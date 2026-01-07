యోగి ప్రభుత్వ కిసాన్ పాఠశాల 8.0 కింద రబీ సీజన్ 2025-26లో 20.15 లక్షల మంది రైతులకు ఆధునిక వ్యవసాయం, ప్రభుత్వ పథకాలు, వ్యవసాయ ఆవిష్కరణలపై శిక్షణ ఇచ్చారు. 2017 నుంచి ఇప్పటివరకు రెండు కోట్లకు పైగా రైతులు దీనివల్ల ప్రయోజనం పొందారు.
Lucknow : ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆదేశాల మేరకు ఉత్తరప్రదేశ్లో రైతులకు ఆధునిక వ్యవసాయం, ప్రభుత్వ పథకాలు, వ్యవసాయ ఆవిష్కరణలతో అనుసంధానం చేయడానికి కిసాన్ పాఠశాల నిర్వహిస్తున్నారు. వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏడాది కూడా రైతులకు విస్తృత శిక్షణ ఇచ్చారు. 'పొలం పనుల గురించి పొలంలోనే' అనే థీమ్తో కిసాన్ పాఠశాల 8.0 (రబీ: 2025-26) విజయవంతంగా జరిగింది. ఇందులో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 20.15 లక్షల మంది రైతులు పాల్గొన్నారు. ఈ కిసాన్ పాఠశాలను డిసెంబర్ 12న ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, పద్మశ్రీ రైతు రామ్సరన్ వర్మ స్వగ్రామం దౌలత్పూర్ (బారాబంకి) నుంచి ప్రారంభించారు.
రబీ సీజన్ 2025-26లో 20.15 లక్షల మంది రైతులకు శిక్షణ
రబీ సీజన్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు, ప్యాక్స్ సొసైటీలు, గ్రామ పంచాయతీ సచివాలయాలు, ప్రగతిశీల రైతుల సహకారంతో కిసాన్ పాఠశాలలు నిర్వహించినట్లు వ్యవసాయ మంత్రి సూర్య ప్రతాప్ షాహి తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని 21 వేల గ్రామ పంచాయతీలలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాలలో మొత్తం 20.15 లక్షల మంది రైతులు పాల్గొన్నారు.
12.62 లక్షల మంది పురుషులు, 7.53 లక్షల మంది మహిళా రైతులకు శిక్షణ
ఈ ప్రచారంలో భాగంగా 12.62 లక్షల మంది పురుష రైతులు, 7.53 లక్షల మంది మహిళా రైతులకు వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖల పథకాలు, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు, పరిశోధన సంస్థలు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలలో అభివృద్ధి చేసిన కొత్త టెక్నిక్ల గురించి సమాచారం అందించారు. రైతులకు శాస్త్రీయ, ఆచరణాత్మక పద్ధతుల్లో వ్యవసాయంపై శిక్షణ ఇచ్చారు.
ఇప్పటివరకు రెండు కోట్లకు పైగా రైతులకు శిక్షణ
వ్యవసాయ శాఖ ప్రకారం, 2017-18 నుంచి ఇప్పటివరకు కిసాన్ పాఠశాల ద్వారా రెండు కోట్లకు పైగా రైతులకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం రైతులకు ఆధునిక వ్యవసాయ టెక్నిక్లను నేర్పించి, వారి ఆదాయాన్ని పెంచడమే.
ఆధునిక వ్యవసాయం, ప్రకృతి వ్యవసాయం, ఆదాయం పెంపుపై దృష్టి
యోగి ప్రభుత్వ కిసాన్ పాఠశాల కార్యక్రమంలో భాగంగా రైతులకు
- ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతులు
- ప్రకృతి, సేంద్రియ వ్యవసాయం
- పంటల యాజమాన్యం
- పంటల రక్షణ, నేల ఆరోగ్యం
- ఉద్యానవన, కొత్త వ్యవసాయ టెక్నిక్లు
- ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు
వంటి అంశాలపై ప్రాక్టికల్ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల రైతులు తక్కువ ఖర్చుతో మంచి దిగుబడి సాధించి, ఆత్మనిర్భరంగా మారతారు.