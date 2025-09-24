Uttar Pradesh : ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ మిషన్ శక్తి కేంద్రాలను ప్రారంభించారు. ఇవి రాష్ట్రంలోని ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు కానున్నాయి. యూపీలోని అన్ని జిల్లాల పోలీసు అధికారులకు మార్గదర్శకాలు, గైడ్లైన్స్ జారీ చేశారు.
Uttar Pradesh : మహిళలకు భయం లేని వాతావరణం, గౌరవప్రదమైన జీవితం, స్వావలంబన దిశగా సాధికారత కల్పించడానికి యూపి ప్రభుత్వం ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో మిషన్ శక్తి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈమేరకు ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ మిషన్ శక్తి 5ను ప్రారంభిస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. దీంతో రాష్ట్ర డీజీపీ మిషన్ శక్తి కేంద్రాల గురించి అన్ని జిల్లాల పోలీసు అధికారులకు మార్గదర్శకాలు జారీచేశారు.
ఇప్పటికే మిషన్ శక్తి కేంద్రానికి సంబంధించిన గైడ్లైన్స్ జారీ చేయబడ్డాయి. దీని కింద మహిళా ఫిర్యాదుదారుల పట్ల సున్నితత్వం, తక్షణ స్పందన, ప్రాధాన్యతను నిర్ధారించడం, ఫిర్యాదులను వేగంగా, నాణ్యతతో పరిష్కరించడం, సరైన కౌన్సెలింగ్, సహకారం, రక్షణ మొదలైనవి అందించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు. అన్ని కేంద్రాల్లో మహిళలపై నేరాలకు సంబంధించిన కేసులను వేగంగా దర్యాప్తు చేస్తాయి.
శక్తి కేంద్రాలకు పోలీసు సిబ్బంది నియామకం
డీజీపీ రాజీవ్ కృష్ణ మాట్లాడుతూ… మిషన్ శక్తి కేంద్రంలో ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఇన్స్పెక్టర్/సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ (ప్రాధాన్యంగా మహిళా అధికారి), 1 నుంచి 4 సబ్-ఇన్స్పెక్టర్లు, 4 నుంచి 15 కానిస్టేబుళ్లు (వీరిలో 50 శాతం మహిళలు), 1 నుంచి 2 మహిళా హోంగార్డులు, అవసరమైతే కౌన్సెలర్లను నియమించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. అన్ని కేంద్రాలలో సిబ్బందిని 3 నుంచి 5 సంవత్సరాల కాలానికి నియమిస్తారని… శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది బదిలీకి కూడా నిబంధన ఉంటుందని ఆయన చెప్పారు. డీజీపీ జారీ చేసిన గైడ్లైన్స్లో, పోలీస్ స్టేషన్ల ఇన్ఛార్జ్ ఇన్స్పెక్టర్/స్టేషన్ ఆఫీసర్కు మిషన్ శక్తి కేంద్రం కోసం ఒక ప్రత్యేక గది, కంప్యూటర్, రికార్డులు, స్టేషనరీ, మహిళా టాయిలెట్, ఇతర అవసరమైన వనరులను అందించాలని ఆదేశించారు.
మిషన్ శక్తి కేంద్రం బాధ్యతలు
- మహిళా హెల్ప్ డెస్క్ డ్యూటీ, చర్యల రోస్టర్ను సిద్ధం చేసి, సకాలంలో ఫాలోఅప్ చేయడం.
- యాంటీ రోమియో స్క్వాడ్లు, మహిళా బీట్ పథకాన్ని క్రమం తప్పకుండా అమలు చేయడం, పర్యవేక్షించడం.
- మహిళలపై నేరాలకు సంబంధించిన ఎఫ్ఐఆర్లు, దర్యాప్తులు, నిందితులపై నివారణ చర్యలకు సమాంతర రికార్డును నిర్వహించడం.
- బాధితులకు కౌన్సెలింగ్, న్యాయ సహాయం, పునరావాసం, నష్టపరిహారం వంటి సేవల కోసం వన్ స్టాప్ సెంటర్, డీఎల్ఎస్ఏ, జిల్లా ప్రొబేషన్ అధికారి, సాంఘిక సంక్షేమ అధికారి, బాలల సంక్షేమ కమిటీ, ఫ్యామిలీ కోర్టు మొదలైన వాటితో సమన్వయం చేసుకోవడం.
- సున్నితమైన కేసులలో సకాలంలో వైద్య పరీక్షలు, దాడులు జరిగేలా చూడటం.
- పారిపోయే కేసులు, తప్పుడు ఆరోపణల కేసులలో తప్పనిసరి కౌన్సెలింగ్ చేయడం.
- మహిళా భద్రత, సైబర్ భద్రతకు సంబంధించిన అవగాహన కార్యక్రమాలను క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించడం.
