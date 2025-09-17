Hair Growth:జుట్టు మరీ పలచపడిందా...? ఈ రెండూ వాడితే.. ఒత్తుగా పెరగడం పక్కా..!
Hair Growth: మీరు కూడా ఇలా జుట్టు రాలిపోతోందని, జుట్టు సన్న తోకలా మారిపోయిందని ఫీల్ అవుతున్నారా? అయితే... కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు. ఇంట్లో ఈజీగా దొరికే కొన్నింటిని వాడినా.. మీ జుట్టు ఒత్తుగా మారుతుంది.
జుట్టు మన అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. అందుకే.. ప్రతి ఒక్కరూ తమ జుట్టు ఒత్తుగా, పొడుగ్గా ఉండాలని కలలు కంటూ ఉంటారు. కానీ.. ఇది అందరికీ దక్కే వరం కాదు. చాలా మందికి చిన్న వయసులోనే విపరీతంగా జుట్టు రాలిపోతూ ఉంటుంది. సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అవ్వకపోవడం, పెరుగుతున్న కాలుష్యం ఇవన్నీ..జుట్టు రాలడానికి కారణం అవుతోంది.
మీరు కూడా ఇలా జుట్టు రాలిపోతోందని, జుట్టు సన్న తోకలా మారిపోయిందని ఫీల్ అవుతున్నారా? అయితే... కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు. చాలా మంది.. ఖరీదైన నూనెలు, షాంపూలు వాడితేనే జుట్టు అందంగా ఉంటుందని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ... అవేమీ లేకుండా.. ఇంట్లో ఈజీగా దొరికే వాటిని వాడితే చాలు. మరి, అవేంటో చూద్దామా....
జుట్టుకు కండిషనర్ గా కలబంద.....
కలబంద మనకు చాలా ఈజీగా లభిస్తుంది. ఇది చర్మానికి మాత్రమేకాదు.. మన జుట్టును అందంగా మార్చడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. కలబందలో ప్రోటీయోలైటిక్ ఎంజైమ్ లు ఉంటాయి. ఇవి.. తలలో చనిపోయిన డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ని రిపేర్ చేస్తాయి. తాజాగా కలబంద జెల్ ని.. చేతులతో తీసుకొని.. మీ తల, జుట్టుకు సున్నితంగా మసాజ్ చేయాలి. ఇలా మసాజ్ చేసిన 15 నిమిషాల తర్వాత... మీ జుట్టును నీటితో శుభ్రం చేయాలి. ఇలా రెగ్యులర్ గా చేయడం వల్ల మీ జుట్టు అందంగా మెరుస్తూ కనపడుతుంది. వారానికి రెండుసార్లు వాడినా.. మీ జుట్టు అందంగా, ఒత్తుగా మారుతుంది.
ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు కోసం బంగాళదుంప
అందాన్ని పెంచే బంగాళాదుంపలు జుట్టు అందాన్ని మెరుగుపరచడంలో కూడా సహాయపడతాయి, ఎందుకంటే బంగాళాదుంపలు జుట్టుకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. వాటిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు నెత్తి నుండి చనిపోయిన చర్మ కణాలను తొలగిస్తాయి. చుండ్రు సమస్యను తగ్గిస్తాయి. జుట్టుకు అప్లై చేయడానికి, బంగాళాదుంపను బాగా మెత్తగా చేసి, తేలికపాటి చేతులతో నెత్తిని మసాజ్ చేయండి. కనీసం 20 నుండి 25 నిమిషాల తర్వాత జుట్టును మంచినీటితో కడగాలి. ఇలా వారానికి 2 నుండి 3 సార్లు చేయండి. ఇది జుట్టుకు సరైన పోషణను అందిస్తుంది. జుట్టును మూలాల నుండి బలోపేతం చేస్తుంది.
జుట్టును నల్లగా నిగనిగలాడేలా చేసే ఉల్లిపాయ...
ఉల్లిపాయ జుట్టుకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు జుట్టు నుండి చుండ్రును తొలగిస్తాయి. తద్వారా జుట్టుకు సరైన పోషణను అందిస్తుంది. కొత్త మెరుపును ఇస్తుంది, ఇది జుట్టును మందంగా చేస్తుంది. ఉల్లిపాయ రసంతో జుట్టును తేలికగా మసాజ్ చేసి, 10 నిమిషాల తర్వాత మంచినీటితో కడగాలి. ఇలా వారానికి 2 నుండి 3 సార్లు చేయండి, ఇది మీ జుట్టుకు కొత్త మెరుపును ఇస్తుంది. జుట్టు మందంగా మార్చడానికి సహాయపడుతుంది.
జుట్టు పెరుగుదలకు మందారం..
మందార పూలు, ఆకులు జుట్టును మెరిచేలా చేస్తాయి. దీనిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు జుట్టుకు సరైన మొత్తంలో పోషణను అందిస్తాయి, దీనివల్ల జుట్టు సరిగ్గా పెరుగుతుంది. జుట్టు మెరిచేలా చేస్తుంది. మందార పువ్వు, ఆకులను చూర్ణం చేసి మీ జుట్టును తేలికగా మసాజ్ చేయండి. సుమారు 25 నుండి 30 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రమైన నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. వారానికి కనీసం రెండుసార్లు ఇలా చేయండి, ఇది మీ జుట్టుకు కొత్త మెరుపు, అందాన్ని ఇస్తుంది. మీ జుట్టు మందంగా పెరుగుతుంది.
జుట్టు అందానికి కొబ్బరి నూనె, వెల్లుల్లి..
కొబ్బరి నూనె జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. అదే కొబ్బరి నూనెలో మీరు వెల్లుల్లిని కలిపి మీ జుట్టుకు పూస్తే, మీ జుట్టు బలంగా , మందంగా మారుతుంది. ఎందుకంటే వెల్లుల్లిలోని సల్ఫర్, రాగి, విటమిన్ సి, సెలీనియం , ఖనిజాలు జుట్టుకు అమృతం లాంటివి, అవి సరైన మొత్తంలో జుట్టును పెంచుతాయి. మీ జుట్టుకు అప్లై చేయడానికి, కొబ్బరి నూనెను వేడి చేసి, అందులో కొద్దిగా వెల్లుల్లిని చూర్ణం చేసి, తేలికపాటి చేతులతో మసాజ్ చేయండి. వారానికి రెండుసార్లు ఈ వెల్లుల్లి కొబ్బరి నూనె రాస్తే... మీ జుట్టు ఒత్తుగా పెరగడం ఖాయం.