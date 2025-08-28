యూపీ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రయాణికుల సౌలభ్యం కోసం 24×7 హెల్ప్లైన్ '149'ని ప్రారంభించింది. ఇప్పటికే ఉన్న టోల్-ఫ్రీ నంబర్ 1800-1800-151తో పాటు, ఈ కొత్త లైన్ తక్షణ సహాయాన్ని అందిస్తుంది, రాష్ట్రంలో ప్రయాణ సౌలభ్యాన్ని పెంచుతుంది.
Lucknow : ప్రజా రవాణా సేవలను మరింత అందుబాటులోకి తేవడానికి ఉత్తరప్రదేశ్ రవాణా శాఖ సరికొత్త ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే కేంద్ర టెలికమ్యూనికేషన్స్ మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదించిన కొత్త 24×7 హెల్ప్లైన్ నంబర్ “149”ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పటికే ఉన్న టోల్-ఫ్రీ నంబర్ 1800-1800-151తో పాటు గుర్తుంచుకోవడానికి సులభమైన ఈ చిన్న కోడ్ పౌరులకు త్వరితగతిన సహాయాన్ని అందించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
పౌరులు ఈ క్రింది సేవలకు సంబంధించిన సమాచారంతో పాటు ఫిర్యాదుల పరిష్కారం పొందవచ్చు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ (DL), రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ (RC), పర్మిట్ & ఫిట్నెస్, రోడ్డు ట్యాక్స్, కాలుష్య ధ్రువీకరణ పత్రం (PUC), BH-సిరీస్ రిజిస్ట్రేషన్, EV సబ్సిడీ, RVSF (స్క్రాప్), ATS & ADTC, ఇ-చలాన్, ఇ-DAR సంబంధిత ఆన్లైన్ సేవలు/పోర్టల్లు ను పొందవచ్చు.
హెల్ప్లైన్ను ఎలా ఉపయోగించాలి
డయల్ చేయండి: ఏదైనా మొబైల్ లేదా ల్యాండ్లైన్ నుండి “149” (లేదా 1800-1800-151)కి కాల్ చేయండి.
సేవను ఎంచుకోండి: అవసరమైన అంశాన్ని (DL/RC/పర్మిట్/ఫిట్నెస్/ట్యాక్స్/PUC/EV మొదలైనవి) ఎంచుకుని, వివరాలను అందించండి.
తక్షణ సహాయం పొందండి: సంబంధిత సమాచారం, లింక్లు లేదా స్థితితో కూడిన సందేశం మీ మొబైల్కు పంపబడుతుంది. ఫిర్యాదుల విషయంలో, ఫిర్యాదు నంబర్ వెంటనే జనరేట్ చేయబడుతుంది.
ఆన్లైన్లో ట్రాక్ చేయండి: కొత్త ఫిర్యాదులను నమోదు చేయవచ్చు లేదా వాటి స్థితిని https://upgov.info/transportలో ట్రాక్ చేయవచ్చు.
భద్రత & చెల్లింపు జాగ్రత్తలు: అధీకృత ప్రభుత్వ పోర్టల్ల (ఉదా., parivahan.gov.in) ద్వారా మాత్రమే ఇ-చలాన్, ఇతర చెల్లింపులు చేయండి.
సమాచారం/సహాయం కోసం, రవాణా శాఖ ధృవీకరించిన WhatsApp చాట్బాట్ను ఉపయోగించండి: 8005441222. అనుమానాస్పద లింక్లు లేదా కాల్ల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. చెల్లుబాటు అయ్యే చెల్లింపు మోడ్లలో UPI, నెట్ బ్యాంకింగ్, కార్డ్, POS ఉన్నాయి.
హెల్ప్లైన్లో అధికారులు
రాష్ట్రంలోని అధికారులు మాట్లాడుతూ, "పౌరుల సౌలభ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని మేము చిన్నది, గుర్తుంచుకోవడానికి సులభమైన హెల్ప్లైన్ నంబర్ 149 కోసం అభ్యర్థించాము. భారత ప్రభుత్వం దీనిని ఆమోదించి అమలు చేసింది. పౌరులు ఇప్పుడు ‘149’ లేదంటే 1800-1800-151 రెండింటిద్వారా సాయం పొందవచ్చు.హెల్ప్లైన్ సాధారణ పర్యవేక్షణ సకాలంలో, ప్రభావవంతమైన ఫిర్యాదుల పరిష్కారాన్ని నిర్ధారిస్తుంది" అని అన్నారు.