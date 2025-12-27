యోగి ప్రభుత్వం యూపీలో మహిళా సాధికారతకు ఒక విజయవంతమైన నమూనాని ఏర్పాటు చేసింది. మిషన్ శక్తి, కన్యా సుమంగళ, పెన్షన్ లాంటి పథకాలతో లక్షలాది మహిళలకు భద్రత, స్వావలంబన, గౌరవం లభించాయి. దీనివల్ల వారి జీవితాల్లో చరిత్రాత్మక మార్పు వచ్చింది.
Women Schemes: యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వం మహిళల కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలుచేస్తోంది… దీంతో ఇతర రాష్ట్రాలకు యూపీ రోల్ మోడల్ గా నిలిచింది. మహిళల భద్రత, అభివృద్ధి ఇప్పుడు కేవలం పథకాలకే పరిమితం కాలేదు, ఒక బలమైన సామాజిక మార్పుకు నిదర్శనంగా నిలిచింది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో గడిచిన ఏడాదిలో రాష్ట్రంలోని మహిళలు, యువతులు, బాలికల జీవితాల్లో వచ్చిన మార్పులు అటు గణాంకాలలో, ఇటు క్షేత్రస్థాయిలో కనిపిస్తున్నాయి. ఈ మార్పు కేవలం సహాయానికే పరిమితం కాదు, భద్రత, స్వావలంబన, గౌరవం, అవకాశాలకు సంబంధించింది.
బేటీ బచావో బేటీ పఢావో పథకం విప్లవాత్మక ప్రభావం
ఈ పథకం కింద ఈ ఏడాది మొత్తం 13,612 కార్యక్రమాల ద్వారా 25.5 లక్షల మంది మహిళలు, బాలికలకు అవగాహన కల్పించారు. ఆడపిల్లల పుట్టుక పట్ల సమాజంలో సానుకూల దృక్పథాన్ని పెంచడం, లింగ నిర్ధారణ ప్రక్రియను అరికట్టి ఆడపిల్లలకు రక్షణ కల్పించడం, బాలికల లింగ నిష్పత్తిని మెరుగుపరచడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ పథకం విద్య ద్వారా బాలికలను ఆత్మనిర్భరులుగా మార్చడంలో, వారి ఉన్నత విద్యను ప్రోత్సహించడంలో, బాలికలకు సంబంధించిన భద్రత, పోషణ, ఆరోగ్యం లాంటి విషయాలపై అవగాహన కల్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
ముఖ్యమంత్రి కన్యా సుమంగళ యోజన
కన్యా సుమంగళ యోజన యోగి ప్రభుత్వపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన సామాజిక పథకాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ ఏడాది ఈ పథకం కింద 130.03 కోట్ల రూపాయల నిధులతో 3.28 లక్షల మంది బాలికలకు లబ్ధి చేకూరింది. పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు ఆరు దశల్లో అందే సహాయం ఆడపిల్లల పట్ల సామాజిక దృక్పథాన్ని మార్చింది, బాలికా విద్యకు కొత్త బలాన్ని ఇచ్చింది.
నిరాశ్రయులైన మహిళలకు ఆర్థిక భరోసా
నిరాశ్రిత మహిళా పెన్షన్ పథకం కింద 38.58 లక్షల మంది మహిళలకు ప్రతినెలా క్రమం తప్పకుండా సహాయం అందుతోంది. ఈ ఏడాది ఈ పథకంపై సుమారు 1200 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన అనుబంధ బడ్జెట్లో కూడా ఈ పథకానికి సుమారు 535 కోట్ల రూపాయల కేటాయింపు జరిగింది. యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వపు ఈ పథకం వల్ల వితంతువులు, భర్త వదిలేసిన వారు, నిస్సహాయ మహిళలకు గౌరవప్రదమైన జీవితానికి ఆధారం దొరికింది. పారదర్శక ఎంపిక ప్రక్రియ, డీబీటీ వ్యవస్థ ద్వారా లబ్ధి నేరుగా అర్హులైన వారికి చేరుతోంది. రాణి లక్ష్మీబాయి బాల, మహిళా సమ్మాన్ కోశ్ కింద ఈ ఏడాది 3,519 మంది బాధితులకు సుమారు 116.36 కోట్ల రూపాయల పరిహారం అందించారు.
