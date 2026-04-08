Weather Report: ఇంకా రెండో రోజులే.. ఏప్రిల్ 10 తర్వాత చుక్కలు ఖాయం. హెచ్చరిస్తోన్న వాతావారణ శాఖ
Weather Report: తెలంగాణలో విచిత్ర వాతావరణ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఓవైపు ఎండలు తీవ్రంగా ఉండగా, మరోవైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ మారుతున్న పరిస్థితులపై హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తాజా ప్రకటన విడుదల చేసింది.
రెండు రోజుల పాటు వర్షాల సూచన
వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం తెలంగాణలో వచ్చే రెండు రోజులు పలు చోట్ల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఏప్రిల్ 8, 9 తేదీల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఎండల నుంచి ఈ వర్షాలు కొంత ఉపశమనం కలిగించవచ్చని భావిస్తున్నారు.
పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు
వాతావరణ శాఖ వివరాల ప్రకారం ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నల్గొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్, సిద్దిపేట, రాజన్న సిరిసిల్ల, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో మంగళవారం నుంచి వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అంచనా. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షం తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
ఈదురు గాలులు, వడగళ్ల వానకు అవకాశం
కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉండటంతో పాటు కొన్ని చోట్ల వడగళ్ల వాన పడే ప్రమాదం కూడా ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. పిడుగులు పడే అవకాశాలు ఉన్నందున ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.
వర్షాల సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
ఉరుములు, మెరుపులు కనిపించినప్పుడు బయటకు వెళ్లకుండా ఉండటం మంచిదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. రైతులు పొలాల్లో పని చేస్తున్నప్పుడు పిడుగుల ప్రమాదాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. అలాగే భారీ గాలుల సమయంలో చెట్ల కింద నిలబడకూడదని హెచ్చరించారు.
ఏప్రిల్ 10 తర్వాత ఎండలు పెరుగుతాయి
రెండు రోజుల వర్షాల తరువాత రాష్ట్రంలో మళ్లీ ఎండలు పెరిగే అవకాశముందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఏప్రిల్ 10 నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతల కంటే 2 నుంచి 3 డిగ్రీల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా. అందువల్ల వృద్ధులు, చిన్నారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చే వారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.