CBI notices to former Governor of Jammu and Kashmir: మాజీ గవర్నర్ సత్యపాల్ మాలిక్ జ‌మ్మూకాశ్మీర్ లో ఉన్న సమయంలో రెండు ఫైళ్లను క్లియర్ చేయడానికి రూ.300 కోట్ల లంచం ఆఫర్ చేశారన్న ఆరోపణలపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ) విచారణకు పిలిచింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి కొన్ని విషయాలపై స్పష్టత ఇవ్వాల్సి ఉన్నందున తమ ముందు హాజరుకావాలని సీబీఐ కోరింది. త‌మ సౌకర్యార్థం ఏప్రిల్ 27 లేదా 28న రావాలని వారు మౌఖికంగా కోరారని సత్యపాల్ మాలిక్ మీడియాకు తెలిపారు. 2018 ఆగస్టు 23 నుంచి 2019 అక్టోబర్ 30 వరకు జమ్మూకాశ్మీర్ గవర్నర్ గా ఉన్న సమయంలో ఫైళ్ల క్లియర్ కోసం తనకు రూ.300 కోట్లు లంచం ఆఫర్ చేశారని సత్యపాల్ మాలిక్ ఆరోపించారు.

ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ నేత రాంమాధవ్ తనకు డబ్బులు ఆఫర్ చేశారని మాలిక్ ఇటీవల ఆరోపించారు. ఈ ఆరోపణలు నిరాధారమనీ, సత్యపాల్ మాలిక్ పై పరువు నష్టం దావా వేశారు రామ్ మాధవ్. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని కిరు జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి రూ.2,200 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గ్రూప్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్, సివిల్ వర్క్ కాంట్రాక్టుల కేటాయింపులో సత్యపాల్ మాలిక్ చేసిన అవినీతి ఆరోపణలకు సంబంధించి గత ఏడాది ఏప్రిల్ లో సీబీఐ రెండు ఎఫ్ఐఆర్ ల‌ను నమోదు చేసింది.

ఏవ‌రీ స‌త్య‌పాల్ మాలిక్ ?

రాజకీయ నాయకుడైన సత్యపాల్ మాలిక్ 2017లో బీహార్ గవర్నర్ గా నియమితులయ్యారు. 2018లో జ‌మ్మూకాశ్మీర్ కు వెళ్లిన ఆయ‌న 2019 ఆగస్టులో ఆర్టికల్ 370 రద్దును పర్యవేక్షించారు. 1967లో కరణ్ సింగ్ పదవీకాలం ముగియడంతో 51 ఏళ్లలో జమ్మూకశ్మీర్ గవర్నర్ గా నియమితులైన తొలి రాజకీయ నాయకుడు ఆయనే కావడం గమనార్హం.

మీరట్ యూనివర్శిటీలో విద్యార్థి నాయకుడిగా రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించిన సత్యపాల్ మాలిక్ 1974లో ఎమ్మెల్యే అయ్యారు. 1984లో కాంగ్రెస్ లో చేరి రాజ్యసభ ఎంపీగా ఎన్నికైన ఆయన మూడేళ్ల తర్వాత బోఫోర్స్ కుంభకోణం నేపథ్యంలో రాజీనామా చేశారు. 1988లో వీపీ సింగ్ నేతృత్వంలోని జనతాదళ్ లో చేరి 1989లో అలీగఢ్ నుంచి ఎంపీగా గెలిచారు.

2004లో సత్యపాల్ మాలిక్ బీజేపీలో చేరి లోక్ సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి మాజీ ప్రధాని చరణ్ సింగ్ కుమారుడు అజిత్ సింగ్ చేతిలో ఓడిపోయారు. 2017 అక్టోబర్ 4న బీహార్ గవర్నర్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి ముందు ఆయన బీజేపీ కిసాన్ మోర్చా ఇన్ చార్జిగా ఉన్నారు. 1990 ఏప్రిల్ 21 నుంచి 1990 నవంబర్ 10 వరకు కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలు, పర్యాటక శాఖ సహాయ మంత్రిగా పనిచేశారు.