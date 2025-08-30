అయోధ్యలో దీపావళికి ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ఏకంగా 26.11 లక్షల దీపాలు వెలిగించి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించనున్నారు.
Ayodhya Deepostavam 2025: ఉత్తరప్రదేశ్లోని అయోధ్య మరోసారి దీపోత్సవ వేడుకలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈసారి రామ పాదాల వద్ద 26.11 లక్షల దీపాలు వెలిగించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. 32,000 మంది స్వచ్ఛంద సేవకులు దీపాలను అలంకరించి వెలిగిస్తారు. అక్టోబర్ 19 సాయంత్రం లేజర్ లైట్ షో, పర్యావరణహిత బాణసంచా ప్రదర్శన ఉంటుంది.
దీపోత్సవంలో స్థానికులతో పాటు దేశవిదేశాల నుంచి పర్యాటకులు వస్తారని భావిస్తున్నారు. ఇక్కడ రామలీల ప్రదర్శన కూడా ఉంటుంది. గత ఏడాది సామూహిక సరయు ఆరతితో ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు. ఈ ఏడాది కూడా మళ్ళీ సామూహిక సరయు ఆరతితో ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించేందుకు ప్రయత్నించనున్నారు.
సాకేత్ కళాశాల నుంచి సమాచార శాఖ ఆధ్వర్యంలో 11 అలంకృత రథాల ఊరేగింపు ఉంటుంది. రథాలు రామాయణంలోని ముఖ్య ఘట్టాలను చిత్రీకరిస్తాయి. జిల్లా అధికారి నిఖిల్ టికారామ్ కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశామని చెప్పారు. సీసీటీవీ కెమెరాలు, డ్రోన్ నిఘా, పోలీసు బందోబస్తుతో పాటు వైద్య బృందాలను మోహరిస్తారు.
అయోధ్య ఏడీఎం సిటీ యోగేంద్ర పాండేను ప్రధాన నోడల్ అధికారిగా నియమించారు. దీపోత్సవ ఏర్పాట్లలో పరిశుభ్రత, భద్రత, వ్యవస్థకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. రామ పాదాలను దీపాలతో అలంకరించడానికి ప్రత్యేక డిజైన్లు రూపొందించారు. దీపాలను వెలిగించడానికి ఆవునూనె, పర్యావరణహిత వస్తువులు వాడతారు.