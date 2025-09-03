Indian Navy EXCLUSIVE: భారత నౌకాదళం సింధుఘోష్-శ్రేణి జలాంతర్గామి ఐఎన్ఎస్ సింధువిజయ్ రిఫిట్ పనులు విశాఖపట్నంలోని హెచ్ఎస్ఎల్లో త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి.
Indian Navy EXCLUSIVE: భారత నౌకాదళానికి చెందిన సింధుఘోష్-శ్రేణి జలాంతర్గామి ఐఎన్ఎస్ సింధువిజయ్ త్వరలో విశాఖపట్నంలోని హిందుస్థాన్ షిప్యార్డ్ లిమిటెడ్ (HSL) వద్ద మిడ్-లైఫ్ రిఫిట్కు వెళ్ళబోతోంది. 1991లో నౌకాదళంలో చేరిన ఈ జలాంతర్గామి రష్యన్ కిలో-క్లాస్ వేరియంట్లో నాల్గవది. సింధువిజయ్ అంటే సంస్కృతంలో "సముద్ర విజేత" అని అర్థం. 2005లో రష్యాలోని జ్వెజ్డోచ్కా షిప్యార్డ్లో చివరిసారి భారీగా మరమ్మత్తులు చేశారు. భారత జలాంతర్గామి విభాగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు భారత నౌకాదళం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ ఇప్పటికే అవసరాన్ని (AoN) ఆమోదించింది. రాబోయే వారాల్లో రిఫిట్ ఒప్పందం ఖరారు కానుంది. ఈ ఏడాది చివర్లో సింధువిజయ్ HSL డాక్లో ప్రవేశించనుంది : భారత రక్షణ సంస్థల వర్గాలు
ప్రతిదీ ప్రణాళిక ప్రకారం జరిగితే ఈ సంవత్సరం చివరిలో జలాంతర్గామి మరమ్మతుల కోసం HSLలో ఉంటుందని రక్షణ వర్గాలు తెలిపాయి. మరమ్మత్తులు పూర్తయిన తర్వాత, సింధువిజయ్ బోట్ యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. భారత నౌకాదళ కార్యాచరణ సంసిద్ధతను పెంచుతుంది.
సముద్ర నౌకాదళాన్ని నిర్వహించాల్సిన తక్షణ అవసరాన్ని గుర్తిస్తూ, నౌకలు కార్యాచరణలో ఉండేలా, సురక్షితంగా, కొత్త సాంకేతికతతో ఉండేలా రిఫిటింగ్ ఉంటుందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ ప్రక్రియలో హల్ డ్యామేజ్ రిపేర్ చేయడం, యంత్రాలను ఓవర్హాల్ చేయడం, సెన్సార్లు, ఆయుధ వ్యవస్థలను అప్గ్రేడ్ చేయడం, యుద్ధ సంసిద్ధతను నిర్వహించడానికి, అభివృద్ధి చెందుతున్న బెదిరింపులను ఎదుర్కోవడానికి జలాంతర్గామి జీవితకాలన్ని పెంచడం వంటివి ఉంటాయి.
ఈ ఏడాది ఆగస్టులో సింధుఘోష్-క్లాస్ సిరీస్లో మూడో జలాంతర్గామి అయిన ఐఎన్ఎస్ సింధుకీర్తిని పూర్తి ఓవర్హాలింగ్, రిఫిటింగ్ తర్వాత HSL భారత నౌకాదళానికి అప్పగించింది.
ఐఎన్ఎస్ సింధువిజయ్
సింధుఘోష్-క్లాస్ నౌక అయిన ఐఎన్ఎస్ సింధువిజయ్ ఉపరితలంపై 2,325-టన్నులు, నీటిలో 3,076-టన్నుల స్థానభ్రంశం కలిగి ఉంటుంది. దీని పొడవు 72-74-మీటర్లు, బీమ్ సుమారు 10-మీటర్లు, డ్రాఫ్ట్ 6.6-మీటర్లు ఉంటుంది.
ఉపరితలంపై 10–11-kn, నీటిలో 17–19-kn వేగంతో, ఐఎన్ఎస్ సింధువిజయ్ 7-kn వద్ద 6,000 (ఉపరితలంపై/స్నార్కెలింగ్), 3-kn వద్ద 400 మైళ్లు (నీటిలో) పరిధిని కలిగి ఉంటుంది. దీని గరిష్ట డైవింగ్ లోతు 300-మీటర్లు.
2005లో రష్యాలో చివరిసారిగా ఓవర్హాలింగ్కు వెళ్ళినప్పుడు, ఐఎన్ఎస్ సింధువిజయ్ను దాని టార్పెడో ట్యూబ్ల నుండి రష్యన్ క్లబ్-క్లాస్ క్రూయిజ్ క్షిపణులను (క్లబ్-ఎస్ ల్యాండ్ అటాక్ క్రూయిజ్ క్షిపణి) ప్రయోగించేలా అప్గ్రేడ్ చేశారు.
ఇది ఆరు 533-మి.మీ. టార్పెడో ట్యూబ్లు, E53 777, E53 60, E53 85, E53 67 రకాల 18 టార్పెడోలను మోసుకెళ్లే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది టార్పెడోలకు బదులుగా 24 నావికా గనులను కూడా లోడ్ చేయవచ్చు.
ఈ నౌకను స్వదేశీంగా అభివృద్ధి చేసిన సోనార్, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థతో సహా మరికొన్నింటితో కూడా అప్గ్రేడ్ చేశారు.
ఇది సుమారు 12–13 మంది అధికారులతో సహా 53 మంది సిబ్బందిని కలిగి ఉంది. దాదాపు 45 రోజుల పాటు ఒక మిషన్లో ఉండగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
2005-2007 మధ్య, జలాంతర్గామి పునరుద్ధరణ తర్వాత, కొత్త SS-N-27 క్లబ్-ఎస్ క్రూయిజ్ క్షిపణులను విజయవంతంగా పరీక్షించడంలో విఫలమైనందున భారతదేశం దాని డెలివరీని మొదట తిరస్కరించింది. ఈ సమస్యలు పరిష్కారమైన తర్వాతే ఈ నౌకను తీసుకున్నారు.
533 mm టార్పెడో ట్యూబ్ లేదా నిలువు ప్రయోగ ట్యూబ్ నుండి ప్రయోగించడానికి రూపొందించిన క్లబ్-ఎస్ సబ్సోనిక్ క్రూయిజ్ క్షిపణి 160 నాటికల్ మైళ్ల (సుమారు 220 కి.మీ.) పరిధిని కలిగి ఉంటుంది.
ఈ క్షిపణి వ్యవస్థ ARGS-54 యాక్టివ్ రాడార్ సీకర్, గ్లోనాస్ శాటిలైట్, ఇనెర్షియల్ గైడెన్స్ను ఉపయోగిస్తుంది.