Mission Shakti : నవరాత్రుల సందర్భంగా మిషన్ శక్తి 5.0 కింద ఉత్తరప్రదేశ్లో 5 లక్షల మందికి పైగా బాలికలకు కన్యా పూజ చేశారు. ఇది ఆడపిల్లల సాధికారతను, సమాజంలో వారి పాత్రను ప్రోత్సహించింది.
Mission Shakti : పవిత్రమైన నవరాత్రుల సందర్భంగాా ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో మిషన్ శక్తి 5.0 ప్రచారం ముమ్మరం చేశారు. ఇది ఉత్తరప్రదేశ్లో మహిళల భద్రత, గౌరవం, స్వావలంబనకు కొత్త ఊపునిచ్చింది. మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ పిలుపు మేరకు సెప్టెంబర్ 30, అక్టోబర్ 1 తేదీల్లో అష్టమి-నవమి సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కన్యా పూజ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అష్టమి రోజున 5 లక్షల మందికి పైగా బాలికలకు గౌరవప్రదంగా పూజలు చేసి, 1,500 మందికి పైగా బాలికలను ముఖ్యమంత్రి కన్యా సుమంగళ యోజనతో అనుసంధానించారు.
కన్యా పూజ: మతపరమైన ఆచారం నుంచి సమాజంలో కొత్త విప్లవం
మిషన్ శక్తి 5.0 కింద కన్యా పూజ కేవలం మతపరమైన ఆచారం మాత్రమే కాదు, సమాజంలో ఆడపిల్ల పుట్టుకను ఒక పండుగలా జరుపుకునే సామాజిక విప్లవానికి ప్రతీకగా మారింది. గత సెప్టెంబర్ 20 నుంచి కొనసాగుతున్న ఈ ప్రచారం మహిళలు, బాలికల గౌరవం, భద్రతను బలోపేతం చేయాలనే విస్తృత సందేశాన్ని ఇచ్చింది.
పథకాల ద్వారా బాలికలకు స్వావలంబన అవకాశం
ఈ కార్యక్రమాలలో బాలికలను విద్య, పోషణ, ఆరోగ్యం, స్వావలంబన దిశగా ప్రోత్సహించారు. ప్రత్యేక కౌంటర్లలో కన్యా సుమంగళ యోజన ఫారాలను నింపారు. ఈ పథకం పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు రూ. 25,000 ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది.
కుటుంబానికి, సమాజానికి ఆడపిల్లలే అసలైన శక్తి
కన్యా పూజ ఆడపిల్లలు శక్తికి, భవిష్యత్తుకు వారసులనే సందేశాన్ని సమాజానికి ఇస్తుందని మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి లీనా జౌహరి అన్నారు. మిషన్ శక్తి ఆడపిల్లల సాధికారత జ్యోతిని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వెలిగిస్తోందని మహిళా సంక్షేమ సంచాలకులు సందీప్ కౌర్ తెలిపారు.
వివిధ జిల్లాల్లో జరిగిన కార్యక్రమాల్లో మహిళా సంక్షేమ శాఖ మంత్రి బేబీ రాణి మౌర్య, రాష్ట్ర మంత్రి ప్రతిభా శుక్లా, ఇన్చార్జ్ మంత్రులు, జిల్లా కలెక్టర్లు, ప్రజాప్రతినిధులు, పరిపాలనా అధికారులు పాల్గొన్నారు. సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, జానపద గీతాలు, సంభాషణల ద్వారా బాలికలకు గౌరవం ఇవ్వడమే కాకుండా, వారి హక్కులు, భద్రతపై అవగాహన కల్పించారు.