కేంద్రంలో నియమించబడిన ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యత ఇది
- మహిళా హెల్ప్ డెస్క్, మిషన్ శక్తి కేంద్రం కోసం తగినంత మానవ వనరులు, ఆర్థిక వనరులు, భౌతిక మౌలిక సదుపాయాల లభ్యతను నిర్ధారించడం.
- వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాలు (సాంఘిక సంక్షేమం, ఆరోగ్యం, విద్య వంటివి), న్యాయ అధికారులు, ఇతర సంస్థలతో జిల్లా స్థాయి సమన్వయం ఏర్పాటు చేయడం. బాధితురాలైన మహిళలకు అన్ని అవసరమైన సహాయ సేవలు అందేలా చూడటం.
- అన్ని మిషన్ శక్తి కేంద్రాల సిబ్బంది జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించడం, ఏదైనా నిర్లక్ష్యం లేదా దుష్ప్రవర్తన విషయంలో కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం.
- కింది స్థాయి సిబ్బంది కోసం క్రమం తప్పకుండా శిక్షణ, సామర్థ్య నిర్మాణ కార్యక్రమాల ప్రణాళికను రూపొందించి, వాటి సమర్థవంతమైన అమలును పర్యవేక్షించడం, తద్వారా భవిష్యత్తులో కొత్త సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు.
- మహిళలు, బాలికల కోసం స్వీయ-రక్షణ తరగతులు నిర్వహించడం, దీనిలో మహిళా శక్తి కేంద్రం సిబ్బంది కూడా పాల్గొనవచ్చు.
- కేసును అవసరాన్ని బట్టి గుర్తించి, బాధితురాలికి ప్రొఫెషనల్ సైకాలజిస్ట్తో కౌన్సెలింగ్ ఏర్పాటు చేయడం.
- వన్ స్టాప్ సెంటర్ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసి, అవసరమైతే దానిని మెరుగుపరచడానికి చర్యలు ప్రారంభించడం.
- మిషన్ శక్తి కేంద్రం సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక భాగం, ఇది మహిళా చౌకీలా పనులను నిర్వహిస్తుంది. మిషన్ శక్తి కేంద్రం ఇన్ఛార్జ్, పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ఛార్జ్ ఇన్స్పెక్టర్/స్టేషన్ ఆఫీసర్ నియంత్రణలో పనిచేస్తారు.
- సంబంధిత ఇన్ఛార్జ్ ఇన్స్పెక్టర్/స్టేషన్ ఆఫీసర్ మిషన్ శక్తి కేంద్రాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించిన/ప్రారంభించిన 2 వారాలలోపు తమ పోలీస్ స్టేషన్లో మిషన్ శక్తి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి, సజావుగా పనిచేసేలా చూడటం.
- తమ పోలీస్ స్టేషన్లోని మిషన్ శక్తి కేంద్రాన్ని క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయడం, కేంద్రంలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి క్రమం తప్పకుండా బ్రీఫింగ్ ఇవ్వడం, అవసరమైన సహకారం అందించడం.
- మహిళా శక్తి కేంద్రం ఇన్ఛార్జ్ మొబైల్ నంబర్ను గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో ప్రచారం చేసేలా చూడటం.
సహాయక పోలీస్ డిప్యూటీ కమిషనర్/సర్కిల్ ఆఫీసర్ బాధ్యత
- సర్కిల్ ఆఫీసర్ తమ సర్కిల్లో మిషన్ శక్తి కేంద్రానికి సహాయక నోడల్ అధికారిగా ఉంటారు. వీరి పాత్ర విధానం అమలు, పర్యవేక్షణ, తమ అధికార పరిధిలో మహిళా భద్రతా కార్యక్రమాల మొత్తం సమన్వయం.
- తమ సర్కిల్లోని అన్ని మిషన్ శక్తి కేంద్రాలు, మహిళా హెల్ప్ డెస్క్ల మొత్తం పనితీరును పర్యవేక్షించడం, మూల్యాంకనం చేయడం, నెలవారీ/పక్షంవారీ పురోగతి నివేదికలను సమీక్షించడం. తమ అధికార పరిధిలో మహిళలపై నేరాల ధోరణులు, నమూనాలను విశ్లేషించడం, నివారణ చర్యలను సూచించడం, నోడల్ అధికారి ఆమోదం తర్వాత అమలు చేయడం.
- మహిళా హెల్ప్ డెస్క్, మిషన్ శక్తి కేంద్రం కోసం తగినంత మానవ వనరులు, ఆర్థిక వనరులు, భౌతిక మౌలిక సదుపాయాల లభ్యతను నిర్ధారించడం.
- తమ కింది స్థాయిలోని అన్ని మిషన్ శక్తి కేంద్రాల సిబ్బంది జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించడం, ఏదైనా నిర్లక్ష్యం లేదా దుష్ప్రవర్తన విషయంలో కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం.
