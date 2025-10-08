అయోధ్యలోని బృహస్పతి కుండ్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ కలిసి దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన ముగ్గురు గొప్ప సంగీత విద్వాంసుల విగ్రహాలను ఆవిష్కరించారు.
Ayodhya : శ్రీరాముడి పవిత్ర భూమి అయోధ్య బుధవారం ఒక అద్వితీయ సాంస్కృతిక ఘట్టానికి సాక్ష్యంగా నిలిచింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రెండు రోజుల పర్యటన కోసం అయోధ్యకు చేరుకున్నారు. అక్కడ ఆమెకు సంప్రదాయ వాయిద్యాల సంగీతంతో స్వాగతం పలికారు. మహర్షి వాల్మీకి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ఆర్థిక మంత్రి సురేష్ ఖన్నా, వ్యవసాయ మంత్రి, జిల్లా ఇన్చార్జ్ మంత్రి సూర్య ప్రతాప్ షాహీ ఆమెకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.
బృహస్పతి కుండ్లో చారిత్రక ఆవిష్కరణ
అయోధ్యలోని టేడీ బజార్లో ఉన్న బృహస్పతి కుండ్ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమం కోసం నిర్మలా సీతారామన్ ఈ పర్యటన చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆమె రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్తో కలిసి దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన ముగ్గురు గొప్ప సంగీత విద్వాంసులు - త్యాగరాజ స్వామి, పురందరదాసు, అరుణాచల కవి - విగ్రహాలను ఆవిష్కరిస్తారు.
ఉత్తర-దక్షిణ సంస్కృతుల అద్భుత సంగమం
బృహస్పతి కుండ్ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ విగ్రహాలు భారతీయ సంగీతం, భక్తి, కళల లోతైన మూలాలకు ప్రతీకలు. ఈ మహానుభావులు భక్తి సంగీతాన్ని ప్రజలందరికీ చేరవేసి భారతీయ సంస్కృతికి జీవం పోశారు. అయోధ్యలో ఈ విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేయడం ఉత్తర-దక్షిణ సాంస్కృతిక ఐక్యతకు సజీవ ఉదాహరణ. యోగి ప్రభుత్వం దీనికి ఒక రూపాన్ని ఇచ్చింది.
బృహస్పతి కుండ్ ప్రాంగణాన్ని తీర్చిదిద్దిన యోగి ప్రభుత్వం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బృహస్పతి కుండ్ ప్రాంగణాన్ని సుందరీకరించి, దానిని ఒక గొప్ప సాంస్కృతిక ప్రదేశంగా అభివృద్ధి చేసింది. ఇప్పుడు ఈ ప్రదేశం స్థానిక పర్యాటకులనే కాకుండా జాతీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకులకు కూడా ఒక సాంస్కృతిక ఆకర్షణ కేంద్రంగా మారబోతోంది.