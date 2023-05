Go First మరో భారతీయ విమానయాన సంస్థ దివాలా.. తాత్కాలికంగా సేవల నిలిపివేత.. 

Go First: మరొక భారతీయ విమానయాన సంస్థ దివాలా తీసింది. నగదు కొరత కారణంగా ఎయిర్‌లైన్ గో ఫస్ట్ దివాలా ఫైల్ చేసింది. మే 3 , 4 తేదీల్లో అన్ని విమానాలను నిలిపివేయనున్నట్లు DGCAకి తెలియజేసింది.

Go First: మరొక భారతీయ విమానయాన సంస్థ దివాలా తీసింది. నగదు కొరతతో ఉన్న విమానయాన సంస్థ గో ఫస్ట్ (Go First) నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్‌లో స్వచ్ఛంద దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియ కోసం దరఖాస్తును దాఖలు చేసింది. ఈ విషయాన్ని ఆ సంస్థ సీఈఓ కౌశిక్ ఖోనా వెల్లడించారు. నగదు కొరత ఉండటంతో తమ విమానాలు కూడా రెండు రోజుల పాటు నిలిపివేయనున్నట్టు తెలిపారు. మే 3, 4 తేదీల్లో నిలిపివేయనున్నట్లు DGCAకి తెలియ జేశారు.

ప్రాట్ అండ్ విట్నీ (P&W) ఇంజిన్‌లను సరఫరా చేయకపోవడంతో వాడియా గ్రూప్ యాజమాన్యంలోని ఎయిర్‌లైన్ దాదాపు 28 విమానాలను నిలిపివేసినట్లు కౌశిక్ ఖోనా తెలిపారు. దీంతో నిధుల కొరత ఏర్పడిందని తెలిపారు. గో ఫస్ట్ US ఫెడరల్ కోర్టులో P&Wపై దావా వేసింది. ఎయిర్‌లైన్‌కు సరఫరా చేయమని ఇంజిన్ తయారీదారుని మధ్యవర్తిత్వ తీర్పును అమలు చేయాలని కోరింది.

భారత ఏవియేషన్ రెగ్యులేటర్ తాజా డేటా ప్రకారం.. గ్రౌండెడ్ విమానాలు జనవరిలో 8.4 శాతంగా ఉన్న గో ఫస్ట్ మార్కెట్ వాటా మార్చిలో 6.9 శాతానికి పడిపోయింది. 2022 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎయిర్‌లైన్ తన అతిపెద్ద వార్షిక నష్టాన్ని నమోదు చేసింది.

"ఇది దురదృష్టకర నిర్ణయం (స్వచ్ఛంద దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియల కోసం దాఖలు చేయడం), కానీ కంపెనీ ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి ఇలా చేయవలసి వచ్చింది" అని ఖోనా పేర్కొన్నారు. NCLT దరఖాస్తును అంగీకరించిన తర్వాత, విమానాలు పునఃప్రారంభించబడతాయని ఖోనా చెప్పారు. గో ఫస్ట్ లో 5,000 కంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారని తెలిపారు. విమానయాన సంస్థ ఈ పరిణామాల గురించి ప్రభుత్వానికి తెలియజేసింది. అలాగే.. ఏవియేషన్ రెగ్యులేటర్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA)కి వివరణాత్మక నివేదికను సమర్పించనుంది.

గో ఫస్ట్ నిధుల సమీకరణకు ప్రయత్నిస్తోందని , వాడియా గ్రూప్ మెజారిటీ వాటాను విక్రయించడానికి లేదా ఎయిర్‌లైన్‌లో దాని వాటా నుండి పూర్తిగా నిష్క్రమించడానికి చర్చలు జరుపుతున్నట్లు నివేదించబడిన తర్వాత తాజా పరిణామం వచ్చింది. తీవ్రమైన నిధుల కొరత కారణంగా వైఫల్యం అంచున ఉన్న మరొక భారతీయ విమానయాన సంస్థ గో ఫస్ట్. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం.. జెట్ ఎయిర్‌వేస్ ఇలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులనే ఎదుర్కొంది.