Hair Growth: ఉసిరికాయ రసంలో ఇవి కలిపి రాస్తే... ఒక్క వెంట్రుక కూడా రాలదు..!
Hair Growth: ప్రస్తుత కాలంలో కాలుష్యం, సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, ఒత్తిడి, కెమికల్స్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ వాడటం వల్ల జుట్టు విపరీతంగా రాలిపోతుంది. దీని వల్ల జుట్టు మెరుపు కూడా తగ్గిపోతుంది. ఈ సమస్యలన్నింటికీ కేవలం.. ఉసిరికాయ రసం వాడి చెక్ పెట్టొచ్చు.
సహజంగా పొడవైన, ఒత్తైన, మెరిసే జుట్టు కావాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. కానీ.. ప్రస్తుత కాలంలో కాలుష్యం, సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, ఒత్తిడి, కెమికల్స్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ వాడటం వల్ల జుట్టు విపరీతంగా రాలిపోతుంది. దీని వల్ల జుట్టు మెరుపు కూడా తగ్గిపోతుంది. ఈ సమస్యలన్నింటికీ కేవలం.. ఉసిరికాయ రసం వాడి చెక్ పెట్టొచ్చు. అయితే... అచ్చంగా ఉసిరికాయ రసం మాత్రమే కాదు.... దీనిలో మరికొన్నింటిని కలిపి జుట్టుకు అప్లై చేస్తే... జుట్టు కుదుళ్లు బలపరిచి... మీ జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.
మరి, ఉసిరికాయ రసంలో ఏమేమి కలిపి... జుట్టుకు రాయాలి? వేటిని కలపడం వల్ల జుట్టకు ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం....
1.కలబంద జెల్....
కలబందలో మాయిశ్చరైజింగ్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ లక్షణాల కారణంగా... స్కాల్ప్ ను హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచుతుంది. చుండ్రు సమస్యను తగ్గిస్తుంది. ఈ కలబంద జెల్ ని ఉసిరికాయ రసంలో కలిపి జుట్టుకు.. కుదుళ్లకు మసాజ్ చేయాలి. ఇలా మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. దీని వల్ల కొత్త జుట్టు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.
2.మెంతులు...
మెంతులు మన ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు... జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి కూడా సహాయపడతాయి. మెంతుల్లో ప్రోటీన్, నికోటిన్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇవి.. జుట్టు రాలడాన్ని పూర్తిగా తగ్గిస్తాయి. దీని కోసం... మీరు రాత్రిపూట మెంతులను నీటిలో నానపెట్టి... వాటిని పేస్టులా మార్చి... ఉసిరికాయ రసంలో కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని... తలకు, జుట్టుకు అప్లై చేయాలి. దీనిని రాయడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లు బలపడతాయి. రెగ్యులర్ గా దీనిని ప్రయత్నించడం వల్ల.. జుట్టు అందంగా మారుతుంది.
3. ఆముదం (Castor Oil)
జుట్టు మందాన్ని పెంచడంలో ఆముదం ప్రసిద్ధి పొందింది. ఉసిరి కాయ రసంలో కొద్దిగా ఆముదం కలిపి స్కాల్ప్పై రాసి, గంట తర్వాత కడిగేస్తే.. కుదుళ్ల నుంచి జుట్టు బలపడుతుంది.
4. ఉల్లిపాయ రసం
ఉల్లిపాయలో ఉన్న సల్ఫర్ జుట్టు పెరుగుదలకి ముఖ్యమైన ప్రోటీన్ అయిన కెరటిన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. ఆమ్లా రసం, ఉల్లిపాయ రసాన్ని సమానంగా కలిపి స్కాల్ప్లో అప్లై చేస్తే జుట్టు రాలడం గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
5. కొబ్బరి నూనె
కొబ్బరి నూనె తేమను లాక్ చేసి జుట్టు పొడిబారకుండా కాపాడుతుంది. ఆమ్లా రసంతో కలిపి రాసుకోవడం వల్ల జుట్టు మృదువుగా, పొడవుగా, బలంగా మారుతుంది.
వాడే విధానం
ఈ పదార్థాలను ఆమ్లా రసంలో కలిపి వారంలో 2–3 సార్లు స్కాల్ప్ , జుట్టు మొత్తానికి అప్లై చేసి, గంట తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో కడిగేయాలి. రెగ్యులర్గా ఇలా చేయడం ద్వారా జుట్టు రాలడం తగ్గి, ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.
ముగింపు
ఆమ్లా రసం శక్తివంతమైన హెయిర్ టానిక్ అయినా, కలబంద, మెంతి, ఆముదం, ఉల్లిపాయ రసం, కొబ్బరి నూనె వంటి పదార్థాలను కలిపి వాడితే ఫలితాలు రెట్టింపవుతాయి. కెమికల్ ప్రాడక్ట్స్పై ఆధారపడకుండా సహజ మార్గంలో జుట్టు సమస్యలను నివారించాలనుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన పరిష్కారం.