Today’s News Roundup 21th August 2025: ఇవ్వాళ్టి వార్తల్లోని ప్రధానాంశాలు తెలంగాణలో కొత్త మద్యం విధానం, ఢిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తాపై దాడి, ఆన్లైన్ గేమ్స్ నిషేధానికి లోక్సభ ఆమోదం, రోహిత్, కోహ్లి పేర్ల తొలగింపు, భారత్ విమానాలకు పాక్ గగనతల నిషేధం.
Today’s News Roundup 21th August 2025: ఇవ్వాళ్టి వార్తల్లోని ప్రధానాంశాలు
- తెలంగాణలో కొత్త మద్యం విధానం.. దరఖాస్తు ఫీ రూ.3 లక్షలు..
Telangana 2025-27 Liquor Policy: తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2025–27 సంవత్సరాల కొత్త మద్యం విధానాన్ని రూపొందించింది. కొత్త నోటిఫికేషన్ ప్రకారం మద్యం దుకాణాల లైసెన్స్ రుసుము ఈసారి రూ.3 లక్షలుగా పెరిగింది. లైసెన్స్లు డ్రా పద్ధతిలో ఇవ్వబడతాయి, దరఖాస్తుల స్వీకరణ తేదీలను త్వరలో ప్రకటిస్తారు. మద్యం దుకాణాల రుసుములు జనాభా ఆధారంగా ఆరు శ్రేణులుగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి: జనాభా 5,000 లోపు ప్రాంతాల్లో రూ.50 లక్షలు, 5,001–50,000లో రూ.55 లక్షలు, 50,001–1,00,000లో రూ.60 లక్షలు, 1,00,001–5,00,000లో రూ.65 లక్షలు, 5,00,001–20,00,000లో రూ.85 లక్షలు, 20 లక్షలపైగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రూ.1.1 కోట్లు.
దుకాణాల టర్నోవర్ వార్షిక లైసెన్స్ రుసుముకు పది రెట్లు దాటితే 10% షాప్ టర్నోవర్ టాక్స్ విధించబడుతుంది. స్పెషల్ రిటైల్ ఎక్సైజ్ టాక్స్ ఏటా రూ.5 లక్షలు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 5 కిమీ. పరిధిలోని దుకాణాలకు జీహెచ్ఎంసీ రుసుమే వర్తిస్తుంది, మున్సిపాలిటీ లేదా సెమీఅర్బన్ ప్రాంతాల్లో 2 కిమీ. దుకాణాలు ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు పనిచేయవచ్చు; జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో రాత్రి 11 గంటల వరకు అమ్మకాలు అనుమతించబడ్డాయి. అదనంగా రూ.5 లక్షలతో వాక్-ఇన్ స్టోర్ తరహా దుకాణాలు ఏర్పాటు చేయవచ్చు.
రాష్ట్రంలో 2,620 దుకాణాల్లో గౌడలకు 15%, ఎస్సీలకు 10%, ఎస్టీలకు 5% రిజర్వేషన్లు కేటాయించబడ్డాయి. క్రితంసారి 1,31,490 దరఖాస్తుల ద్వారా రూ.2,629 కోట్లు ఖజానాకు జమయ్యాయి. ఈసారి రుసుము పెరిగినప్పటికీ, గత సారి లభించిన ఆదాయం స్థాయికి చేరకోవచ్చని విశ్లేషణలు జరుగుతున్నాయి.
ఢిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తాపై దాడి, నిందితుడు అరెస్ట్
Delhi CM RekhaGupta: ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తాపై దాడి జరిగింది. ‘జన్ సున్వాయి’ కార్యక్రమంలో బుధవారం ఉదయం ఒక వ్యక్తి ఆమెపై దాడి చేశాడు. సివిల్ లైన్స్లోని క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. నిందితుడు రాజేశ్ భాయ్ ఖిమ్జి భాయ్ సకారియా కాగితాలను అందిస్తూ చెంపపై కొట్టాడు. అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సకారియా తన బంధువు జైల్లో ఉన్న కారణంగా విడిపించమని పిటిషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చానని తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. సీఎంవో ప్రకారం, ఇది పక్కా ప్రణాళికతో జరిగిన దాడి, చంపే కుట్రగా ఉంది. నిందితుడిపై హత్యాయత్నం సహా ఐదు క్రిమినల్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఆప్ నేత అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ కూడా ఈ దాడిని ఖండించారు.
ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ గేమ్స్ నిషేధం: లోక్సభ ఆమోదం, కోటి రూపాయల జరిమానా
Online Gaming Bill 2025 Passed in Lok Sabha: ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ గేమ్స్పై నిషేధం విధించే “ప్రోమోషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ బిల్లు-2025”కు లోక్సభ మూజువాణి ఓటుతో ఆమోదం తెలిపింది. ఈ బిల్లు మనీ లాండరింగ్, ఆర్థిక మోసాలు తగ్గించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. బిల్లులో ఆన్లైన్ గేమ్స్కు సంబంధించిన ప్రకటనలపై నిషేధం, బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థలు నిధులు సమకూర్చకూడదు, నిధుల బదిలీకి ఆంక్షలు వంటి ముఖ్య నిబంధనలు ఉన్నాయి.
విపక్ష సభ్యుల నిరసనల మధ్య కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్ బిల్లుపై సంక్షిప్త ప్రకటన చేసిన తర్వాత లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. రాజ్యాసభ ఆమోదం తర్వాత, ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ గేమ్స్ నేరంగా పరిగణించబడతాయి, కోటి రూపాయల జరిమానా విధించబడుతుంది.
ICC ODI ర్యాంకింగ్స్ నుంచి రోహిత్, కోహ్లి పేర్ల తొలగింపు.. అభిమానుల్లో ఆందోళన
ICC ODI: తాజాగా ఐసీసీ విడుదల చేసిన వన్డే బ్యాటర్ ర్యాంకింగ్స్లో టీమిండియా లెజెండ్స్ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి పేర్లు కనిపించకపోవడం అభిమానులను ఆందోళనలోకి తీసుకొచ్చింది. వారం రోజుల క్రితం టాప్ ర్యాంకింగ్స్లో రోహిత్ టాప్ 2లో, కోహ్లి టాప్ 4లో ఉన్నప్పటికీ, ఆగస్టు 20న విడుదలైన తాజా ర్యాంకింగ్స్లో ఈ ఇద్దరి పేర్లు కనీసం టాప్ 100లో కూడా కనిపించలేవు. సాంకేతిక లోపమా లేక ఇతర కారణమా అనే అంశంపై ఐసీసీ స్పష్టత ఇవ్వకపోవడం, సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు కారణమైంది. అభిమానులు తమ ఆగ్రహం, ఆందోళనను సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భారత్ విమానాలకు పాక్ గగనతల నిషేధం.. సెప్టెంబర్ 23 వరకు పొడిగింపు
పాకిస్థాన్ మరోసారి భారత విమానాలపై గగనతల నిషేధాన్ని పొడిగించింది. పాక్ విమానాశ్రయాల అథారిటీ ప్రకారం.. భారతీయ విమానయాన సంస్థలు, సైనిక, లీజు తీసుకున్న పౌర విమానాలు కూడా పాక్ గగనతలంలో ప్రవేశించరాదు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి తరువాత ఏర్పడిన ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఈ నిషేధం కొనసాగుతోంది.
పాకిస్థాన్ గగనతల మూసివేత కారణంగా ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఏప్రిల్ 24 నుంచి జూన్ 20 వరకు దాదాపు రూ.126 కోట్లు (4.10 బిలియన్) నష్టం ఏర్పడినట్లు పాక్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ పేర్కొంది. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి భారత్ ప్రతీకార చర్యలుగా ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి, పీవోకేలో ఉగ్రస్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, పాకిస్థాన్ గగనతల నిషేధం కొనసాగించి భారత్ విమానాలకు సవాలు నిలిపింది.