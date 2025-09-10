యూపీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ షో 2025 రష్యా భాగస్వామ్యంతో నిర్వహించబడుతోంది. దీనివల్ల లాభాలేంటో తెలుసా?
ఉత్తరప్రదేశ్లో పరిశ్రమ, ప్రపంచ పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి నిర్వహించే యూపీ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ షో 2025లో ఈసారి రష్యా భాగస్వామి దేశంగా పాల్గొంటుంది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రష్యాను ఆహ్వానించింది.. దానిని రష్యా అధికారికంగా అంగీకరించింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సెప్టెంబర్ 25న ఈ మెగా ఈవెంట్ను ప్రారంభిస్తారు.
ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బృందం, సాంస్కృతిక ప్రదర్శన
ట్రేడ్ షోలో బ్యాంకింగ్, ఇంధన, నైపుణ్యం, విద్య, ఐటీ/ఐటీఈఎస్ రంగాలకు చెందిన రష్యా ప్రతినిధులు పాల్గొంటారు. అంతేకాకుండా 9 మంది సభ్యులతో కూడిన రష్యా సాంస్కృతిక బృందం ప్రదర్శన ఇస్తుంది… ఇది భారత-రష్యా సాంస్కృతిక సంబంధాలకు కొత్త శక్తినిస్తుంది.
యూపీ, రష్యా మధ్య వ్యాపార అవకాశాలు
ట్రేడ్ షోలో 'రష్యాలో వ్యాపారం'పై ప్రత్యేక నాలెడ్జ్ సెషన్ నిర్వహిస్తారు. ఇందులో భారతీయ, ఉత్తరప్రదేశ్ పారిశ్రామికవేత్తలకు రష్యాలో వ్యాపార, పెట్టుబడి అవకాశాల గురించి సమాచారం అందిస్తారు.
గత భాగస్వామి దేశం, యూపీ ప్రపంచ దృష్టి
2024లో వియత్నాం భాగస్వామి దేశంగా ఉందని గుర్తుంచుకోండి. ఇలాంటి అంతర్జాతీయ సహకారంతో యూపీ పరిశ్రమలకు ప్రపంచ మార్కెట్లో అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ భారతదేశ అభివృద్ధికి ఇంజిన్ మాత్రమే కాదు, ప్రపంచ పెట్టుబడుల కేంద్రంగా కూడా మారుతోందని ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నమ్ముతున్నారు.