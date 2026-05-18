నల్లపూసల పట్టీలు పిల్లలకు దిష్టి తగలకుండా కాపాడుతాయని చాలామంది నమ్మకం. ఈ డిజైన్ స్టైలిష్గా ఉండటమే కాకుండా, ట్రెడిషనల్ లుక్ను కూడా ఇస్తుంది.
మువ్వల పట్టీలు పిల్లల పాదాలకు చాలా అందంగా ఉంటాయి. వాళ్లు నడుస్తున్నప్పుడు, కాళ్లు కదిలించినప్పుడు చక్కగా శబ్ధం చేస్తాయి.
కొంచెం ఫంకీ, మోడ్రన్ డిజైన్ కావాలనుకుంటే, మినీ ఛార్మ్స్ ఉన్న వెండి పట్టీలు మంచి ఆప్షన్. వీటిలో నక్షత్రం, చంద్రుడు, పువ్వు లేదా చిన్న బొమ్మల వంటి ఛార్మ్స్ ఉంటాయి.
ఈ అడ్జస్టబుల్ సిల్వర్ పట్టీల డిజైన్ ఏ డ్రెస్తోనైనా సులభంగా మ్యాచ్ అవుతుంది. దీన్ని ఏ వయసు పిల్లలకైనా బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు.
సింపుల్గా ఉంటూనే, కాస్త స్టైలిష్ డిజైన్ ఇష్టపడేవారు మువ్వలు, నల్ల పూసలతో ఉన్న కడియం స్టైల్ వెండి పట్టీలను ఎంచుకోవచ్చు. దీని తేలికైన డిజైన్ పిల్లల కాళ్లకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
చిన్నారులకు రోజూ వేయడానికి తేలికైన డిజైన్ కావాలనుకుంటే ఇలాంటి కడియం స్టైల్ పట్టీలు మంచి ఆప్షన్. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి. కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి.
