Natural Mehandi: కెమికల్ మెహందీతో ఎలర్జీ వస్తోందా? అయితే ఇంట్లోనే బెల్లంతో నాచురల్ గోరింటాకు పెట్టుకోండి. గంటలోనే చేతులు ఎర్రగా పండే ఈజీ ట్రిక్స్ మీకోసం. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అందమైన చేతులు మీ సొంతం.
Natural Mehandi: పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తోంది. ఇలాంటి సమయంలో చేతులకు మెహందీ పెట్టుకోవాలని చాలామందికి ఉంటుంది. కానీ, బజార్లో దొరికే కెమికల్ మెహందీతో ఇన్ఫెక్షన్లు, స్కిన్ ఎలర్జీలు వస్తున్నాయా? అయితే ఇక ఆ కంగారు అక్కర్లేదు. ఇంట్లోనే బెల్లం ఉపయోగించి నాచురల్ మెహందీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మేము మీకు చెప్తాం. దీనిని ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైగా, గంటల తరబడి ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఇంట్లోనే బెల్లంతో మెహందీ ఎలా తయారు చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం.
ఇంట్లో బెల్లం మెహందీ తయారుచేసే విధానం
ఇంట్లో బెల్లంతో మెహందీ తయారు చేయడానికి, మంచి క్వాలిటీ ఉన్న మెహందీ పొడి ప్యాకెట్, ఒకటి లేదా రెండు చెంచాల నిమ్మరసం, బెల్లం, టీ డికాక్షన్, నీలగిరి తైలం (యూకలిప్టస్ ఆయిల్) లేదా మెహందీ నూనె, మంచి రంగు కోసం కాఫీ పొడి తీసుకోండి.
మెహందీ తయారుచేసే పద్ధతి
- బెల్లం మెహందీ తయారు చేయడానికి, ముందుగా మెహందీ పొడిని జల్లెడ పట్టాలి. దీనివల్ల అందులో ఉండే గడ్డలు, చెత్త పోతాయి.
- ఇప్పుడు ఒక కప్పు నీళ్లలో టీ పొడి వేసి బాగా మరిగించండి. అది చల్లారాక, అందులో ఒకటి లేదా రెండు చెంచాల బెల్లం, కాఫీ పొడి వేసి బాగా కలపండి. ఇది మెహందీ రంగును ఎర్రగా మార్చడానికి సహాయం చేస్తుంది.
- ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో మెహందీ పొడిని తీసుకోండి. అందులో టీ, బెల్లం, కాఫీ కలిపిన నీటిని, కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి మృదువైన పేస్ట్లా చేసుకోండి.
- ఈ పేస్ట్ మరీ పల్చగా లేదా మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు.
- ఇప్పుడు తయారు చేసుకున్న ఈ మిశ్రమంలో నాలుగు నుంచి ఐదు చుక్కల నీలగిరి తైలం వేయండి.
- దీనివల్ల రంగు మరింత ఎర్రగా వస్తుంది. ఈ పేస్ట్ను 8 నుంచి 10 గంటలు లేదా రాత్రంతా మూతపెట్టి పక్కన పెట్టండి. అప్పుడే రంగు బాగా పండుతుంది.
- తయారైన మెహందీని కోన్లో నింపి, చేతులపై మీకు నచ్చిన డిజైన్లు వేసుకోండి.
- మెహందీని అరగంట నుంచి గంట వరకు ఆరనిచ్చి, ఆ తర్వాత చేత్తో తీసేయండి. మధ్యమధ్యలో నిమ్మరసం, చక్కెర కలిపిన ద్రావణాన్ని అప్లై చేయండి.
- మెహందీ తీసేశాక, ఆవాల నూనె లేదా విక్స్ రాసుకోండి. దీనివల్ల మెహందీ రంగు మరింత ముదురుగా మారుతుంది. లవంగాల పొగను చేతులకు తగిలించినా చేతులు ఎర్రగా పండుతాయి.
బెల్లం మెహందీ వల్ల లాభాలు
ఇంట్లో తయారుచేసిన ఈ బెల్లం, టీ పొడి మెహందీ.. బయట దొరికే కెమికల్ మెహందీ కంటే 100 రెట్లు మేలు. దీనివల్ల ఎలాంటి స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్లు రావు. ఇది త్వరగా పెట్టుకోవచ్చు, త్వరగా ఆరిపోతుంది, చాలా అందమైన ఎర్రటి రంగును ఇస్తుంది.