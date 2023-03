ఐదోసారి నాగాలాండ్ సీఎంగా నీఫియు రియో ​​ప్రమాణ స్వీకారం.. ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం ఇదే..

Nagaland CM Neiphiu Rio: నాగాలాండ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఐదోసారి రాజకీయ దిగ్గజం నీఫియు రియో ప్ర‌మాణ‌స్వీకారం చేశారు. మంగళవారం నాడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, నాగాలాండ్ గవర్నర్ లా గణేశన్, బీజేపీ అధ్యక్షుడు జెపి నడ్డా, అస్సాం ముఖ్య‌మంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ సమక్షంలో ఆయ‌న సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం కోహిమా నగరంలో జరిగింది. ఆయ‌న‌తో పాటు మరో తొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు.. జి కైటో అయే, జాకబ్ జిమోమి, కెజి కెన్యే, పి పైవాంగ్ కొన్యాక్, మెట్సుబో జమీర్, టెమ్‌జెన్ ఇమ్నా అలోంగ్, సిఎల్ జాన్, సల్హౌటుయోనువో క్రూస్, పీ బషాంగ్‌మోంగ్బా లు నాగాలాండ్ క్యాబినెట్‌లో మంత్రులుగా ప్రమాణం స్వీకారం చేశారు.

Honoured and humbled to be sworn-in as the Chief Minister of Nagaland in the presence of the Hon'ble @PMOIndia Shri @narendramodi ji, Hon'ble @HMOIndia Shri @AmitShah ji, Shri @JPNadda and other dignitaries and well-wishers in attendance. pic.twitter.com/XDWeWFj6lq