Amit Shah calls for all party meeting on Manipur: జాతి హింసతో సతమతమవుతున్న మణిపూర్ లో సాయుధ బలగాలు ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగానే కొనసాగుతోంది. ఇప్ప‌టికే ఇక్క‌డ నెల‌కొన్న హింస కార‌ణంగా వంద‌ల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం ఈ విష‌యంలో నిర్ల‌క్ష్యంగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తోంద‌ని ప్ర‌తిప‌క్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. అయితే, ప్ర‌భుత్వం మ‌ణిపూర్ ప‌రిస్థితుల‌ను సాధార‌ణ స్థితికి తీసుకురావ‌డానికి అన్ని చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటున్నామ‌ని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాలు ప్ర‌తిప‌క్షాల ఆరోప‌ణ‌ల‌ను ఖండించాయి. ఇక మణిపూర్ పరిస్థితిపై చర్చించేందుకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఈ నెల 24న అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయ‌నున్న‌ట్టు తెలిపారు.

హింసాత్మక ప్రభావిత మణిపూర్ కు చెందిన తొమ్మిది మంది భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) శాసనసభ్యులు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి లేఖ రాశారు, రాష్ట్ర ప్రజలు నాంగ్తోంబమ్ బీరెన్ సింగ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంపై పూర్తి విశ్వాసాన్ని కోల్పోయారని అందులో పేర్కొన్నారు. జాతి హింసాకాండలో రగిలిపోతున్న మణిపూర్‌లో సాయుధ బలగాలు ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగానే ఉంది. ఇదిలావుండగా, కుకీ తీవ్రవాద గ్రూపుతో తనకు సంబంధం ఉందన్న ఆరోపణలను అస్సాం సీఎం హిమంత బిస్వా శర్మ తోసిపుచ్చారు. కాంగ్రెస్‌పై రాజకీయ దాడి చేస్తూ.. ఆ పార్టీ తనపై చేస్తున్న ఆరోపణలు అవాస్తవమన్నారు. అస్సాం ప్రదేశ్ మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు మీరా బోర్తకూర్ గోస్వామి ఆరోపణలపై హిమంత బిస్వా శర్మ చేసిన ఈ ప్రకటన వచ్చింది. 2017 మణిపూర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి సహకరించారని పేర్కొంటూ కుకీ మిలిటెంట్ల బృందం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు లేఖ రాశారని గోస్వామి ఆరోపించారు. హిమంత బిస్వా శర్మ ఆరోపణలను నిరాధారంగా పేర్కొన్నారు.