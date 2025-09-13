Grey Hair: చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు వచ్చేస్తుందా? ఇదొక్కటి వాడితే చాలు..!
Grey Hair మార్కెట్లో దొరికే ఉత్పత్తుల్లో కెమికల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాటి వల్ల తాత్కాలికంగా తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారినా... ఫ్యూచర్ లో హెయిర్ ని పూర్తిగా డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. వాటి అవసరం లేకుండా... తెల్ల జుట్టును పూర్తిగా నల్లగా మార్చుకోవచ్చు.
ఒకప్పుడు 60 ఏళ్లు దాటిన వారిలో మాత్రమే తెల్ల వెంట్రుకలు కనిపించేవి. కానీ, ఈ రోజుల్లో 25 ఏళ్లు కూడా నిండని పిల్లల్లోనూ తెల్ల వెంట్రుకలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక.. వచ్చిన తెల్ల వెంట్రుకలను కవర్ చేసుకోవడానికి మార్కెట్లో దొరికే రంగులు, హెయిర్ డై లు, హెన్నాలు లాంటివి వాడుతూ ఉంటారు. కానీ, మార్కెట్లో దొరికే ఉత్పత్తుల్లో కెమికల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. వాటి వల్ల తాత్కాలికంగా తెల్ల జుట్టు నల్లగా మారినా... ఫ్యూచర్ లో హెయిర్ ని పూర్తిగా డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. అందుకే.. వాటి అవసరం లేకుండా... కేవలం సహజ ఉత్పత్తులతో తెల్ల జుట్టును పూర్తిగా నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
తెల్ల జుట్టును నల్లగా మార్చేందుకు కావాల్సినవి...
1 టీస్పూన్ ఆమ్లా పొడి
1 టీస్పూన్ హెన్నా పొడి
1 టీస్పూన్ మందార పొడి
1 టీస్పూన్ ఆవాల నూనె
1 టీస్పూన్ రోజ్ వాటర్
1 టీస్పూన్ బ్లాక్ టీ నీరు
1 టీస్పూన్ మెంతుల నీరు
తెల్ల జుట్టు సమస్యకు చెక్ పెట్టే హెయిర్ ప్యాక్...
ముందుగా, ఇనుప పాత్రలో, ఆమ్లా పొడి, హెన్నా పొడి, మందార పొడి వేసి, ఆపై టీ, మెంతి నీరు, రోజ్ వాటర్ , ఆవాల నూనె జోడించాలి.
ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి మందపాటి పేస్ట్ లా తయారు చేసుకోండి. ఆ తర్వాత, ఈ పేస్ట్ను రాత్రంతా ఇనుప పాత్రలో ఉంచండి.
ఉదయానికి ఈ మిశ్రమం.. పూర్తిగా నల్లగా మారుతుంది. దీన్ని మీ జుట్టు మూలాలకు అప్లై చేయండి. కొంత పేస్ట్ మిగిలి ఉంటే, మీరు దానిని మీ జుట్టు పొడవునా కూడా అప్లై చేయవచ్చు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు..
దీని తర్వాత, ఈ మిశ్రమాన్ని మీ జుట్టుపై 30 నిమిషాల నుండి 1 గంట వరకు ఉంచండి. తర్వాత మీ జుట్టును సాధారణ నీటితో కడగాలి.
మీ జుట్టును కడిగిన తర్వాత, దానిని సహజంగా ఆరనివ్వండి, ఆపై కొబ్బరి నూనెను మీ జుట్టుకు రాయండి ఎందుకంటే ఈ రెమెడీని ఉపయోగించిన తర్వాత మీ జుట్టు పొడిగా మారుతుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.
హెయిర్ ప్యాక్ పూర్తిగా ఎండిపోక ముందే... నీటితో కడిగేయాలి. పూర్తిగా ఎండిపోతే దానిని వదిలించడం చాలా కష్టం. ఇక.. ఈ హెయిర్ ప్యాక్ ఉపయోగించే ముందురోజు తలస్నానం చేయడం తప్పనిసరి. నూనె తల మీద రాస్తే.. జుట్టుకు పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండకపోవచ్చు. అందుకే.. ప్యాక్ తర్వాత జుట్టుకు నూనె రాస్తే... ఎక్కువ రోజులు వెంట్రుకలు నల్లగా ఉంటాయి. జుట్టు ఆరోగ్యం కూడా ఉంటుంది.