US to return over 100 antiquities stolen from India: అమెరికాలోని రొనాల్డ్ రీగన్ సెంటర్ లో ప్రవాస భారతీయులనుద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ.. మ‌న దేశం నుంచి వివిధ అక్రమ మార్గాల్లో దొంగిలించ‌బ‌డిన 100కు పైగా పురాతన వస్తువులను తిరిగి భారత్ కు అప్పగించాలని యూఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తన తొలి అధికారిక‌ అమెరికా పర్యటన చివరి రోజైన శుక్రవారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) రొనాల్డ్ రీగన్ సెంటర్ లో ప్రవాస భారతీయులతో ప్రధాని మోడీ ముచ్చటించారు. "తమ నుంచి దొంగిలించిన 100కు పైగా భారత పురావస్తు వస్తువులను తిరిగి ఇవ్వాలని అమెరికా ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ పురాతన వస్తువులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇందుకు అమెరికా ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను' అని ప్రధాని మోడీ పేర్కొన్నారు.

భారత సంతతికి చెందిన ఈ పురాతన వస్తువులు సరైన లేదా తప్పుడు మార్గాల ద్వారా అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కు చేరుకున్నాయనీ, అయితే వాటిని భారత్ కు తిరిగి ఇవ్వాలని అమెరికా తీసుకున్న నిర్ణయం ఇరు దేశాల మధ్య భావోద్వేగ బంధానికి నిదర్శనమని ప్రధాని అన్నారు. భారతదేశ సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని పునరుద్ధరించే ప్రయత్నంలో, భారత ప్రభుత్వం, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పురాతన వస్తువులు, కళాఖండాలను తిరిగి తీసుకువస్తోంది. "శతాబ్దాలుగా, అపారమైన సాంస్కృతిక, మతపరమైన ప్రాముఖ్యత కలిగిన అసంఖ్యాకమైన అమూల్యమైన కళాఖండాలు దొంగిలించబడ్డాయి. విదేశాలకు స్మగ్లింగ్ చేయబడ్డాయి. భారతీయ కళాఖండాలు, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని తిరిగి తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం చురుకైన విధానాన్ని అవలంబించిందని" చెప్పారు.

అనేక విదేశీ పర్యటనల సందర్భంగా ప్రధాన మంత్రి ఈ విషయాన్ని ప్రపంచ నాయకులు, బహుపాక్షిక సంస్థలతో చర్చించారు. మొత్తం 251 పురాతన వస్తువులను భారతదేశానికి తిరిగి తీసుకువచ్చారు, వీటిలో 238 2014 నుండి తిరిగి తీసుకురాబడ్డాయి. 2022లో కూడా అమెరికా అధికారులు దాదాపు 307 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన 4 పురాతన వస్తువులను భారత్ కు తిరిగి ఇచ్చారు. మాన్‌హాటన్ జిల్లా అటార్నీ ఆల్విన్ ఎల్ బ్రాగ్ జూనియర్ 2022 అక్టోబర్‌లో దాదాపు USD 4 మిలియన్ల విలువైన 307 పురాతన వస్తువులను భారతదేశ ప్రజలకు తిరిగి ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. వాటిలో ఎక్కువ భాగం ఆర్ట్ డీలర్ సుభాష్ కపూర్ నుండి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఒక ప్రకటన తెలిపింది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్, కంబోడియా, ఇండియా, ఇండోనేషియా, మయన్మార్, నేపాల్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, థాయ్ లాండ్ తదితర దేశాల నుంచి వస్తువులను రవాణా చేయడంలో సుభాష్ కపూర్ సహకరించాడని పేర్కొంది.

తిరిగి ఇచ్చే వస్తువుల్లో పాలరాతితో తయారు చేసిన ఆర్చ్ పరికారా కూడా ఉంది, దీని విలువ సుమారు 85,000 డాలర్లు. ఆర్చ్ పరికారా మొదట మురికి, పునరుద్ధరణకు ముందు స్థితిలో పురాతనతను వర్ణించే ఛాయాచిత్రాలలో కనిపించింది. ఈ ఛాయాచిత్రాలతో పాటు గడ్డిలో లేదా నేలపై పడి ఉన్న పురాతన వస్తువులను చిత్రీకరించే డజన్ల కొద్దీ చిత్రాలను భారతదేశంలోని అక్రమ సరఫరాదారు కపూర్ కు పంపాడు. 2002 మేలో ఈ ముక్కను భారత్ నుంచి న్యూయార్క్ కు అక్రమంగా రవాణా చేశారు. ఆ తరువాత, కపూర్ ఆర్చ్ పరికారాను నాథన్ రూబిన్ - ఇడా లాడ్ ఫ్యామిలీ ఫౌండేషన్ కు విరాళంగా ఇచ్చారు, వారు 2007 లో యేల్ యూనివర్శిటీ ఆర్ట్ గ్యాలరీకి ఈ భాగాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు.