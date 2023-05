Man beats wife to death for not cooking rice: అన్నం వండ‌లేద‌నీ, కేవ‌లం కూర మాత్ర‌మే వండింద‌ని గొడ‌వ‌కు దిగిన భ‌ర్త‌.. భార్యను కొట్టిచంపాడు. ఈ షాకింగ్ ఘ‌ట‌న‌పై స‌మాచారం అందుకున్న పోలీసులు, నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఒడిశాలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘ‌ట‌న నిందితుడిని 40 ఏళ్ల సనాతన్ ధరువాగా గుర్తించగా, అతని భార్య 35 ఏళ్ల పుష్పా ధరువాగా గుర్తించారు.

ఈ దారుణ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించి పోలీసులు, స్థానికులు వెల్ల‌డించిన వివ‌రాలు ఇలా ఉన్నాయి.. అన్నం వండలేదని భార్యను కొట్టి చంపిన భర్తను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న ఘటన ఒడిశాలోని సంబల్ పూర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటన జమాన్కిరా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నువాది గ్రామంలో ఆదివారం రాత్రి చోటుచేసుకుంది. నిందితుడిని 40 ఏళ్ల సనాతన్ ధారువాగా, అతని భార్యను 35 ఏళ్ల పుష్ప ధారువాగా గుర్తించారు. సనాతన్, పుష్ప దంపతులకు ఒక కుమార్తె, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. కుమార్తె కుచిందలో ఇంటి పనిమనిషిగా పనిచేస్తుండగా, కుమారుడు ఆదివారం రాత్రి స్లీప్ ఓవర్ కోసం స్నేహితుడి ఇంటికి వెళ్లాడు. అయితే, సనాతన్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి పుష్ప కూర మాత్రమే వండిందనీ, అన్నం వండలేదని గుర్తించాడు. ఈ క్ర‌మంలోనే భార్య‌తో గొడ‌వ‌కు దిగాడు. వారి మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుందరీ, ఈ క్రమంలో భార్యపై దాడి చేసి హత్య చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు.

మృతురాలి కుమారుడు ఇంటికి వచ్చి చూడగా తల్లి శవమై కనిపించడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని భర్తను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సోమవారం శవపరీక్ష నిర్వహించి నిందితుడైన భర్తను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు జమాంకిరా పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్ స్పెక్టర్ ప్రేమ్ జిత్ దాస్ తెలిపారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌పై విచార‌ణ జ‌రుగుతున్న‌ద‌నీ, త్వ‌ర‌లోనే మ‌రిన్ని వివ‌రాలు వెల్ల‌డిస్తామ‌ని తెలిపారు.

ఒడిశాలో మైనర్ బాలికను హ‌త్య చేసిన యువ‌కుడు

అంగుల్ జిల్లాలోని సదర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కుయో గ్రామంలో సోమవారం ఉదయం ఓ దుండగుడు పదునైన ఆయుధంతో మైనర్ బాలిక పై దాడి చేసి.. హ‌త్య చేశాడు. మృతుడిని ఖుషీ సాహుగా గుర్తించామని, నిందితుడి ఆచూకీ తెలియరాలేదని పోలీసులు తెలిపారు. నేరం చేసిన తర్వాత నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఈ దారుణానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. మైనర్ బాలిక, ఆమె తల్లి సోమ‌వారం ఉదయం ఇంట్లో ఉన్నారు. ఉదయం 10 గంటల సమయంలో ఓ యువకుడు బలవంతంగా ఇంట్లోకి ప్రవేశించి బాలికపై పదునైన ఆయుధంతో దాడి చేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.

కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న బాలికను రక్షించి అంగుల్ జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రికి (డీహెచ్హెచ్) తరలించారు. అయితే చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతి చెందింది. సమాచారం అందుకున్న సదర్ పోలీస్ స్టేషన్ బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. వివాహేతర ప్రేమే ఈ దారుణానికి కారణమని చెబుతున్న పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.