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- Adilabad Airport: ఆదిలాబాద్ రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయ్.. ఎయిర్పోర్ట్ కోసం రూ.324 కోట్ల మాస్టర్ ప్లాన్
Adilabad Airport: ఆదిలాబాద్ రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయ్.. ఎయిర్పోర్ట్ కోసం రూ.324 కోట్ల మాస్టర్ ప్లాన్
Adilabad Airport: ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయ స్థలంలో వరద ముప్పును నివారించేందుకు తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖ రూ.324 కోట్లతో మూడు వాగులను మళ్లించి సాత్నాల ప్రాజెక్టు వైపు కాలువలు నిర్మిస్తోంది.
ఉత్తర తెలంగాణకు గుడ్ న్యూస్.. ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కు రూ.324 కోట్ల నిధులు
ఉత్తర తెలంగాణకు గుడ్ న్యూస్.. ఆదిలాబాద్లో నిర్మించనున్న ప్రతిపాదిత విమానాశ్రయ ప్రాంతానికి వరద ముప్పు లేకుండా తెలంగాణ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కీలక చర్యలు చేపట్టింది. భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ ఆవరణలోకి వరద నీరు చేరకుండా, ఆ స్థలం గుండా ప్రవహిస్తున్న మూడు వాగులను మళ్లించాలని నిర్ణయించింది.
ఇందుకోసం ఏకంగా రూ.324 కోట్ల వ్యయంతో కొత్త కాలువలను నిర్మించనున్నారు. మళ్లించిన ఈ నీటిని సాత్నాల ప్రాజెక్టు వైపు వెళ్లే వాగులోకి వదిలేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. విమానాశ్రయ పనులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం వేగవంతం చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
రూ.57.49 కోట్లతో మొదటి కాలువ నిర్మాణం
సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్ ప్రభు కళ్యాణ్ నేతృత్వంలోని బృందం ఈ వాగుల మళ్లింపు ప్లాన్ను ఖరారు చేసింది. ఇందులో భాగంగా మొదటి పనికి రూ.57.49 కోట్లు అంచనా వేశారు. దీని కింద 2.67 కిలోమీటర్ల పొడవైన కాలువను నిర్మిస్తారు. కుమ్మరి కుంట, జువ్వి కుంటల నుంచి పుట్టే వాగులు అంకోలి వైపు వెళ్లే రోడ్డులో బృందావన్ కాలనీ సమీపంలోని బ్రిడ్జి కింద నుంచి ప్రవహిస్తాయి.
ఇందిరమ్మ కాలనీ చివరన కేఆర్కే కాలనీ వైపు నుంచి వచ్చే మరో వాగు కూడా ఇక్కడే కలుస్తుంది. ఈ మూడు వాగులు కలిసి ప్రతిపాదిత ఎయిర్పోర్ట్ స్థలం గుండా దాదాపు 2.2 కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తాయి. ఈ నీటిని ఇందిరమ్మ కాలనీ, కచ్కంటి రోడ్డు పక్కనుంచి మళ్లించి, చించుఘాట్ వద్ద పుట్టి కచ్కంటి గ్రామ శివారులో ప్రవహించే మెట్ట వాగులో కలపనున్నారు.
రన్వే రక్షణ కోసం రూ.267.23 కోట్ల మెగా ప్రాజెక్టు
రెండోది, అతిపెద్ద మళ్లింపు ప్రాజెక్టును రూ.267.23 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టనున్నారు. చించుఘాట్ వైపు నుంచి వచ్చే వాగు బంగారుగూడ బ్రిడ్జి కింద నుంచి, అనుకుంట గ్రామం వెనుక వైపుగా ప్రవహిస్తూ ప్రతిపాదిత ఎయిర్పోర్ట్ రన్వే ప్రాంతం గుండా దాదాపు 3.2 కిలోమీటర్ల మేర వెళ్తుంది.
దీనిని మళ్లించేందుకు అనుకుంట గ్రామం వెనుక నుంచి 4.5 కిలోమీటర్ల పొడవైన కాలువను తవ్వనున్నారు. ఈ కాలువ తక్లి గ్రామ శివారు మీదుగా వంపు తిరుగుతూ వెళ్లి, సాత్నాల ప్రాజెక్టు నుంచి నీటిని తీసుకెళ్లే వాగులో కలుస్తుంది. ఈ పనులకు సంబంధించి ఇప్పటికే టెండర్లను కూడా ఆహ్వానించారు.
డిఫెన్స్, పౌర అవసరాలకు జాయింట్-యూజ్ ఎయిర్పోర్ట్
గత సెప్టెంబర్లో కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి ఈ ఎయిర్పోర్ట్ వివరాలను వెల్లడించారు. ఆదిలాబాద్లో డిఫెన్స్, సివిలియన్ అవసరాల కోసం జాయింట్-యూజ్ ఎయిర్పోర్ట్ రానుందని ఆయన తెలిపారు. ఇక్కడ ఎయిర్ ఫోర్స్ బేస్, శిక్షణా కేంద్రం, కార్యాలయాలు, టౌన్షిప్లు, నివాస సముదాయాలు కూడా ఏర్పాటవుతాయని చెప్పారు. ఈ విమానాశ్రయ ఏర్పాటుపై తాను, ఇతర కేంద్ర మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి చర్చలు జరిపినట్లు కిషన్ రెడ్డి హైదరాబాద్లో మీడియాకు తెలిపారు.
ఎయిర్పోర్ట్ పనులను వేగవంతం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పౌర విమానయాన శాఖ, రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖల నుంచి నోడల్ అధికారులను నియమించనున్నారు. మొత్తం 1,500 ఎకరాల్లో ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మించనుండగా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దీనికి భూమిపూజ చేసే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు తెలంగాణలోని వరంగల్ ఎయిర్పోర్ట్ డీపీఆర్ (డిటైల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్) సిద్ధమవుతోందని, భవనాల లేఅవుట్ తుది దశలో ఉందని కేంద్ర మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలకు కలిగే భారీ ప్రయోజనాలు
ఆదిలాబాద్ జాయింట్ యూజర్ ఎయిర్పోర్ట్ వల్ల ఉత్తర తెలంగాణ, సరిహద్దు ప్రాంతాల ప్రజలకు అనేక ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ప్రస్తుతం ఆదిలాబాద్, చుట్టుపక్కల జిల్లాల ప్రజలు విమాన ప్రయాణం కోసం హైదరాబాద్ లేదా నాగ్పూర్ వరకు సుదూర ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తోంది. స్థానికంగా ఎయిర్పోర్ట్ రావడం వల్ల వ్యాపారవేత్తలు, కుటుంబాలు, అత్యవసర వైద్య సేవల కోసం ప్రయాణ సమయం భారీగా తగ్గుతుంది.
అంతేకాకుండా, ఇక్కడ కార్గో టెర్మినల్, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ హ్యాంగర్లు, మెయింటెనెన్స్-రిపేర్-ఓవర్హాల్ సౌకర్యాలు రావడం వల్ల స్థానిక వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, హస్తకళలకు విస్తృత మార్కెట్ లభిస్తుంది. యువతకు సాంకేతిక ఉద్యోగాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి అవకాశాలు పెరగడంతో పాటు రియల్ ఎస్టేట్, హాస్పిటాలిటీ రంగాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. భారత వైమానిక దళం భాగస్వామ్యంతో ప్రాంతీయ భద్రత బలోపేతం కావడమే కాకుండా, రోడ్లు, విద్యుత్, నీటి పైప్లైన్ల వంటి మౌలిక సదుపాయాలు కూడా మెరుగుపడతాయి.