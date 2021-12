త్రివిధ దళాల అధిపతుల స్టాఫ్‌ కమిటీ చైర్మన్‌గా (Chairman of the Chiefs of Staff Committee) ఆర్మీ చీఫ్‌ జనరల్‌ ఎంఎం నరవణే (General MM Naravane) నియమితులయ్యారు. త్రివిధ దళాల అధిపతుల్లో సీనియర్‌ అయిన నరవణే ఈ బాధ్యతలు స్వీకరించినట్టుగా సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.