- తమ సర్కిల్లోని ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ మిషన్ శక్తి కేంద్రాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి, వివరాలను తనిఖీ పుస్తకంలో నమోదు చేయడం.
- పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లినప్పుడు మిషన్ శక్తి కేంద్రంలోని అన్ని సిబ్బందితో సమావేశం కావడం, వారికి సరైన బ్రీఫింగ్ ఇవ్వడం, ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం, మిషన్ శక్తి కేంద్రం పనితీరును పెంచడానికి అవసరమైన మార్గదర్శకాలు ఇవ్వడం.
పోలీస్ అధికారుల బాధ్యత ఇది
- మిషన్ శక్తి కేంద్రం నిర్వహణకు పర్యవేక్షకులుగా పనిచేస్తారు.
- అదనపు పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ స్థాయి అధికారిని మిషన్ శక్తి కేంద్రం కమిషనరేట్/జిల్లా నోడల్ అధికారిగా నియమించి, వారు చేస్తున్న పనులను పర్యవేక్షించడం/మార్గనిర్దేశం చేయడం.
- కమిషనరేట్/జిల్లా స్థాయిలో మహిళలు, బాలల భద్రతకు సంబంధించిన వ్యూహాన్ని నిర్ధారించడం, దాని అమలుకు మార్గదర్శకాలు ఇవ్వడం.
- ప్రతి నెల క్రైమ్ మీటింగ్లో మిషన్ శక్తి కేంద్రం ఇన్ఛార్జ్ పనులు, సమస్యలను క్రమం తప్పకుండా సమీక్షించడం.
- మిషన్ శక్తి కేంద్రం గురించి కింది స్థాయి అధికారులు సమర్పించిన నివేదికల ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, దిద్దుబాటు సూచనలు ఇవ్వడం.
- మిషన్ శక్తి కేంద్రంలో తగినంత మానవ వనరులు, ఆర్థిక వనరులు, భౌతిక మౌలిక సదుపాయాల లభ్యతను నిర్ధారించడం.
- మిషన్ శక్తి కేంద్రంలో నిర్లక్ష్యం లేదా సున్నితత్వం లేకపోవడంపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవడం, సకాలంలో, న్యాయమైన పరిష్కారానికి బాధ్యత వహించడం.
- పోలీస్ కమిషనర్/సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్/సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ 2 వారాలలోపు తమ కమిషనరేట్/జిల్లాలోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో మిషన్ శక్తి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి, సజావుగా పనిచేసేలా చూస్తారు.
- వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాలు (సాంఘిక సంక్షేమం, ఆరోగ్యం, విద్య వంటివి), న్యాయ అధికారులు, ఇతర భాగస్వాములతో జిల్లా స్థాయి సమన్వయం ఏర్పాటు చేయడం. బాధితురాలైన మహిళలకు అన్ని అవసరమైన సహాయ సేవలు అందేలా చూడటం.
కర్మయోగి పోర్టల్ నుంచి సర్టిఫికేట్ పొందడం తప్పనిసరి
- మిషన్ శక్తి కేంద్రంలో నియమించబడిన సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వడం చాలా అవసరం. మహిళా, బాలల భద్రతా సంస్థ, ఉత్తర ప్రదేశ్, లక్నో ద్వారా అన్ని శిక్షణా సామగ్రిని సిద్ధం చేసి, భారత ప్రభుత్వ IGOT కర్మయోగి పోర్టల్లో అందుబాటులో ఉంచుతారు. నోడల్ అధికారి ఒక నెలలోపు జిల్లాలలోని అన్ని మిషన్ శక్తి కేంద్రాలలో నియమించబడిన మొత్తం పోలీస్ సిబ్బంది IGOT కర్మయోగి పోర్టల్లో శిక్షణ పొంది, తమ తప్పనిసరి సర్టిఫికేట్ను పొందేలా చూస్తారు.
- జిల్లా నోడల్ అధికారి/అదనపు పోలీస్ సూపరింటెండెంట్, సర్కిల్ ఆఫీసర్ తమ కింది స్థాయి సిబ్బంది కోసం క్రమం తప్పకుండా శిక్షణ, సామర్థ్య నిర్మాణ కార్యక్రమాల ప్రణాళికను రూపొందించి, వాటి సమర్థవంతమైన అమలును పర్యవేక్షిస్తారు.
ప్రతి మూడు నెలలకు కేంద్రాల పనుల సమీక్ష
మహిళా, బాలల భద్రతా సంస్థ, మహిళా శక్తి కేంద్రం వ్యవస్థను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తుంది, దాని చర్యలను త్రైమాసికంగా సమీక్షిస్తుంది. - మహిళా భద్రత కోసం అవగాహన, ప్రచారం కోసం అవసరమైన మార్గదర్శకాలు, పాంప్లెట్లు/హోర్డింగ్ల నమూనాలను సిద్ధం చేసి జిల్లాలకు అందిస్తుంది.