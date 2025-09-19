UP Trade Show 2025 : యూపీ ప్రభుత్వం గ్రేటర్ నోయిడాలో జరిగే యూపీ అంతర్జాతీయ ట్రేడ్ షో 2025లో సీఎం యువ యోజనను హైలైట్ చేయనుంది. ఇందులో 150 స్టాల్స్, 27 విద్యాసంస్థలతో ఒప్పందాలు, యువతకు ఆవిష్కరణలు, వ్యవస్థాపకతను అన్వేషించే అవకాశాలు ఉంటాయి.
UP Trade Show 2025 : ఉత్తర ప్రదేశ్ యువతీయువకులకు కొత్త అవకాశాలు, వేదికలు కల్పించడానికి యోగి సర్కార్ సీఎం యువ యోజనను మరింత పెద్ద ఎత్తున ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. ఇందులో భాగంగానే సెప్టెంబర్ 25 నుంచి 29 వరకు గ్రేటర్ నోయిడాలోని ఇండియా ఎక్స్పో మార్ట్లో జరగనున్న యూపీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ షో (యూపీఐటీఎస్-2025)లో సీఎం యువ యోజన ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
యువతకు అండగా యోగి సర్కార్
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రతిష్టాత్మక ప్రణాళిక ద్వారా రాష్ట్రంలోని యువతను వినూత్న ప్రాజెక్టులు, ఫ్రాంచైజ్ మోడల్స్, టెక్నాలజీ ఆధారిత వ్యాపార ఆలోచనలతో అనుసంధానించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 27న సీఎం యువ, 27 ప్రముఖ విద్యాసంస్థల మధ్య ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయూ) కుదుర్చుకోనున్నారు. దీనితో పాటు హాల్ నెం. 18ఏలో 150 ప్రత్యేక స్టాల్స్ను ఏర్పాటు చేస్తారు, ఇక్కడ వివిధ రంగాలకు చెందిన కొత్త వ్యాపార నమూనాలను ప్రదర్శిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న విద్యార్థులు, యూత్ ఫెలోలు, విశ్వవిద్యాలయ ప్రతినిధులు, వివిధ పరిశ్రమల వారు ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొంటారు. ఇది యువతకు నేర్చుకోవడానికి, కనెక్ట్ అవ్వడానికి, వ్యవస్థాపకత దిశగా ముందుకు సాగడానికి అవకాశాలు కల్పిస్తుంది.
సీఎం యువ యోజన నోడల్ ఆఫీసర్, పరిశ్రమల జాయింట్ కమిషనర్ సర్వేశ్వర్ శుక్లా మాట్లాడుతూ… "ఈ ఎంఓయూ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం రాష్ట్రంలోని విద్యాసంస్థలను నేరుగా సీఎం యువ యోజనతో అనుసంధానించడమే. ఈ ఎంఓయూ వల్ల సంస్థల చివరి సంవత్సరం విద్యార్థులు, పూర్వ విద్యార్థులకు నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. వారికి వినూత్న ప్రాజెక్టులలో భాగమయ్యే అవకాశం లభిస్తుంది" అని అన్నారు.
"ఈ చొరవ యువతను వ్యవస్థాపకత వైపు ప్రోత్సహించడమే కాకుండా, స్టార్టప్లు, ఆవిష్కరణలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ దృష్టిని సాకారం చేయడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది" అని జాయింట్ కమిషనర్ తెలిపారు.
యూపీ సర్కారుతో యూనివర్సిటీల ఒప్పందం
సీఎం యువ యోజన కింద గల్గోటియా యూనివర్సిటీ, జీఎల్ బజాజ్, చౌదరి చరణ్ సింగ్ యూనివర్సిటీ (మీరట్), అజయ్ కుమార్ గార్గ్ యూనివర్సిటీ, శారదా యూనివర్సిటీ, అమిటీ యూనివర్సిటీ, ఏబీఈఎస్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలతో ఎంఓయూలు కుదుర్చుకుంటున్నారు. ఈ సంస్థల విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు ప్రదర్శనలో చురుకైన పాత్ర పోషిస్తారు. ఇది యువతకు పరిశ్రమలతో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని, కొత్త అవకాశాలను అన్వేషించే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం 75 జిల్లాల నుండి సీఎం యువ ఫెలోలను ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొనాలని ఆదేశించింది. ప్రతి స్టాల్ డేటా, సంప్రదింపు వివరాలను సేకరించడంతో పాటు, వారి వారి జిల్లాల్లో ఈ బ్రాండ్లను ప్రచారం చేసే బాధ్యతను వారికి అప్పగించారు. అదనంగా సహారన్పూర్, మీరట్, ఆగ్రా, అలీగఢ్ డివిజన్ల కళాశాలల నుండి విద్యార్థులు, అధికారులు కూడా ఈ ప్రదర్శనలో భాగమవుతారు. ఈ ప్రయత్నం యువతకు ఆవిష్కరణ, వ్యవస్థాపకతతో నేరుగా కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.
ఈ కార్యక్రమ ప్రచారం కోసం ఇప్పటికే డిజిటల్ మీడియా ప్రచారం ప్రారంభమైంది. పెద్ద సంఖ్యలో యువత ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకున్నారు. ఈ ప్రయోజనం కోసం conclave.cmyuva.org.in అనే ప్రత్యేక వెబ్సైట్ను కూడా ప్రారంభించారు. దీని ద్వారా ఆసక్తి ఉన్న యువత పథకం గురించి వివరణాత్మక సమాచారాన్ని పొందడమే కాకుండా, యూపీఐటీఎస్ సందర్శన కోసం ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రచారం సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో కూడా యువతలో వేగంగా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది.