వాహనదారులకు బిగ్ అలెర్ట్.. నేడే చివరి తేదీ..

పెండింగ్ చలాన్ల క్లియరెన్స్ కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం (Telangana government) ప్రకటించిన డిస్కౌంట్ ఆఫర్ నేటితో ముగిసిపోనుంది (Today is the last date to pay pending challans on discount). ఇప్పటికే ఒక సారి చెల్లింపుల కోసం గడువును పొడగించారు. మరో సారి పొడగించే ప్రసక్తే లేదని అధికారులు తేల్చి చెబుతున్నారు.