ఉత్తర ప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ టెక్నాలజీపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. భవిష్యత్ మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దే అని గుర్తించిన ఆయన లక్నోను దేశంలోనే మొదటి ఏఐ సిటీగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు.&nbsp;

Uttar Pradesh : ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ వేగంగా ఏఐ ఆధారిత పాలనకు కేంద్రంగా మారుతోంది. టెక్నాలజీ ద్వారా ప్రతి రంగంలో యూపీ దేశానికే కాకుండా, ప్రపంచానికి ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పాలని సీఎం యోగి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. చాలా దేశాలు ఇంకా ఏఐ ప్రయోగాల ప్రారంభదశలో ఉండగా, యూపీ ఇప్పటికే పలు రంగాల్లో ఏఐని పెద్దఎత్తున అమలు చేసింది. యోగి టెక్నాలజీని నినాదంగా కాకుండా పాలనలో శాశ్వత భాగంగా మార్చారు. దీంతో యూపీ తన భవిష్యత్తును కొత్త రూపంలో తీర్చిదిద్దుకుంటోంది.

దేశంలోనే తొలి ఏఐ సిటీగా లక్నో 

యూపీ రాజధాని లక్నోను దేశంలోనే తొలి పూర్తిస్థాయి ఏఐ సిటీగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఇక్కడ కేవలం స్మార్ట్ సిటీ మోడల్ మాత్రమే కాదు, ఏఐ ఆధారిత మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ లక్నోను ఏఐ ఆధారిత జాతీయ పాలన-కమాండ్ సెంటర్‌గా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.

  • రాష్ట్రంలో ఏఐ ఇన్నోవేషన్ హబ్
  • 10,000+ జీపీయూల సామర్థ్యంతో సూపర్‌కంప్యూటింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్
  • భారతీయ భాషల కోసం స్వదేశీ బహుభాషా ఏఐ మోడల్స్
  • ప్రపంచ కంపెనీలను ఆకర్షించే ఆర్&డి వాతావరణం
  • ఇండియాఏఐ మిషన్‌కు అనుగుణంగా పాలసీ ఫ్రేమ్‌వర్క్

ఆరోగ్య సేవల్లో ఏఐ

సీఎం యోగి నాయకత్వంలో యూపీ ఆరోగ్య రంగం వేగంగా సాంకేతిక మార్పులకు లోనవుతోంది. ఇప్పుడు చికిత్స మాత్రమే కాదు, ఏఐ సహాయంతో వ్యాధులను ముందుగానే అంచనా వేయడం కూడా సాధ్యమవుతోంది.

  • ఫతేపూర్‌లో భారతదేశపు తొలి ఏఐ ఆధారిత రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కేంద్రం ఏర్పాటుచేస్తున్నారు… ఇది ప్రారంభ దశలో గుర్తించడంలో మరింత కచ్చితమైనది
  • ప్రజారోగ్య డేటాలో ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ ప్రారంభం
  • మెడికల్ కాలేజీలలో ఉచిత ఏఐ, క్లౌడ్ కోర్సులు, దీనివల్ల హెల్త్-టెక్ నిపుణులు తయారవుతున్నారు

విద్యలో ఏఐ 

ఉత్తరప్రదేశ్ డిజిటల్ విద్యలో కొత్త మోడల్ వైపు అడుగులు వేస్తోంది. సీఎం యోగి టెక్నాలజీని గ్రామీణ తరగతి గదులకు, ప్రపంచ స్థాయి విద్యకు మధ్య వారధిగా భావిస్తున్నారు.

  • మాధ్యమిక స్థాయి బోర్డు పరీక్షలలో ఏఐ బాట్‌ల ఉపయోగం
  • ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులకు ఏఐ టూల్స్‌పై శిక్షణ
  • ఏఐ ఆధారిత వ్యక్తిగత వ్యవస్థకు పునాదులు

వ్యవసాయంలో హైటెక్ విప్లవం 

ప్రపంచ బ్యాంకు సపోర్ట్ తో యూపీ అగ్రిస్ కార్యక్రమం ద్వారా 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది రైతులు ఏఐ ఆధారిత సలహాలు పొందుతున్నారు. ఉపగ్రహ చిత్రాలు, పరిశోధనాత్మక విషయాలు, వాతావరణ సూచనలు, డిజిటల్ ట్రాకింగ్ సహాయంతో వ్యవసాయం మరింత శాస్త్రీయంగా, ఉత్పాదకంగా మారుతోంది. 

ఏఐ ఆధారిత ప్రయోజనాలు:

  • పంట ఉత్పాదనలో మెరుగుదల
  • నష్టాలు, విపత్తుల మెరుగైన అంచనా
  • నీరు, ఎరువుల శాస్త్రీయ ఉపయోగం 
  • వనరుల కచ్చితమైన పర్యవేక్షణ

కేంద్రీకృత, పారదర్శక సంక్షేమ పథకాలు 

ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థ వల్ల ఇప్పుడు సంక్షేమ పథకాలు నెమ్మదిగా కాకుండా, రియల్-టైమ్ సేవగా మారాయి. 

  • కచ్చితమైన లబ్ధిదారుల గుర్తింపు
  • మోసాలు లేకుండా చూడటం
  • వేగవంతమైన, కచ్చితమైన డీబీటీ
  • పథకాలను అర్హులైన పౌరులకు చేర్చడం