ప్రధాని మోదీ తన సొంత లోక్ సభ నియోజకవర్గం వారణాసికి పెద్ద రైల్వే కానుక ఇవ్వబోతున్నారు. ఆయన బనారస్ స్టేషన్ నుంచి వారణాసి-ఖజురహో వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్కు పచ్చజెండా ఊపుతారు.
PM Modi Varanasi Visit: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రేపట్నుంచి రెండు రోజులు (శుక్ర, శనివారం) కాశీ పర్యటన చేపట్టనున్నారు. ఈసారి కాశీ వాసులకు రైల్వే పరంగా పెద్ద సౌకర్యం లభించనుంది. ప్రధాని మోదీ తన పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం నుంచి 4 కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లను ప్రారంభించనున్నారు. వీటిలో వారణాసి నుంచి ఖజురహో వెళ్లే వందే భారత్ చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఇది కాశీని మధ్య భారతదేశంలోని చారిత్రక, మతపరమైన ప్రదేశాలతో నేరుగా కలుపుతుంది. ఈ చర్య ప్రయాణికుల సమయాన్ని ఆదా చేయడమే కాకుండా, మతపరమైన పర్యాటకానికి, ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు, స్థానిక టూరిజం వ్యాపారానికి పెద్ద ఊపునిస్తుంది.
ప్రధాని మోదీ వారణాసి పూర్తి షెడ్యూల్
ప్రధాని నవంబర్ 7వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటలకు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం బాబత్పూర్కు చేరుకుంటారు. అక్కడ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్, ఇతర అధికారులు ఆయనకు స్వాగతం పలుకుతారు. ఆ తర్వాత ప్రధాని బరేకా (బనారస్ రైల్ ఇంజన్ ఫ్యాక్టరీ)కు వెళ్తారు. మరుసటి రోజు నవంబర్ 8న బనారస్ స్టేషన్లో ఆయన ముఖ్య కార్యక్రమం ఉంటుంది. అక్కడ ప్రధాని వందే భారత్ రైళ్లకు పచ్చజెండా ఊపడమే కాకుండా, నగరంలోని ప్రముఖ పౌరులు, ప్రతినిధులతో కూడా సంభాషిస్తారు.
ఏయే వందే భారత్ రైళ్లు ప్రారంభం కానున్నాయి?
ప్రధాని నవంబర్ 8న బనారస్ స్టేషన్ నుంచి దేశానికి 4 వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లను కానుకగా ఇవ్వనున్నారు. వీటిలో వారణాసి నుంచి ఖజురహో మధ్య నడిచే ఒక ప్రత్యేక రైలు కాశీ వాసులకు, పూర్వాంచల్కు ఒక పెద్ద బహుమతిగా భావిస్తున్నారు. ప్రధాని ఈ రైలును బనారస్ (పూర్వపు మండువాడిహ్) రైల్వే స్టేషన్ నుంచి పచ్చజెండా ఊపి ప్రారంభిస్తారు. ఇది కాకుండా, లక్నో నుంచి సహరాన్పూర్, ఫిరోజ్పూర్ నుంచి ఢిల్లీ, ఎర్నాకుళం నుంచి బెంగళూరు వెళ్లే ఇతర 3 వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లను వర్చువల్గా జెండా ఊపి ప్రారంభిస్తారు. రైళ్ల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కూడా పాల్గొంటారు. ప్రధాని బనారస్ రైల్వే స్టేషన్లో ప్రముఖులతో కూడా సంభాషించవచ్చు.
పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఊపు
బనారస్-ఖజురహో వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రత్యక్ష కనెక్టివిటీతో ప్రయాణ సమయం తగ్గుతుంది. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ప్రత్యేక రైళ్లతో పోలిస్తే దాదాపు 2 గంటల 40 నిమిషాల సమయం ఆదా అవుతుంది. బనారస్-ఖజురహో వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ భారతదేశంలోని మతపరమైన పర్యాటక, సాంస్కృతిక ప్రదేశాలైన వారణాసి, ప్రయాగ్రాజ్, చిత్రకూట్, ఖజురహోలను కలుపుతుంది. అలాగే భక్తులకు, ప్రయాణికులకు యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశమైన ఖజురహోకు వేగవంతమైన, ఆధునిక, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ రైలు పర్యాటక రంగానికి కూడా కొత్త ఊపునిస్తుంది.
ప్రధాని మోదీకి ఘన స్వాగతం
బీజేపీ కార్యకర్తలు నవంబర్ 7న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి వేర్వేరు చోట్ల స్వాగతం పలుకుతారు. బీజేపీ కార్యకర్తలు సంత్ అతులానంద్ బైపాస్, జేపీ మెహతా దగ్గర, బరేకా ఎఫ్సీఐ గోదాం, బరేకా గేట్ దగ్గర ప్రధానికి స్వాగతం పలుకుతారు. ప్రధాని వారణాసిలో 3200 మంది ప్రముఖులతో కూడా సంభాషిస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో నగరంలోని విద్యావేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు, సామాజిక కార్యకర్తలు, వివిధ రంగాల నిపుణులు పాల్గొంటారు.