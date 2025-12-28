- Home
Weather Report: గజగజ వణకాల్సిందే, మరింత పెరగనున్న చలి తీవ్రత.. పూర్తిగా తగ్గేది ఎప్పుడంటే?
Weather Report: గజగజ వణకాల్సిందే, మరింత పెరగనున్న చలి తీవ్రత.. పూర్తిగా తగ్గేది ఎప్పుడంటే?
Weather Report: చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. కొన్ని చోట్ల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్కు పడిపోతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కాగా వచ్చే 3 రోజులు చలి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఒక్కసారిగా పెరిగిన చలి తీవ్రవ
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ ఏడాది చలికాలం అసాధారణంగా కొనసాగుతోంది. పలు జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్కు పడిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర చలిని ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళ నుంచి తెల్లవారుజాము వరకూ చలి తీవ్రత ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అంచనాల ప్రకారం ఈ పరిస్థితి డిసెంబర్ 31 వరకు కొనసాగనుంది. ఆ తరువాత ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిపింది.
తెలంగాణ జిల్లాల్లో చలి ప్రభావం ఎలా ఉందంటే.?
తాజా వాతావరణ గణాంకాల ప్రకారం తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గాయి. సంగారెడ్డి, మెదక్, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, జగిత్యాల, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో కనీస ఉష్ణోగ్రతలు 6 నుంచి 9 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలైన రంగారెడ్డి, మేడ్చల్–మల్కాజ్గిరి ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 13 నుంచి 15 డిగ్రీల వరకు పడిపోయాయి. నగరాల్లో కంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చలి మరింత ఎక్కువగా ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ ఇదే పరిస్థితి
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో చలి ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కర్నూలు, అనంతపురం, వైఎస్సార్ కడప, చిత్తూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 7 నుంచి 9 డిగ్రీల మధ్య నమోదు అవుతున్నాయి. వ్యవసాయ ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు చలి కారణంగా ఉదయం వేళ ఎక్కువ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొన్ని చోట్ల పొగమంచు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.
డిసెంబర్ చివరి వరకు కొనసాగనున్న చలి
భారత వాతావరణ సంస్థ అంచనాల ప్రకారం రాబోయే నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులు తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 4 డిగ్రీలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. పగటిపూట ఎండ సాధారణంగా ఉన్నా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో చలిగాలులు బలంగా వీస్తాయి. ప్రస్తుతం రెండు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలకు సంబంధించిన సూచనలు లేవని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
జనవరి నుంచి మారనున్న పరిస్థితులు
జనవరి ప్రారంభంలో ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా 1 నుంచి 2 డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశముందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే సంక్రాంతి సమయంలో ఉత్తర భారతం నుంచి వచ్చే చలిగాలుల ప్రభావంతో స్వల్పంగా చలి మళ్లీ పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రభావం ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతాలు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా ఉండొచ్చని అంచనా. జనవరి చివరి వారానికి వచ్చేసరికి చలి ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గుముఖం పడుతుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.