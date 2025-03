Skin Care: తులసి ఆకులను ఇలా వాడితే అందం పెరుగుతుందా?

Read Full Gallery

మార్కెట్లో దొరికే ఏవేవో ఉత్పత్తులను కొనేసి ముఖానికి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు. వాటికి బదులు తులసి ఆకులను వాడి కూడా అందంగా మెరిసిపోవచ్చని మీకు తెలుసా?

అందంగా కనిపించాలనే కోరిక అందరిలోనూ ఉంటుంది. అయితే, అలా అందంగా కనిపించడానికి మనం స్కిన్ కేర్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దాదాపు అందరూ మార్కెట్లో దొరికే ఏవేవో ఉత్పత్తులను కొనేసి ముఖానికి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు. వాటికి బదులు తులసి ఆకులను వాడి కూడా అందంగా మెరిసిపోవచ్చని మీకు తెలుసా? మీరు చదివింది నిజమే, తులసి ఆకులను వాడే విధంగా వాడితే.. అందంగా మెరిసిపోవచ్చు.



తులసి ఆకులు అనేక చర్మ సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దీనిలో యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మ సమస్యలకు వ్యతిరేకంగా పని చేస్తుంది. ముఖ్యంగా మొటిమల సమస్య, పొడి చర్మం లాంటి సమస్యలు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. మరి, తులసిని ముఖానికి ఎలా రాయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..

మీ చర్మ సంరక్షణ దినచర్యలో తులసిని చేర్చుకోవడానికి 3 మార్గాలు

తులసి అద్భుతమైన ఫేస్ టోనర్‌గా పని చేస్తుంది, దీనిని మీరు మేకప్‌కు ముందు, మేకప్ తొలగించిన తర్వాత ఉపయోగించవచ్చు. మీరు ఇంట్లో తులసి టోనర్‌ను ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో ఇక్కడ ఉంది. మొక్క నుండి కొన్ని తాజా తులసి ఆకులను తీయండి.ఇప్పుడు ఒక కప్పు నీటిని మరిగించి, దానికి తులసి ఆకులను జోడించండి.నీటిని కొద్దిసేపు చల్లబరచండి, ఆపై ఆకులను వడకట్టండి. స్ప్రే బాటిల్‌లో ద్రవాన్ని నింపి, మేకప్ తొలగించే ముందు, తర్వాత మీ ముఖం, మెడపై అప్లై చేయండి.



తులసి ఫేస్ ప్యాక్

తులసిని నిమ్మకాయతో కలిపి ఫేస్ ప్యాక్‌గా ఉపయోగించవచ్చు. మీరు తులసి, నిమ్మకాయ ఫేస్ ప్యాక్‌ను ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాం.. ఒక గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ తులసి పొడి తీసుకోండి.దానిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాజా నిమ్మరసం జోడించండి. ఈ రెండింటినీ బాగా కలపండి. తర్వాత ముఖం, మెడంతా అప్లై చేసి, 10 నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి. తర్వాత.. ముఖాన్ని కడిగి, మాయిశ్చరైజర్ రాస్తే చాలు.

తులసి, పెరుగు ఫేస్ మాస్క్

పెరుగు పోషక లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. తులసితో కలిపితే, ఇది ఫేస్ మాస్క్‌గా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మీరు తులసి పెరుగు ఫేస్ మాస్క్‌లను ఎలా తయారు చేయవచ్చో చూద్దాం..ఒక గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ తులసి పొడి తీసుకోండి.దానికి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు జోడించండి. ఈ రెండింటినీ కలిపి మంచి పేస్టులాగా చేయాలి. ఇప్పుడు దీనిని మీ ముఖం, మెడపై రాసి 15 నిమిషాల తర్వాత నీటితో శుభ్రం చేసుకుంటే చాలు. అందంగా మెరిసిపోవచ్చు.

