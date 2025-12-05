పాకిస్థాన్ ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ మొదటి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్గా నియమించబడ్డారు. ఈ మేరకు పాకిస్థాన్ గవర్నమెంట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. మునీర్ నవంబర్ 2022 నుంచి ఆర్మీ చీఫ్గా ఉన్నారు.
Asim Munir : పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్, ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ కు మరింత ఉన్నత పదవి దక్కింది. ఐదేళ్ల కాలానికి పాకిస్థాన్ మొదటి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్గా మునీర్ ను నియమించడానికి అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ ఆమోదం తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ సమర్పించిన ప్రతిపాదనకు అధ్యక్షుడు జర్దారీ అధికారికంగా ఆమోదం తెలిపారు. ఈ ప్రతిపాదనలో చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ (COAS) అసిమ్ మునీర్ను పాకిస్థాన్ మొదటి CDFగా నియమించాలని అధికారికంగా కోరారు.
నవంబర్ 2022లో మూడేళ్లపాటు ఆర్మీ చీఫ్గా మునీర్
గత నెలలో పాకిస్థాన్ పార్లమెంట్ 27వ రాజ్యాంగ సవరణను ఆమోదించింది. ఇందులో CDF పదవిని సృష్టించే నిబంధన ఉంది. కమాండ్లో ఏకత్వాన్ని తీసుకురావడం, ఏ క్లిష్ట పరిస్థితిలోనైనా తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం దీని ఉద్దేశం. ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ను నవంబర్ 2022లో 3 సంవత్సరాల కాలానికి ఆర్మీ చీఫ్గా నియమించారు, కానీ తరువాత 2024లో అతని పదవీకాలాన్ని 5 సంవత్సరాలకు పొడిగించారు.
ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ జహీర్ అహ్మద్ బాబర్కు పొడిగింపు
పాకిస్థాన్ అధ్యక్ష కార్యాలయం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో, "అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ, చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ అసిమ్ మునీర్ను రాబోయే 5 సంవత్సరాలకు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్గా నియమించడాన్ని ఆమోదించారు" అని పేర్కొంది. వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, షెహబాజ్ షరీఫ్, మునీర్కు చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ (COAS), చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ అనే రెండు పదవులను ఇవ్వాలని సిఫార్సు చేశారు. ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ జహీర్ అహ్మద్ బాబర్ సిద్ధూకు కూడా రెండేళ్ల పొడిగింపును ఆమోదించారు. ఈ పొడిగింపు మార్చి 2026లో అతని ప్రస్తుత 5 సంవత్సరాల పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాత అమల్లోకి వస్తుంది.
ఎవరీ అసిమ్ మునీర్?
పాకిస్థాన్లోని రావల్పిండిలో జన్మించిన అసిమ్ మునీర్ 1986లో తన సైనిక వృత్తిని ప్రారంభించారు. ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా పాకిస్థాన్ సైన్యంలో చేరారు. నవంబర్ 24, 2022న ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ అతన్ని ఆర్మీ చీఫ్గా నియమించారు. దీనికి ముందు, మునీర్ జూన్ 2019 నుండి అక్టోబర్ 2021 వరకు గుజ్రాన్వాలాలో ఫీల్డ్ కోర్కు నాయకత్వం వహించారు.
మునీర్ చదువు ఎంత?
మునీర్ తండ్రి సయ్యద్ సర్వర్, రావల్పిండిలోని ఎఫ్జి టెక్నికల్ హైస్కూల్ ప్రిన్సిపాల్గా, ధేరి హస్నాబాద్లోని మసీదు అల్-ఖురైష్ ఇమామ్గా పనిచేశారు. మునీర్ ప్రాథమిక విద్య ఇస్లామిక్ మదర్సా దార్-ఉల్-తజ్వీద్లో జరిగింది. తరువాత అతను ఇస్లామాబాద్లోని నేషనల్ డిఫెన్స్ యూనివర్సిటీ నుండి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. అక్కడి నుంచే పబ్లిక్ పాలసీ అండ్ స్ట్రాటజిక్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్లో ఎంఫిల్ డిగ్రీ పొందారు.