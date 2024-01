దేవాలయాలు పిక్నిక్, టూరిస్ట్ స్పాట్ కాదు - హిందూయేతరుల ప్రవేశంపై మద్రాస్ కోర్టు

దేవాలయాలు పిక్నిక్, టూరిస్ట్ స్పాట్ కాదని మద్రాస్ హైకోర్టు తెలిపింది. (The Madras High Court has said that temples are not picnic and tourist spots.) హిందూ మతాన్ని నమ్మని హిందూయేతరులను ఆలయాల్లోకి అనుమతించకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఒక వేళ ఎవరైనా హిందూయేతరులు ఆలయంలోని ఓ నిర్దిష్ట దేవతను దర్శించుకోవాలంటే ఆ దేవతపై తనకు విశ్వాసం ఉందని, హిందూ మతం ఆచారాలను పాటిస్తామని, ఆలయ ఆచారాలకు కట్టుబడి ఉంటానని హామీ ఇవ్వాలని పేర్కొంది.