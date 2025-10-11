Ayodhya Deepotsav 2025 : అయోధ్యలో 2025 దీపోత్సవం సందర్భంగా రామ్ కీ పైడి, సరయూ ఘాట్లను యోగి ప్రభుత్వ పథకాలతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ప్రేక్షకుల గ్యాలరీ, యాంఫిథియేటర్, ఛత్రీలు, ఆధునిక సౌకర్యాలతో నగరం ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా మారుతోంది.
Ayodhya Deepotsav 2025 : రామ నగరి అయోధ్య ఈ దీపోత్సవంలో కేవలం దీపకాంతులతోనే కాదు, అభివృద్ధి వెలుగులతోనూ ప్రకాశించనుంది. అసంఖ్యాక దీపాలు వెలిగినప్పుడు కేవలం భక్తి కాంతి మాత్రమే కాదు సరయూ తీరాల నుంచి రామ్ కీ పైడి వరకు యోగి ప్రభుత్వ అభివృద్ధి పనుల వెలుగు కూడా కనిపిస్తుంది. అయోధ్య ఇప్పుడు కేవలం విశ్వాస భూమి మాత్రమే కాదు ఆధునిక సౌకర్యాలతో ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా మారే దిశగా సాగుతోంది.
రామ్ కీ పైడిలో భక్తి, సౌందర్యం కలయిక
దీపోత్సవం సమయంలో భక్తులు ఇప్పుడు రామ్ కీ పైడిలో కూర్చుని అద్భుతమైన దృశ్యాలను చూసే అనుభూతిని పొందవచ్చు. రూ.2324.55 లక్షల వ్యయంతో 350 మీటర్ల పొడవైన ప్రేక్షకుల గ్యాలరీని నిర్మించారు. ఇందులో 18,000 నుంచి 20,000 మంది ఒకేసారి కూర్చోవచ్చు. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన శ్రీరాముడు, సీతాదేవి, లక్ష్మణుడి రాతి విగ్రహాలతో కూడిన సెల్ఫీ పాయింట్ భక్తులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఆధునిక లైటింగ్, బౌండరీ వాల్, పర్యాటక సౌకర్యాలు దీనికి ప్రపంచ స్థాయి రూపాన్ని ఇచ్చాయి.
కొత్త యాంఫిథియేటర్లు, ఛత్రీలతో రామ నగరానికి కొత్త శోభ
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మంజూరైన రూ.2367.61 లక్షల ప్రాజెక్టుతో రామ్ కీ పైడి మరింత అద్భుతంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.
- ఇక్కడ ఎనిమిది చిన్న యాంఫిథియేటర్లను నిర్మిస్తున్నారు. ఇవి ప్రేక్షకులకు కూర్చునే సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తాయి.
- ఆరు రాతి ఛత్రీలు, ఎనిమిది భారీ దీపాలు, ఏడు మీటర్ల ఎత్తైన స్తంభాలు ఘాట్కు అందాన్నిస్తాయి. వీటన్నిటితో ఈ ప్రదేశం ఆధునికత, సంప్రదాయాల అద్భుతమైన కలయికగా నిలుస్తుంది. దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులను ఇది ఆకర్షిస్తుంది.
సరయూ ఘాట్ల పునర్నిర్మాణం..
అయోధ్యకు జీవనాడిగా పిలిచే సరయూ నది ఘాట్లకు కొత్త రూపునిస్తున్నారు. సుమారు 2.5 కిలోమీటర్ల పొడవున రూ.2346.11 లక్షల వ్యయంతో ఘాట్ల సుందరీకరణ, పునర్నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి.
- 32 రాతి ఛత్రీలు, 11 భారీ స్తంభాలు ఆకర్షణ కేంద్రాలుగా ఉంటాయి.
- రెండు గో-పూజ స్థలాలు, 15 దిశా సూచికలను కూడా నిర్మిస్తున్నారు.
- 60 ఇంటర్ప్రిటేషన్ వాల్స్, ఒక వీఐపీ పెవిలియన్తో ఘాట్ వాతావరణం మరింత సజీవంగా మారుతుంది.
ఆధునిక లైటింగ్, పరిశుభ్రతతో ఇప్పుడు సరయూ హారతి దృశ్యం భక్తిభావాన్ని, ఆధ్యాత్మిక వైభవాన్ని రెండింటినీ అందిస్తుంది.
సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనానికి ప్రతీక ఈ అభివృద్ధి పనులు
యూపీపీసీఎల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మనోజ్ శర్మ మాట్లాడుతూ… యోగి ప్రభుత్వ నాయకత్వంలో అయోధ్యలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు కేవలం నిర్మాణాలు కావని, సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనానికి ప్రతీకలని అన్నారు. రామ్ కీ పైడి, సరయూ ఘాట్ల సుందరీకరణతో మతపరమైన వాతావరణం మెరుగుపడటమే కాకుండా, పర్యాటకానికి కూడా కొత్త దిశ లభించిందని చెప్పారు. “భక్తులు, పర్యాటకులు అయోధ్య వైభవాన్ని అనుభవించేలా ఈ ప్రాజెక్టులను సకాలంలో, నాణ్యతతో పూర్తి చేయడమే మా లక్ష్యం” అని ఆయన తెలిపారు.
అయోధ్య ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక రాజధాని: డీఎం
అన్ని పనులు యూపీపీసీఎల్ ద్వారా జరుగుతున్నాయని జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ నిఖిల్ టికారామ్ తెలిపారు. ఆయన మాటల్లో, అయోధ్య నేడు ప్రపంచ స్థాయిలో కొత్త గుర్తింపును పొందుతోంది. “రామ్ కీ పైడి, సరయూ ఘాట్ల సుందరీకరణ మన సాంస్కృతిక వారసత్వ పరిరక్షణకు ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ. ఈ ప్రాజెక్టులతో పర్యాటకానికి బలం చేకూరింది, స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొత్త శక్తి వచ్చింది” అని ఆయన అన్నారు.