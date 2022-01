రేపు బ్రహ్మకుమారీల కార్యక్రమంలో కీలక ప్రసంగం చేయనున్న ప్రధాని మోదీ..

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ.. Azadi Ke Amrit Mahotsav se Swarnim Bharat Ke Ore అనే కార్యక్రమాన్ని గురువారం (జనవరి 20) తేదీన ప్రారంభించనున్నారు. రేపు ఉదయం 10.30 గంటలకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో మోదీ కీలక ప్రసంగం చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం.. బ్రహ్మకుమారీలు ఏడాది పొడువున ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్‌కు అంకితం చేయబడిన కార్యక్రమాలను ఆవిష్కరిస్తుంది. ఇందులో 30 కంటే ఎక్కువ క్యాంపెయిన్, 15,000 కార్యక్రమాలు, ఈవెంట్‌లు ఉన్నాయి.

ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ధాని నరేంద్ర మోదీ.. బ్ర‌హ్మ‌కుమారీల ఏడు కార్య‌క్ర‌మాల‌ను జెండా ఊపి ప్రారంభిస్తారు. వీటిలో మై ఇండియా హెల్తీ ఇండియా, ఆత్మనిర్భర్ భారత్: సెల్ఫ్ రిలయన్ట్ ఫార్మర్స్, మహిళలు: ఫ్లాగ్ బేరర్స్ ఆఫ్ ఇండియా, పవర్ ఆఫ్ పీస్ బస్ క్యాంపెయిన్, అందేఖా భారత్ సైకిల్ ర్యాలీ, యునైటెడ్ ఇండియా మోటార్ బైక్ క్యాంపెయిన్‌తో పాటుగా స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కింద హరిత కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి.

మై ఇండియా హెల్తీ ఇండియా కార్యక్రమంలో.. ఆధ్యాత్మికత, శ్రేయస్సు, పోషకాహారంపై దృష్టి సారించి వైద్య కళాశాలలు, ఆసుపత్రులలో బహుళ కార్యక్రమాలు, కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడతాయి. వీటిలో వైద్య శిబిరాల నిర్వహణ, క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్, వైద్యులు, ఇతర ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్యకర్తల కోసం సమావేశాలు మొదలైనవి ఉన్నాయి.

ఆత్మనిర్భర్ భారత్.. స్వావలంబన కలిగిన రైతులు, 75 రైతు సాధికారత ప్రచారాలు, 75 రైతు సదస్సులు, 75 సుస్థిర యోగిక్ ఫార్మింగ్ శిక్షణ కార్యక్రమాలు, రైతుల సంక్షేమం కోసం అనేక ఇతర కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడతాయి.

Women: Flag Bearers of India.. మహిళా సాధికారత, బాలికల సాధికారత ద్వారా సామాజిక పరివర్తనపై దృష్టి పెట్టే కార్యక్రమాలు. Power of Peace Bus Campaign.. 75 నగరాలు, తహసీల్‌లను ఇది కవర్ చేస్తుంది. నేటి యువత యొక్క సానుకూల పరివర్తనపై ప్రదర్శనను కలిగి ఉంటుంది. Andekha Bharat Cycle Rally.. వారసత్వాన్ని, పర్యావరణాన్ని అనుసంధానం చేసే వివిధ వారసత్వ ప్రదేశాలలో అందేఖా భారత్ సైకిల్ ర్యాలీ నిర్వహించబడుతుంది.

యునైటెడ్ ఇండియా మోటార్ బైక్ ప్రచారం.. మౌంట్ అబూ నుంచి ఢిల్లీ వరకు నిర్వహించబడుతుంది. ఇది అనేక నగరాలను కవర్ చేస్తుంది. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కింద నెలవారీ క్లీనెస్ డ్రైవ్‌లు, కమ్యూనిటీ క్లీనింగ్ ప్రోగ్రామ్‌లు, అవగాహన ప్రచారాలు ఉంటాయి. ఈ కార్యక్రమంలో.. గ్రామీ అవార్డు గ్రహీత రికీ కెజ్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్‌కు అంకితం చేసిన పాట కూడా విడుదల చేయబడుతుంది.

బ్రహ్మ కుమారీస్ అనేది వ్యక్తిగత పరివర్తన, ప్రపంచ పునరుద్ధరణకు అంకితమైన ప్రపంచవ్యాప్త ఆధ్యాత్మిక ఉద్యమం. 1937లో భారతదేశంలో స్థాపించబడిన Brahma Kumaris.. 130 దేశాలకు విస్తరించింది. బ్రహ్మకుమారీల వ్యవస్థాపక పితామహుడు పితాశ్రీ ప్రజాపిత బ్రహ్మ 53వ పుణ్య వర్దంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు.