Tulsi Plant Care: ఒక్క రూపాయి షాంపూతో తులసి మొక్క ఏడాదంతా పచ్చగా!
Tulsi Plant Care: తులసి మొక్క ఎండిపోతే మంచిది కాదనే నమ్మకం మనలో చాలామందికి ఉంది. మీ ఇంట్లో కూడా తులసి మొక్క పదేపదే వాడిపోతుంటే టెన్షన్ పడకండి. కొన్ని సింపుల్ ట్రిక్స్తో తులసి మొక్కను ఏడాదంతా పచ్చగా ఉంచుకోవచ్చు.
తులసి మొక్క
హిందువుల ఇళ్లలో తులసి మొక్క తప్పనిసరిగా కనిపిస్తుంది. తులసిని దేవతగా భావించి రోజూ పూజిస్తారు. కానీ, ఈ మొక్కను పెంచడం కొంచెం కష్టమే. రెండు మూడు నెలలకే మొక్క ఎండిపోవడం మొదలవుతుంది. దీంతో కొత్త మొక్క పెట్టాల్సి వస్తుంది. మీ ఇంట్లోని తులసి మొక్క ఎండిపోకుండా ఉండాలంటే, ఓ సింపుల్ ట్రిక్ ఉంది. అతి తక్కువ ఖర్చుతోనే దీన్ని ప్రయత్నించవచ్చు.
ఒక్క రూపాయి చాలు
మీరు తులసి మొక్క సంరక్షణకు షాంపూ వాడొచ్చు. కేవలం ఒక్క రూపాయి షాంపూ ప్యాకెట్ మీ తులసి మొక్క ఏపుగా పెరిగేందుకు సాయపడుతుంది. ఒక లీటరు నీటిలో ఒక రూపాయి షాంపూ ప్యాకెట్ను కలిపి బాగా మిక్స్ చేయండి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక స్ప్రే బాటిల్లో నింపి మొక్క ఆకులు, కాండంపై స్ప్రే చేయాలి.
కీటకాల నాశనం
తులసి మొక్కకు పట్టే నల్ల పురుగులను వదిలించుకోవడానికి షాంపూ నీళ్లు బాగా పనిచేస్తాయి. ఈ నీటిని స్ప్రే చేస్తే ఆ నల్ల పురుగులు చనిపోతాయి. అయితే, దీన్ని రోజూ చేయకూడదు. మూడు, నాలుగు రోజులకు ఒకసారి స్ప్రే చేస్తే సరిపోతుంది. షాంపూ స్ప్రే చేసిన మరుసటి రోజు, మొక్కను శుభ్రమైన నీటితో కడగాలి. కొద్ది రోజుల్లోనే మీకు తేడా కనిపిస్తుంది. నల్ల పురుగులు పోయి, తులసి మొక్క పచ్చని ఆకులతో కళకళలాడుతుంది.
పటిక (ఆలమ్ వాడకం)
మీరు తులసి మొక్క కోసం పటికను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అల్యూమినియం, పొటాషియం పదార్థాలను ఉపయోగించి ఈ పటికను తయారు చేస్తారు. దీన్ని మీరు ఎలాంటి భయం లేకుండా తులసి మొక్కకు వాడొచ్చు.
పటిక వాడే విధానం
తులసి మొక్కకు నెలకు ఒకసారి మాత్రమే పటిక నీటిని పోయాలి. ఒక లీటరు నీటికి కొద్దిగా పటిక పొడిని వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని స్ప్రే బాటిల్లో నింపి మొక్క ఆకులు, వేర్లతో సహా అన్ని భాగాలపై స్ప్రే చేయాలి. ఇది మీ తులసి మొక్క ఎండిపోకుండా కాపాడుతుంది. ఆకులు పచ్చగా కళకళలాడతాయి. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, పటికను నెలకు ఒక్కసారి మాత్రమే వాడాలి. అంతకంటే ఎక్కువసార్లు వాడితే మొక్క పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
తులసి సంరక్షణ
తులసి మొక్క పచ్చగా ఉండాలంటే, దాని వేర్లు గాలి పీల్చుకునేలా చూడటం ముఖ్యం. కుండీలోని మట్టి ఆరిపోయినప్పుడు, దాన్ని కొద్దిగా తవ్వాలి. పైపైన మట్టిని మెల్లగా లూజ్ చేయాలి. వేర్లకు ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా చూసుకోవాలి. మొక్కలో తేమ ఉండేలా రోజూ నీళ్లు పోయాలి.
ఉప్పు వాడకం
మీరు తులసి మొక్కకు ఉప్పు నీటిని కూడా వాడొచ్చు. ఉప్పు నీటిని వాడటం వల్ల మొక్కకు అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. ఇది మొక్క బాగా పెరిగేందుకు ప్రోత్సహిస్తుంది. అలాగే పురుగులను కూడా దూరంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది.
