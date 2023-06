GE తో మెగా ఒప్పందం.. ఇక భారత్ లోనే ఫైటర్ జెట్ ఇంజిన్ల తయారీ..

GE Aerospace signs MoU with HAL: భారత వైమానిక దళం కోసం ఫైటర్ జెట్ ఇంజిన్లను తయారు చేయడానికి అమెరికాకు చెందిన జీఈ ఏరోస్పేస్ కంపెనీ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. కొత్త ఒప్పందం ప్రకారం, తేజస్ తేలికపాటి యుద్ధ విమానం ఎంకె 2 కు మరింత శక్తిని ఇవ్వడానికి ఏరోస్పేస్ ఎఫ్ 414 ఇంజిన్లను భారతదేశంలో తయారు చేయనున్నారు. భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అమెరికా పర్యటన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటు చేసుకోవడం గమనార్హం.

Fighter Jet Engines To Be Made In India: భారత వైమానిక దళం కోసం ఫైటర్ జెట్ ఇంజిన్లను తయారు చేయడానికి ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని హిందుస్తాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ తో ఒప్పందం చేసుకున్న‌ట్టు జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ ఏరోస్పేస్ విభాగం ప్రకటించింది. వాషింగ్టన్ లో జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ చైర్మన్ హెచ్ లారెన్స్ కల్ప్ జూనియర్ తో ప్రధాని మోడీ సమావేశమైన కొన్ని గంటల తర్వాత ఈ ప్రకటన వెలువడింది. సమావేశం ముగిసిన వెంటనే ప్రధాని కార్యాలయం జీఈ చీఫ్ తో కలిసి దిగిన ఫొటోలను ట్వీట్ చేసింది. "@generalelectric సీఈఓ హెచ్ లారెన్స్ కల్ప్ జూనియర్తో ప్రధాని @narendramodi ఫలవంతమైన చర్చలు జరిపారు. భారతదేశంలో తయారీని ప్రోత్సహించడానికి జీఈ గొప్ప సాంకేతిక సహకారం గురించి వారు చర్చించారు" అని పీఎంవో ట్వీట్ చేసింది.

ప్రధాని మోదీ అమెరికా పర్యటన నేపథ్యంలో తమ అవగాహన ఒప్పందం (ఎంవోయూ) ఒక ప్రధాన మైలురాయి అనీ, ఇరు దేశాల మధ్య రక్షణ సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడంలో కీలక అంశమని జీఈ ఏరోస్పేస్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ ఒప్పందంలో జీఈ ఏరోస్పేస్ కు చెందిన ఎఫ్ 414 ఇంజిన్లను భారత్ లో సంయుక్తంగా ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉంది. ఇందుకోసం అవసరమైన ఎగుమతి అనుమతి పొందేందుకు జీఈ ఏరోస్పేస్ అమెరికా ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తోంది. భారత వైమానిక దళానికి చెందిన తేలికపాటి యుద్ధ విమానం ఎంకే2 కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ ప్రయత్నం చేసినట్లు తెలిపింది. జీఈ చీఫ్ హెచ్ లారెన్స్ కల్ప్ జూనియర్ ఈ ఒప్పందాన్ని చారిత్రాత్మకమైనదిగా అభివర్ణించారు. భారత్, హెచ్ఏఎల్ తో తమ దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యంతో ఇది చారిత్రాత్మక ఒప్పందం అని అన్నారు.

'రెండు దేశాల మధ్య సన్నిహిత సమన్వయం కోసం అధ్యక్షుడు జో బైడెన్, ప్రధాని మోడీ దార్శనికతను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో పాత్ర పోషించడం మాకు గర్వంగా ఉంది. మా ఎఫ్ 414 ఇంజిన్లు సాటిలేనివి. రెండు దేశాలకు ముఖ్యమైన ఆర్థిక, జాతీయ భద్రతా ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి, ఎందుకంటే మా వినియోగదారులు వారి సైనిక ఫ్లీట్ అవసరాలను తీర్చడానికి అత్యున్నత నాణ్యత కలిగిన ఇంజిన్లను ఉత్పత్తి చేయడంలో మేము సహాయపడతాము" అని ఆయన అన్నారు. జీఈ ఎఫ్ 414 విల్ పవర్ భారతదేశం స్వదేశీ తేజస్ యుద్ధవిమానం తాజా వేరియంట్ తేజస్ ఎంకె 2 ను శక్తివంతం చేయబోతోంది. తేజస్ ప్రస్తుత వేరియంట్ ఎఫ్ 404 ఇంజిన్లతో పనిచేస్తుంది కాబట్టి వైమానిక దళానికి జీఈతో దీర్ఘకాలిక సంబంధం ఉంది. అయితే ఈ రక్షణ ఒప్పందం కింద సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదిలీకి అమెరికా ఎంతవరకు అనుమతిస్తుందనేది పెద్ద ప్రశ్న. ఫైటర్ జెట్ ఇంజిన్లు అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద పనిచేయడానికి, ఇంధన-సమర్థవంతంగా ఉండటానికి వీలు కల్పించే సింగిల్ క్రిస్టల్ ఏరోఫోయిల్ టెక్నాలజీ కేంద్ర బిందువుగా ఉంది.

ఏది ఏమైనా భారత్ కు అత్యంత కీలకమైన రక్షణ ఒప్పందాల్లో ఇదొకటి. తేలికపాటి యుద్ధ విమానం ఎంకే99 కార్యక్రమంలో భాగంగా భారత వైమానిక దళం కోసం 2 ఇంజిన్లను నిర్మించడానికి ఈ ఒప్పందం తన మునుపటి నిబద్ధతను ముందుకు తీసుకువెళుతుందని జీఈ ఏరోస్పేస్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ కొత్త ఒప్పందం వల్ల భారత్ లో ఉత్పత్తుల భాగ‌స్వామ్యాన్ని సృష్టించేందుకు కంపెనీ పటిష్టమైన స్థితిలో ఉందని పేర్కొంది.