మిషన్ శక్తితో మహిళలకు భద్రతా కవచం
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వంలో మహిళలు, పిల్లల భద్రత, సాధికారత, గౌరవం లక్ష్యంగా నడుస్తున్న మిషన్ శక్తి ఇప్పుడు ఐదో దశలో ఉంది. మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ మిషన్ శక్తి ప్రచారం కింద సుమారు 9 కోట్ల మంది ప్రజలకు చేరి, రాష్ట్రంలో మహిళలు, పిల్లల కోసం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, సౌకర్యాలు, చట్టాల గురించి అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేసింది. మిషన్ శక్తిలో రాష్ట్రంలోని మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ, హోం శాఖతో సహా 28 విభాగాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, విద్యా సంస్థలు పాల్గొంటున్నాయి. స్థానిక పరిపాలన, ప్రజల మధ్య దూరాన్ని తగ్గించడానికి, మహిళలు తమ సమస్యలను, సూచనలను స్వేచ్ఛగా చెప్పడానికి "హక్ కీ బాత్ జిల్లాధికారితో" (హక్కుల గురించి జిల్లాధికారితో మాట), "స్వావలంబన్ క్యాంప్" లను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
మహిళలకు తక్షణ న్యాయం
హింసకు గురైన మహిళలకు ఒకే చోట వైద్య, న్యాయ సలహాలు, పోలీసు సహాయం అందించడానికి రాష్ట్రంలో 75కు పైగా వన్ స్టాప్ సెంటర్లు పనిచేస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది 24,671 మంది మహిళలు ఈ కేంద్రాల నుంచి సహాయం పొందారు. ఈ వ్యవస్థ మహిళల భద్రత విషయంలో యోగి ప్రభుత్వ 'జీరో టాలరెన్స్' విధానానికి విజయవంతమైన ఉదాహరణ. 181 మహిళా హెల్ప్లైన్ ఇప్పుడు రాష్ట్ర మహిళలకు నమ్మకమైన భద్రతా కవచంగా మారింది. 24 గంటలూ పనిచేసే ఈ సేవ ద్వారా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తక్షణ సహాయం అందిస్తున్నారు. గృహ హింస, వేధింపులు, అత్యవసర సహాయానికి సంబంధించిన కేసులలో ఈ ఏడాది 56,507 మంది మహిళలకు సహాయం అందించారు. హబ్ ఫర్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ వుమెన్ కింద మహిళలు, యువతులు, బాలికలకు వారి కోసం నడుస్తున్న ప్రభుత్వ పథకాల గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
ఉద్యోగినులు, నిరాశ్రయులైన మహిళలకు సురక్షిత ఆశ్రయం
భర్త వదిలేసిన, ఉద్యోగాలు చేసే మహిళలకు సురక్షితమైన ఆవాసం కల్పించడంలో కూడా యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు తీసుకుంది. మాతా అహల్యాబాయి హోల్కర్ శ్రమజీవి మహిళా హాస్టల్ పథకం కింద 7 జిల్లాల్లో 500 చొప్పున సామర్థ్యంతో హాస్టళ్లు నిర్మిస్తున్నారు. శ్రమజీవి మహిళా హాస్టల్ కింద లక్నో, ఘజియాబాద్, గౌతమ్ బుద్ధ నగర్లో 8 వర్కింగ్ ఉమెన్ హాస్టళ్ల నిర్మాణం జరుగుతోంది. రాష్ట్రంలోని 8 జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ మహిళా శరణాలయాలు నడుస్తున్నాయి. మధురలో నిరాశ్రయులైన మహిళల కోసం 1000 మంది సామర్థ్యంతో కృష్ణ కుటీర్ నడుస్తోంది. యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వం ఇదే విధంగా రాష్ట్రంలో 14 శక్తి సదన్లు, 13 సఖి నివాస్ల ద్వారా మహిళలకు సురక్షిత ఆశ్రయం కల్పిస్తోంది.