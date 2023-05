NIA cracks down on terrorists in J&K: నిషేధిత పాకిస్థాన్ కు చెందిన ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధం ఉన్న ముగ్గురు నిందితుల ఆస్తులను జప్తు చేయడం ద్వారా జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ ఐఏ) జ‌మ్మూకాశ్మీర్ లోని ఉగ్రవాద సంస్థలు, వాటి అనుబంధ సంస్థలపై అణచివేతను ముమ్మరం చేసింది. ఇలాంటి కేసుల్లో సత్వర చర్యలు తీసుకునేందుకు ఎన్ఐఏ వివిధ ప్రాంతాల్లో అనుమానితులు, నిందితుల ఆస్తులపై దాడులు నిర్వహించింది. ఈ క్ర‌మంలోనే చ‌ర్య‌లు తీసుకుంది. హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్(హెచ్ఎం), జైషే మహ్మద్ వంటి నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధం ఉన్న ముగ్గురు నిందితుల స్థిరాస్తులను ఎన్ఐఏ జప్తు చేసింది. కఠినమైన చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం కింద కాశ్మీర్ లోని హెర్మన్ షోపియాన్ తహసీల్ లోని దౌలత్ అలీ ముగల్, ఇషాక్ పాలా స్థిరాస్తులను జప్తు చేసిన మొదటి కేసు కాగా, హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ / అల్-బద్ర్ తో సంబంధం ఉన్న ఉగ్రవాది ఇషాక్ పాలా ప్రస్తుతం ఆగ్రా సెంట్రల్ జైలులో ఉన్నాడు. నిషేధిత హెచ్ఎంలో పనిచేస్తున్న దౌలత్ అలీ ముగల్ ప్రస్తుతం బెయిల్ పై బ‌య‌ట‌ ఉన్నాడు.

వీరిద్దరూ ఉగ్రవాద సంస్థల్లో చేరి భారత్ కు వ్య‌తిరేకంగా ప‌ని చేయాలని కుట్ర పన్నారు. నిందితుడు దౌలత్ అలీ ముగల్ నియంత్రణ రేఖ దాటే సమయంలో ఉగ్రవాదులకు లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అందించాడు. మనిగా కుప్వారా గ్రామంలో దౌలత్ అలీ ముగల్ కు చెందిన రెండంతస్తుల ఇల్లు, షోపియాన్ లోని అల్లోరా గ్రామంలో నిందితుడు ఇషాక్ పాలా యాజమాన్యంలోని రెండు గదుల రూపంలో స్థిరాస్తులు జప్తు చేయబడ్డాయి. రెండో కేసులో ప్రస్తుతం హర్యానాలోని ఝజ్జర్ జిల్లా జైలులో ఉన్న నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థ జైషే మహ్మద్ ఓవర్ గ్రౌండ్ వర్కర్ (ఓజీడబ్ల్యూ) ఫయాజ్ అహ్మద్ మాగ్రే స్థిరాస్తులను జప్తు చేశారు. పుల్వామాలోని లెత్పొరాలో ఆరు దుకాణాలు ఉన్నాయి. పుల్వామాలోని సీఆర్పీఎఫ్ గ్రూప్ సెంటర్ లెత్పోరాపై దాడికి జైషే మహ్మద్ కు చెందిన స్థానిక, పాకిస్థాన్ కు చెందిన ఉగ్రవాదులతో కలిసి కుట్ర పన్నినందుకు ఫయాజ్ అహ్మద్ మగ్రేపై 2018 ఆగస్టు 1న అభియోగాలు నమోదయ్యాయి. సీఆర్పీఎఫ్ కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేసి దాడికి ముందు, తర్వాత జైషే మహ్మద్ ఉగ్రవాదులకు లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అందించాడ‌ని ఆరోప‌ణ‌లు ఉన్నాయి.

2018 ఫిబ్రవరిలో కాశ్మీర్ లో ఉగ్రవాద, హింసాత్మక చర్యలకు పాల్పడే నేరపూరిత కుట్రపై ఎన్ఐఏ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఇది జైషే మహమ్మద్ ఓవర్ గ్రౌండ్ వర్కర్స్ మాడ్యూల్ ను ఛేదించడానికి దారితీసింది. ఈ కేసులో నిస్సార్ అహ్మద్ తంత్రే, సయ్యద్ హిలాల్ అంద్రాబీ, ఇర్షాద్ అహ్మద్ రేషిలను ఎన్ఐఏ అరెస్టు చేసింది.