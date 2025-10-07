Jobs : &nbsp;యూఏఈ, ఒమన్‌ వంటి దేశాల్లో 10,855 ఉద్యోగాల భర్తీకి సిద్దమయ్యింది ప్రభుత్వం. యువతకు ₹24,000 నుంచి ₹1.20 లక్షల వరకు జీతం, ఉచిత వసతి-భోజనం ఉంటుంది.&nbsp;

Jobs : రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యధికమందిని ఉపాధి కల్పిస్తూ ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖిస్తోంది ఉత్తర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. గోరఖ్‌పూర్‌లో జరగబోయే రోజ్‌గార్ మహాకుంభ్-2025లో యువతకు నేరుగా యూఏఈ, ఒమన్ లాంటి దేశాల్లో పనిచేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ఉచిత వసతి,భోజనంతో పాటు ₹24 వేల నుంచి ₹1.20 లక్షల వరకు జీతం పొందే అద్భుత అవకాశం. ఇది కేవలం ఉద్యోగం మాత్రమే కాదు, ప్రపంచ వేదికపై కెరీర్ నిర్మించుకోవడానికి ఒక గొప్ప అవకాశం.

రోజ్‌గార్ మహాకుంభ్-2025 ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరుగుతుంది

  • తేదీ: 14-15 అక్టోబర్ 2025
  • ప్రదేశం: మదన్ మోహన్ మాలవీయ సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం, గోరఖ్‌పూర్
  • మొత్తం ఖాళీలు: 10,855
  • జీతం: నెలకు ₹24,000 నుంచి ₹1,20,769 వరకు
  • సౌకర్యాలు: ఉచిత వసతి, భోజనం

 యోగి ప్రభుత్వ మిషన్ రోజ్‌గార్

మిషన్ రోజ్‌గార్ కింద నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమం నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలించడం, యువతను ఆత్మనిర్భర్‌గా మార్చడం, రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో ఒక పెద్ద అడుగు. ఆగస్టు నెలలో లక్నోలో జరిగిన మూడు రోజుల రోజ్‌గార్ మహాకుంభ్‌లో 16,897 మంది యువకులు ఎంపికయ్యారు, ఇది లక్ష్యం కంటే దాదాపు 70% ఎక్కువ. ఇప్పుడు పూర్వాంచల్ యువతకు తదుపరి పెద్ద అవకాశం గోరఖ్‌పూర్‌లో రాబోతోంది.

ఎన్ని ఖాళీలు ఉంటాయి, ఎంత జీతం లభించవచ్చు?

  • కన్‌స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ + సూపర్‌వైజర్ రిగ్గింగ్: 6 పోస్టులు | నెలకు ₹1,20,760
  • మొబైల్ పంప్ ఆపరేటర్: 50 పోస్టులు | నెలకు ₹90,643
  • ట్రాన్సిట్ మిక్సర్ డ్రైవర్ (యూఏఈ): 50 పోస్టులు | నెలకు ₹72,514
  • ఫోర్‌మ్యాన్ సివిల్: 15 పోస్టులు | నెలకు ₹66,422
  • హెవీ ట్రక్ డ్రైవర్ (యూఏఈ): 50 పోస్టులు | నెలకు ₹58,011
  • హెవీ బస్ డ్రైవర్ (యూఏఈ లైసెన్స్): 50 పోస్టులు | నెలకు ₹53,177
  • హెవీ బస్ డ్రైవర్ (యూఏఈ లైసెన్స్): 50 పోస్టులు | నెలకు ₹53,177
  • షట్టరింగ్ కార్పెంటర్: 1,000 పోస్టులు | నెలకు ₹28,800
  • కన్‌స్ట్రక్షన్ హెల్పర్: 4,500 పోస్టులు | నెలకు ₹24,000

పూర్తి దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇక్కడ ఉంది

నియామక ప్రక్రియ పూర్తిగా పారదర్శకంగా, డిజిటల్‌గా ఉంటుంది. అన్ని ఖాళీల వివరాలు ఉపాధి కల్పన శాఖ పోర్టల్ rojgaarsangam.up.gov.in లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Related Articles

Related image1
APPSC Jobs : నెలనెలా రూ.25,220 నుండి రూ.1,37,220 సాలరీ .. అక్టోబర్ లో తప్పకుండా అప్లై చేసుకోవాల్సిన టాప్ 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలివే
Related image2
APPSC Jobs : రూ.25,000 నుండి రూ.1,54,000 జీతాలు.. ఈ అక్టోబర్ లో తప్పకుండా అప్లై చేసుకోవాల్సిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలివే
  • ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఇదే పోర్టల్‌లో రిజిస్ట్రేషన్, దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  • ఇంటర్వ్యూకు ఎంపికైన అభ్యర్థులు క్యూఆర్ కోడ్ లింక్డ్ అడ్మిట్ కార్డును డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.

ఉపాధి కల్పన శాఖ యువతను వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని కోరింది. అదనపు డైరెక్టర్ పి.కె. పుండీర్ మాట్లాడుతూ, ఈ మహాకుంభ్ యువత సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి చూపించడానికి ఒక సువర్ణావకాశం అని అన్నారు.

 