల్, యాప్ ఆధారిత సమాచార వ్యవస్థతో ఉంటుంది. దీనిని IGRS, నివేష్ సారథి, OIMS, ఇండియా ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్ బ్యాంక్, ముఖ్యమంత్రి డాష్బోర్డ్ 'దర్పణ్'తో అనుసంధానిస్తారు.
నిబంధనలలో కోత, వ్యాపారంలో సౌలభ్యం
ప్రభుత్వం సుమారు 65 విభాగాలలో 4,675 నియంత్రణ నిబంధనలను తగ్గించింది. వీటిలో 4,098 నిబంధనలను సరళీకరించి డిజిటల్ చేశారు, 577 నిబంధనలను నేరరహితం చేశారు, 948 పాత చట్టాలు, నియమాలను రద్దు చేశారు. ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్లో వ్యాపారం కోసం యూపీ షాప్స్ అండ్ కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ యాక్ట్-1962 కింద రిజిస్ట్రేషన్ సరిపోతుంది. ట్రేడ్ లైసెన్స్ తప్పనిసరి నిబంధనను తొలగించారు. 20 కంటే తక్కువ ఉద్యోగులు ఉన్న దుకాణాలకు రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి కూడా మినహాయింపు ఇచ్చారు.
భయం కాదు, నమ్మకంపై ఆధారపడిన వ్యాపార వాతావరణం
అగ్నిమాపక, కార్మిక, రవాణా, లీగల్ మెట్రాలజీ విభాగాలలో అనేక నేరాలను డీక్రిమినలైజ్ చేశారు. పారిశ్రామిక శాంతి చట్టంలో జైలు శిక్ష నిబంధనలను తొలగించారు. ఇవాళ ఉత్తరప్రదేశ్ కేవలం పరిమాణం లేదా జనాభా వల్ల కాదు, స్థిరమైన విధానాలు, డిజిటల్ పాలన, పారదర్శక యంత్రాంగం కారణంగా పెట్టుబడిదారులకు మొదటి ఎంపికగా మారుతోంది.