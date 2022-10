సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో 110 ఖాళీ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల, అక్టోబర్ 17 లాస్ట్ డేట్, అప్లై ఇలా

సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో 110 పోస్టుల భర్తీకి కొత్త రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయబడింది. ఈ పోస్టుల దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ 17/10/2022గా నిర్ణయించారు. సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో రిక్రూట్‌మెంట్ దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఆన్ లైన్ పద్ధతి ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తుదారులు ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిక్రూట్‌మెంట్ నోటిఫికేషన్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిక్రూట్‌మెంట్ 2022 రిజిస్ట్రేషన్ 28 సెప్టెంబర్ 2022 నుండి ప్రారంభమైంది. అభ్యర్థులు పూర్తి వివరాల కోసం సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక సైట్‌లో నోటిఫికేషన్‌ను చూడగలరు.సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో పోస్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల అర్హత, వయస్సు, ఎంపిక ప్రక్రియ, జీతం, దరఖాస్తు ప్రక్రియ, దరఖాస్తు రుసుము సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకుందాం.

దేశంలోని ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో ఒకటైన సెంట్రల్ బ్యాంక్ వివిధ విభాగాల్లో స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ల నియామకానికి ప్రకటన విడుదల చేసింది. IT (V), ఎకనామిస్ట్ (V), డేటా సైంటిస్ట్, రిస్క్ మేనేజర్, IT SOC అనలిస్ట్, IT సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్, టెక్నికల్ ఆఫీసర్ (క్రెడిట్), క్రెడిట్ ఆఫీసర్, డేటా ఇంజనీర్, IT, రిస్క్ మేనేజర్ , లా ఆఫీసర్, IT (II), సెక్యూరిటీ (II), ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్, క్రెడిట్ ఆఫీసర్స్, ఎకనామిస్ట్ (II) సెక్యూరిటీ కోసం మొత్తం 110 పోస్టులను రిక్రూట్ మెంట్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు.

ఆసక్తి అర్హత గల అభ్యర్థులు సెంట్రల్ బ్యాంక్‌లోని వివిధ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ centralbankofindia.co.inలో కెరీర్ విభాగంలో అందించిన ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ఫారమ్ పేజీని సందర్శించడం ద్వారా లేదా పైన ఇచ్చిన డైరెక్ట్ లింక్ నుండి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 28 నుండి ప్రారంభమైంది. అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 17 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు సమయంలో, అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ మార్గాల ద్వారా రూ. 850 ఫీజు చెల్లించాలి. అయితే, ఎస్సీ, ఎస్టీ, వికలాంగ అభ్యర్థులకు ఫీజు రూ.175 మాత్రమే.

పూర్తి వివరాలు నోటిఫికేషన్ కోసం ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి..



ఆన్ లైన్ ద్వారా అప్లై చేయడానికి ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి…

పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ప్రకటించబడిన SO పోస్టులకు అభ్యర్థులు ఎంపిక చేస్తారు. అయితే, బ్యాంక్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ఖాళీలకు సంబంధించి మరిన్ని దరఖాస్తుల విషయంలో, రాత పరీక్ష కూడా నిర్వహించబడవచ్చు. పరీక్ష లేదా ఇంటర్వ్యూ సమయం, తేదీ వేదిక అభ్యర్థులకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అతి త్వరలో తెలియచేస్తారు. .