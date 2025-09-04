ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ల ద్వారా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఏకంగా రూ. 2 వేల కోట్లు సంపాదించారని ఈడీ ప్రకటించింది. ఇంతకీ ఎవరా ఎమ్మెల్యే.? ఆయన కథేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బెంగళూరు/ ఢిల్లీ (సెప్టెంబర్ 04): ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్లను అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నారనే ఆరోపణలపై ఈడీ అరెస్ట్ చేసిన చిత్రదుర్గ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే కె.సి. వీరేంద్ర అలియాస్ పప్పీపై ఈడీ సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాప్ల ద్వారా పప్పీ రూ. 2000 కోట్లు సంపాదించారని ఈడీ బుధవారం ప్రకటించింది.
ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ ద్వారా ప్రజలను మోసం చేస్తున్న కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన ఎమ్మెల్యే వీరేంద్ర, ఆయన దుబాయ్లోని ఇతరులు అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బును ఈ-కామర్స్ ఆదాయంగా చూపించడానికి అనేక గేట్వేలు, ఫిన్టెక్ కంపెనీలను ఉపయోగించారని ఈడీ ఆరోపించింది. హవాలా ద్వారా కూడా డబ్బు బదిలీ జరిగిందని ఈడీ తెలిపింది. మంగళవారం బెంగళూరు, చిత్రదుర్గ జిల్లాలోని చల్లకెరయల్లిలోని వీరేంద్ర ఇంటిపై మళ్లీ దాడి చేసి ఐదు లగ్జరీ కార్లను (మెర్సిడెస్ బెంజ్) స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అన్ని కార్లకు ‘0003’ అనే VIP నంబర్ ఉంది.
వీరేంద్రకు చెందిన 9 బ్యాంక్ ఖాతాలు, ఒక డీమ్యాట్ ఖాతాలో ఉన్న రూ. 40.69 కోట్లతో సహా మొత్తం రూ. 55 కోట్లను జప్తు చేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది. కొద్ది రోజుల క్రితం రూ.12 కోట్ల నగదును ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుంది. అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బును దాచడానికి ఉపయోగించిన 262 బ్యాంక్ ఖాతాలలోని రూ. 14.46 కోట్లను నిందితులైన పేమెంట్ గేట్వే నుండి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరేంద్ర, ఆయన సహచరులు అనేక గేమింగ్ వెబ్సైట్ల నుంచి సంపాదించిన డబ్బును ఈ గేట్వే ద్వారా బదిలీ చేసేవారని ఈడీ వివరించింది.
వీరేంద్ర కింగ్567, రాజా567, లయన్567 వంటి ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ వెబ్సైట్లను నిర్వహించేవారు. వాటి నుంచి వచ్చిన డబ్బును పేమెంట్ గేట్వేల ద్వారా బదిలీ చేసేవారు. వీరేంద్ర, ఆయన సహచరులు నిర్వహిస్తున్న వెబ్సైట్ల నుంచి కొద్దికాలంలోనే రూ. 2000 కోట్లు ఒకే గేట్వే ద్వారా బదిలీ అయినట్లు గుర్తించారు.
వీరేంద్ర సోదరుడు కె.సి. తిప్పేస్వామి దుబాయ్ నుంచి డైమండ్ సాఫ్ట్టెక్, టీఆర్ఎస్ టెక్నాలజీస్, ప్రైమ్9టెక్నాలజీస్ అనే మూడు కంపెనీలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కంపెనీలు వీరేంద్ర కాల్ సెంటర్, గేమింగ్ వ్యాపారాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి.
కుసుమా సోదరుడు భాగస్వామి: తన సోదరుడు తిప్పేస్వామి, బంధువు పృథ్వీ ఎన్.రాజ్, వీరితో సంబంధం ఉన్న అనిల్ గౌడతో కలిసి దుబాయ్లో క్యాజిల్ రాక్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్, లాస్కక్స్ కోర్స్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ వంటి కంపెనీలను స్థాపించినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బెంగళూరులోని రాజరాజేశ్వరి నగరం నుంచి 2023 ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన కుసుమా హెచ్. సోదరుడు ఈ అనిల్.
సిక్కింలో అరెస్ట్: ఆగస్టు 22న కె.సి.వీరేంద్ర, ఆయన సోదరులు, భాగస్వాముల ఇళ్లు, కార్యాలయాలతో సహా చిత్రదుర్గ, చల్లకెరె, బెంగళూరు, హుబ్బళ్లి, జోధ్పూర్, ముంబై, గోవా వంటి 31 ప్రాంతాలపై ఈడీ దాడులు నిర్వహించింది. సుమారు రూ. 12 కోట్ల నగదు, రూ. 6 కోట్ల విలువైన బంగారం, 10 కిలోల వెండి, రూ. 1 కోటి విలువైన విదేశీ కరెన్సీ, నాలుగు వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరేంద్ర సోదరుడు కె.సి.నాగరాజ్, ఆయన కుమారుడు పృథ్వీ ఎన్.రాజ్ వద్ద కోట్ల విలువైన ఆస్తులకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వీరేంద్రకు చెందిన 17 బ్యాంక్ ఖాతాలు, 2 బ్యాంక్ లాకర్లను ఫ్రీజ్ చేశారు. అక్రమ డబ్బు బదిలీ ఆరోపణలపై ఆగస్టు 23న సిక్కింలోని గ్యాంగ్టక్లో వీరేంద్రను అరెస్ట్ చేసి బెంగళూరుకు తీసుకొచ్చారు.
వీరేంద్ర ఐదు VIP కార్లు స్వాధీనం: మంగళవారం బెంగళూరు, చిత్రదుర్గ జిల్లాలోని చల్లకెరೆಯಲ್ಲಿ ఉన్న వీరేంద్ర ఇంటిపై మళ్ళీ దాడి చేసి ఐదు లగ్జరీ కార్లను (మెర్సిడెస్ బెంజ్) స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అన్ని కార్లకు ‘0003’ అనే VIP నంబర్ ఉందని ఈడీ తెలిపింది.