భారత దేశంలో మరో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దమయ్యింది. ఇప్పటికే 4 అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలున్న ఆ రాష్ట్రంలో ఇది 5వది. ఇంతకూ ఆ రాష్ట్రమేదో తెలుసా?
Uttar Pradesh : ఉత్తరప్రదేశ్ ఇప్పుడు తన 'గేట్వే ఆఫ్ గ్రోత్' వైపు దూసుకెళ్తోంది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ శనివారం జేవార్లోని నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి చిహ్నంగానే కాకుండా, ఉత్తర భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ, పర్యాటకం, కొత్త ఉపాధి అవకాశాలకు కేంద్రంగా మారుతుందని ఆయన అన్నారు. ఈ పరిశీలనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి డొమెస్టిక్ టెర్మినల్, భద్రతా నిర్వహణ, ప్రారంభోత్సవ వేదిక, ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ, నిర్మాణ పనుల పురోగతిని వివరంగా చూశారు.
ప్రారంభోత్సవ ఏర్పాట్లపై ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష
ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో జిల్లా యంత్రాంగం, పోలీసు శాఖ, నోయిడా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ (NIAL), నిర్మాణ సంస్థ అధికారులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ప్రాజెక్ట్ పురోగతి, ప్రారంభోత్సవ ఏర్పాట్లపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. నిర్మాణ పనుల్లో నాణ్యత, సమయపాలన, ప్రయాణికుల సౌకర్యాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరప్రదేశ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విజన్ 2030లో కీలక భాగమని, దీని ద్వారా రాష్ట్రం పెట్టుబడులు, కనెక్టివిటీ, పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో కొత్త శిఖరాలను అందుకుంటుందని ఆయన అన్నారు.
భద్రత, ట్రాఫిక్ నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి
యోగి ఆదిత్యనాథ్ విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో భద్రతా ఏర్పాట్లు, పరిశుభ్రత, సుందరీకరణపై వివరంగా సమీక్షించారు. ప్రారంభోత్సవం సమయంలో ఎలాంటి గందరగోళం లేకుండా ట్రాఫిక్ నిర్వహణకు పటిష్టమైన, సమన్వయంతో కూడిన కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేయాలని ఆయన అన్నారు.
యమునా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సీఈఓ క్రిస్టోఫ్ ష్నెల్మాన్ భద్రత, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్, బాంబ్ స్క్వాడ్, మౌలిక సదుపాయాల తాజా పరిస్థితిని ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. సీఓఓ కిరణ్ జైన్ రన్వే, ప్రయాణికుల భద్రత, సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ (CISF) మోహరింపు, వాయు సంచార పరీక్షల వివరాలను పంచుకున్నారు. "విమానాశ్రయ ప్రాంగణంలో భద్రతా ఏర్పాట్లు అన్ని స్థాయిలలో పటిష్టంగా ఉండాలి, ఎలాంటి అలసత్వం ఆమోదయోగ్యం కాదు" అని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
నాణ్యత, సమయపాలనపై ముఖ్యమంత్రి కామెంట్స్
సీఎం యోగి రోడ్డు కనెక్టివిటీ, మెట్రో లింక్, ఫైర్ స్టేషన్, వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్, నీటి నిల్వ నివారణ, పార్కింగ్ ఏర్పాట్లను కూడా సమీక్షించారు. విమానాశ్రయ నిర్వహణలో ఎలాంటి సాంకేతిక లేదా నిర్మాణ లోపాలు ఉండకూడదని ఆయన అన్నారు. ప్రయాణికులకు ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలు అందేలా అన్ని నిర్మాణ పనులను నిర్దేశిత గడువులోగా ఉన్నత ప్రమాణాలతో పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
బహిరంగసభ ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన సీఎం
విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా జరగనున్న ప్రజాసభ, ర్యాలీ ఏర్పాట్లను కూడా సీఎం పరిశీలించారు. సభా స్థలంలో భూమి చదును చేయడం, పరిశుభ్రత, లైటింగ్, పోలీసు భద్రత, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, ఇతర అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు సరిగ్గా ఉండేలా చూడాలని ఆయన అన్నారు. అలాగే, సభా స్థలానికి వెళ్లే మార్గాల్లో ట్రాఫిక్, పార్కింగ్ వ్యవస్థను సజావుగా ఉంచాలని ఆదేశించారు.