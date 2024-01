రాందేవ్ బాబాకు అరుదైన గౌరవం.. న్యూయార్క్ మేడమ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియంలో మైనపు విగ్రహం

ప్రముఖ యోగా గురువు రామ్ దేవ్ బాబా మైనపు విగ్రహం న్యూయార్క్ లో ఉన్న ప్రతిష్ఠాత్మక మేడమ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియంలో చోటు దక్కించుకుంది. (Ramdev's wax statue at Madame Tussauds museum in New York) ఆ విగ్రహాన్నిఢిల్లీలో మంగళవారం ఆవిష్కరించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.