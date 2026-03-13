- Home
Tulsi Plant Vastu Benefits: భారతీయ సంప్రదాయాల్లో తులసి మొక్కకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. తులసి పూజించని ఇల్లు ఉండదు. అయితే నిజంగానే తులసి మొక్క పెడితే అదృష్టం వరిస్తుందా?
పవిత్రత, ఆరోగ్యం, శుభానికి ప్రతీక
చాలా ఇళ్లల్లో ఉదయం, సాయంత్రం తులసి మొక్కకు దీపం పెట్టి పూజ చేస్తుంటారు. ఇది కేవలం మొక్క మాత్రమే కాదు...పవిత్రత, ఆరోగ్యం, శుభానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అందుకే ఇంట్లో తులసి మొక్క ఉంటే శుభమని పెద్దలు చెబుతారు.హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం తులసిని దేవతా స్వరూపంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా తులసిని శ్రీ మహావిష్ణువుకు ప్రియమైనదిగా చెబుతారు. అందుకే తులసి మొక్కను ఇంటి ఆవరణలో నాటి ప్రతీరోజూ పూజించడం ఒక ఆచారంగా ఉంది. ఈ మొక్క ఉన్న ఇల్లు పవిత్రంగా ఉంటుందని నమ్ముతారు.
వాస్తుప్రకారం ఈశాన్య దిశలో తులసి
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం కూడా తులసి మొక్క ఇంట్లో ఉండటం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. తులసి మొక్క ఇంటి చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని శుభ్రపరిచి Positive Energy పెంచుతుంది. అందుకే ఇంటి ఈశాన్య దిశలో లేదా ఆవరణలో తులసి మొక్కను నాటితే మంచిదని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తారు.
తులసితో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసంతో పాటు తులసి మొక్కకు ఆరోగ్య పరమైన ప్రయోజనాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. తులసి ఆకుల్లో ఔషధ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యల్లో తులసి ఆకులను ఉపయోగిస్తారు. తులసి టీ తాగడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇంటిని ఫ్రెష్గా ఉంచుతుంది
అంతేకాకుండా తులసి మొక్క వల్ల ప్యూర్ ఆక్సిజన్ అందుతుంది. ప్రకృతి సిద్ధమైన సువాసనతో ఇంటి వాతావరణం ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే పాత కాలం నుంచి ఇళ్లలో తులసి మొక్కను పెంచడం ఒక సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది.