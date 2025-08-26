UP Free Education Scheme: సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ అటల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ల కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ పోర్టల్‌ను ప్రారంభించారు. పారదర్శకంగా, రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్‌తో కూడిన నాణ్యమైన ఆధునిక విద్య, సేఫ్టీ వాతావరణం కూలీల పిల్లలకు లభిస్తుంది.

Atal Residential Schools: ఉత్తర ప్రదేశ్ లో నిరుపేద కూలీల పిల్లలకు కూడా ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో మాదిరిగా ఆధునిక విద్య అందుతోంది. సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ మంగళవారం లక్నోలోని ఇందిరా గాంధీ ప్రతిష్టాన్‌లో జరిగిన “రోజ్‌గార్ మహాకుంభ్ 2025” వేదికపై అటల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ల కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ పోర్టల్‌ను ప్రారంభించారు. ఈ డిజిటల్ సిస్టమ్ ద్వారా రాష్ట్రంలోని 18 అటల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లలోని ప్రతి యాక్టివిటీని రియల్ టైమ్‌లో మానిటర్ చేయవచ్చు.

సీఎం యోగి దీన్ని “కూలీల పిల్లలకు విద్యలో కొత్త అధ్యాయం” అని అభివర్ణించారు. ఇది యూపీలో ఆధునిక, క్రమశిక్షణతో కూడిన, నాణ్యమైన విద్యకు కొత్త మోడల్‌ను అందిస్తుందని అన్నారు.

 స్కూళ్లలోని ప్రతి యాక్టివిటీపై డిజిటల్ నిఘా

అటల్ కమాండ్ సెంటర్ ఆధారిత ERP సిస్టమ్ ద్వారా ఇప్పుడు స్కూళ్ల నిర్వహణ పూర్తిగా డిజిటల్ నిఘాలో ఉంటుంది. ఇందులో చాలా ముఖ్యమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి:

  • హాజరు నిర్వహణ – విద్యార్థులు, సిబ్బంది హాజరు రియల్ టైమ్ అప్‌డేట్.
  • విద్యా పర్యవేక్షణ – విద్యార్థుల ప్రొఫైల్, పరీక్ష ఫలితాలు, ప్రోగ్రెస్ ERPలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
  • సిబ్బంది ప్రొఫైల్ – టీచర్లు, సిబ్బంది పూర్తి రికార్డు.
  • ఆర్థిక నిర్వహణ – బడ్జెట్, ఖర్చులు, బిల్లింగ్‌లో పారదర్శకత.
  • CCTV ఇంటిగ్రేషన్ – భద్రత, క్రమశిక్షణ కోసం లైవ్ మానిటరింగ్.
  • విద్యార్థి ప్రొఫైల్ – వ్యక్తిగత ప్రోగ్రెస్, మొత్తం అసెస్‌మెంట్ సౌకర్యం.

18,000 మంది పిల్లలకు ఉచిత వసతి, భోజనం, విద్య అందిస్తున్న అటల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లలో ఈ సిస్టమ్ చారిత్రాత్మక మార్పులు తీసుకొస్తుందని సీఎం తెలిపారు.

కూలీల పిల్లలకు వరం అటల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్

BOC బోర్డుతో అనుబంధం ఉన్న కూలీల పిల్లలకు అటల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ వరంలాంటివని సీఎం యోగి అన్నారు. గతంలో కూలీ ఇతరులకు ఇళ్లు, స్కూళ్లు కట్టేవాడు, కానీ అతని పిల్లలు చదువుకు దూరమయ్యేవారు. ఇప్పుడు ఆ పిల్లలే అత్యుత్తమ మౌలిక సదుపాయాలు, ఆధునిక విద్యను పొందుతారు. రాష్ట్రంలో 57 ముఖ్యమంత్రి అభ్యుదయ, కాంపోజిట్ స్కూళ్ల ఏర్పాటు పనులు కూడా ప్రారంభమయ్యాయని ఆయన తెలిపారు. ఇవి డే స్కూల్స్, ఇక్కడ పిల్లలకు ఉత్తమ స్థాయి విద్య అందుతుంది.

 కూలీల కోసం డిజిటల్ న్యాయ పోర్టల్ కూడా ప్రారంభం

కార్యక్రమంలో సీఎం యోగి ‘శ్రామ్ న్యాయ్ సేతు పోర్టల్’, ఇండస్ట్రియల్ ట్రిబ్యునల్ వెబ్‌సైట్, ఈ-కోర్ట్ పోర్టల్‌ను కూడా ప్రారంభించారు. ఈ పోర్టల్స్ ద్వారా కూలీలకు త్వరితగతిన, పారదర్శకంగా, సమయానికి న్యాయం లభిస్తుందని ఆయన అన్నారు. ఇప్పుడు కార్మిక వివాదాలకు ఆన్‌లైన్‌లో పరిష్కారం లభిస్తుంది, 24 గంటలూ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

రోజ్‌గార్ మహాకుంభ్ 2025: యువతకు సువర్ణావకాశం

ఈ సందర్భంగా జరిగిన రోజ్‌గార్ మహాకుంభ్ 2025లో సీఎం 15 మంది అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలు అందజేశారు. వీరిని విదేశీ కంపెనీలు ఎంపిక చేశాయి.

  • ఈ మహాకుంభ్‌లో లక్షకు పైగా రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయి.
  • 50,000 ఉద్యోగావకాశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • UAE, సౌదీ అరేబియా, జపాన్, జర్మనీ వంటి దేశాలకు 15,000 అంతర్జాతీయ ఖాళీలు.
  • దేశంలోని ప్రముఖ కంపెనీల్లో 35,000 దేశీయ అవకాశాలు.
  • మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో 100కు పైగా రిక్రూట్‌మెంట్ భాగస్వాములు, 20 మంది అంతర్జాతీయ రిక్రూటర్లు పాల్గొంటారు.
  • ఈ మహాకుంభ్‌లో 10,000కు పైగా ఆఫర్ లెటర్లు జారీ చేస్తామని, వీటిలో 2,000కు పైగా విదేశీ ఉద్యోగాల కోసం ఉంటాయని సీఎం యోగి ప్రకటించారు.

 